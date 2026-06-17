El Real Madrid pide a la UEFA medidas disciplinarias contra el Barcelona por el 'caso Negreira'

En el escrito presentado por el club madridista señala que este asunto "compromete seriamente la credibilidad" del fútbol y habla de "un riesgo sistémico de máxima gravedad"

El Real Madrid ha emitido este miércoles un comunicado en el que ha explicado que ha presentado ante la UEFA un escrito dirigido a sus órganos disciplinarios en el que exige que adopte "medidas disciplinarias y restauradoras" contra el Barcelona por el 'caso Negreira'. El club blanco entiende que la estructura creada para hacer pagos al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira "compromete seriamente la credibilidad" del fútbol.

Para el Real Madrid el 'caso Negreira' supone "un riesgo sistémico de máxima gravedad para la integridad de las competiciones, al evidenciar la existencia de una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral, incompatible con los principios esenciales de igualdad competitiva, neutralidad, imparcialidad e imprevisibilidad del resultado deportivo". Un paso más de la guerra entre las dos instituciones más poderosas a nivel futbolístico.

El Real Madrid se persona en el procedimiento

La entidad blanca ha pedido a la UEFA que "adopte las medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes con el fin de garantizar la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones, sin que ello suponga, en ningún caso, sustituir la función de los órganos jurisdiccionales del Estado ni anticipar una calificación penal de los hechos". Además el club presidido por Florentino Pérez se ha "personado en el procedimiento penal en curso como acusación particular, ejercerá, tal y como viene haciendo desde su inicio, las acciones que correspondan en cada momento procesal".

A través del comunicado, el Real Madrid ha querido expresar que "reafirma su compromiso con la defensa de los valores esenciales del deporte y continuará impulsando cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes".

La investigación del 'caso Negreira'

Hay que recordar que el 'caso Negreira' estalló en febrero de 2023 y su investigación reveló que el Barcelona hizo pagos por valor de 7,3 millones de euros a Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, coincidiendo con la etapa en la que fue el vicepresidente del CTA. El asunto está en manos de un juzgado de Barcelona ante el que la defensa del exdirigente arbitral, de 80 años, ha alegado que sufre demencia, solicitud que ha sido avalada por un examen médico al que se sometió el pasado mes de marzo.

En marzo de 2023, la UEFA inició una investigación al Barcelona por una "potencial violación de su marco legal" tras comenzar las actuaciones judiciales en España y, aunque el procedimiento quedó en suspenso meses después, este puede reanudarse de oficio.

La demanda de conciliación que el Barcelona presentó contra Florentino Pérez

Hace unos días también movió ficha el FC Barcelona respecto al Real Madrid en este caso. La entidad azulgrana presentado una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Todo por las palabras del presidente blanco hace algunas semanas, concretamente en la rueda de prensa del pasado 12 de mayo.

El Barcelona motivaba su acción para que Florentino Pérez se retractara "de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación".