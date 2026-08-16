Schalke 0-3 Real Madrid: Mourinho abrillanta la artillería en su último test del verano

El equipo blanco pone el broche a la pretemporada con una contundente victoria en el Veltins Arena; Mbappé, Huijsen y Carlos Espí marcaron los goles de un conjunto que dejó buenas sensaciones antes del estreno oficial en LaLiga

El Real Madrid cerró su pretemporada con una victoria convincente ante el Schalke 04. El conjunto blanco se impuso por 0-3 en el Veltins Arena de Gelsenkirchen en un partido en el que volvió a mostrar una de las señas de identidad que ha ido adquiriendo estas últimas semanas: verticalidad, velocidad y mucha pegada.

José Mourinho aprovechó el último amistoso para poner en escena un once muy de gala, con sus principales futbolistas disponibles tras el Mundial y el periodo de vacaciones. Ibrahima Konaté formó pareja con Dean Huijsen en el centro de la defensa, mientras Vinicius y Kylian Mbappé volvieron a compartir ataque.

El Real Madrid no necesitó dominar de forma aplastante para ponerse por delante. Apenas habían transcurrido seis minutos cuando Mbappé aprovechó un error de Schallenberg en un pase atrás. El francés interceptó la pelota en la frontal y, con todo a favor, superó a Karius para colocar el 0-1.

El gol permitió al equipo blanco jugar con mayor tranquilidad ante un Schalke que no encontraba la forma de frenar las transiciones madridistas.

Cada vez que el balón superaba la línea del centro del campo aparecía el peligro, especialmente cuando pasaba por las botas de Arda Güler.

Arda Güler vuelve a marcar diferencias

El centrocampista turco ha sido una de las grandes noticias de la pretemporada y volvió a dejar muestras de su calidad. Esta vez, desde el balón parado. En el minuto 20, Güler puso un córner desde la izquierda con precisión al corazón del área y allí apareció Huijsen para imponerse por arriba.

El central madridista conectó un cabezazo impecable que se coló en la portería de Karius y puso el 0-2 en el marcador. El Schalke no encontraba respuestas ante un Real Madrid que, sin necesidad de monopolizar la posesión, estaba siendo mucho más contundente en las áreas.

Vinicius tuvo incluso la oportunidad de ampliar la ventaja antes del descanso. El brasileño recibió en una posición peligrosa y cruzó el disparo, pero Timo Becker apareció providencialmente para evitar el tercero prácticamente sobre la línea de gol.

Carlos Espí pone la sentencia

El guion no cambió tras el paso por los vestuarios. El Real Madrid mantuvo su apuesta por un fútbol vertical y siguió buscando la portería alemana con decisión. El tercer tanto llegó en el minuto 57 y tuvo protagonismo español.

Carreras se incorporó por la banda izquierda y puso un centro bombeado al segundo palo. Allí esperaba Carlos Espí, que ganó la posición y cabeceó a la red para establecer el 0-3.

El delantero aprovechó así sus minutos y puso prácticamente el punto final al encuentro.

Con el partido decidido, Mourinho comenzó a mover el banquillo. Bellingham, Yan Diomande y Marc Cucurella entraron en el tramo final, despertando la atención de los aficionados presentes en el Veltins Arena. El debut de Diomande y la participación de Cucurella fueron algunos de los alicientes de una última media hora marcada también por las interrupciones y los numerosos cambios.

El marcador ya no se movió y el Real Madrid cerró su preparación con su tercera victoria y su segunda portería a cero. El conjunto blanco termina así una pretemporada en la que también empató ante la Fiorentina y venció al Ferencvaros y al Deportivo.

Ahora llega lo importante. El Real Madrid ya mira al inicio oficial de la temporada y a su visita al Espanyol del próximo sábado 22 de agosto. Será el primer partido oficial de la segunda etapa de Mourinho al frente del equipo blanco y el momento en el que las buenas sensaciones de la pretemporada tendrán que convertirse en resultados.

Ficha técnica

0 - Schalke 04: Karius; Kuruçay (Wöber, m.62), T. Becker, Katic (Ayhan, m.46); Schallenberg (Tanaka, m.62), El Faouzi, Aouchiche (Bachmann, m.77), Ljubicic (Vozar, m.77), V. Becker; Adamu (Gomis, m.81) y Sylla (Dzeko, m.80).

3 - Real Madrid: Courtois (Lunin, m.46) (Ilia, m.87); Trent (Dumfries, m.61), Konaté (Rüdiger, m.46), Huijsen (Mario Rivas, m.86), Carreras (Cucurella, m.61); Valverde (Cestero, m.74), Bernardo Silva (Bellingham, m.61), Brahim (Diomande, m.61), Arda Güler (Camavinga, m.46); Vinicius (Alexis Ciria, m.87) y Mbappé (Carlos Espí, m.46).

Goles: 0-1, m.6: Mbappé. 0-2, m.20: Huijsen. 0-3, m.57: Carlos Espí.

Árbitro: amonestó a Mbappé (m.40) y Camavinga (m.71), por el Real Madrid.

Incidencias: partido amistoso de pretemporada disputado en el Veltins Arena de Gelsenkirchen (Alemania).