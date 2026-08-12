Deportivo 0-1 Real Madrid: Brahim, con un golazo, da el Teresa Herrera a los blancos, que siguen invictos

El equipo de Mourinho se impuso en Riazor y conquistó el prestigioso trofeo gracias a un espectacular tanto del hispano-marroquí; el equipo merengue mantiene su pleno de victorias en la pretemporada, aunque volvió a mostrar algunas dudas en la segunda mitad

El Real Madrid continúa afinando su puesta a punto antes del comienzo de LaLiga y lo hace con otro triunfo. El conjunto de José Mourinho derrotó al Deportivo por la mínima en Riazor para proclamarse campeón del Trofeo Teresa Herrera, en un encuentro que decidió Brahim Díaz con una acción extraordinaria justo antes del descanso. Un gol nacido de una asistencia de más de 50 metros de Lunin y culminado por el malagueño después de una carrera en la que dejó atrás a la defensa coruñesa.

El resultado permite al conjunto blanco mantener su condición de invicto esta pretemporada, aunque el partido volvió a dejar una sensación ya conocida: el Real Madrid controló buena parte del encuentro, pero perdió presencia y protagonismo en el tramo final, cuando el Deportivo, mucho más rodado, encerró a los de Mourinho y estuvo cerca de encontrar el empate.

Brahim decide el Teresa Herrera con una obra de arte

La primera mitad transcurrió con un Real Madrid dominador, pero al que le costaba traducir su posesión en ocasiones claras. Arda Güler volvió a asumir buena parte de la responsabilidad en la construcción y fue uno de los futbolistas más activos del equipo blanco, mientras que Bernardo Silva ofreció mejores sensaciones que en sus anteriores apariciones.

El Deportivo, liderado por Mario Soriano, consiguió hacerse con el balón durante algunas fases, aunque apenas inquietó a Lunin. De hecho, el único intento entre los tres palos de los gallegos antes del descanso llegó en la jugada previa al tanto madridista con un tímido cabezazo que detuvo Lunin.

Y entonces apareció Brahim. Lunin atrapó el remate de Noubi y reaccionó inmediatamente con un saque largo con la mano que superó el centro del campo. Brahim controló el balón, arrancó con velocidad, dejó atrás a los defensores y, ya dentro del área, superó a Leo Román con una definición de enorme calidad. Cuatro toques y una transición perfecta para fabricar un golazo que parecía imposible en un partido de ritmo bastante discreto.

Antes, Güler ya había obligado a Leo Román a realizar una gran intervención después de que una falta lateral se envenenase tras el despeje de la defensa deportivista.

Bernardo Silva mejora y Güler vuelve a mandar

Más allá del gol, el Real Madrid volvió a encontrar buenas noticias en algunos de sus futbolistas. Arda Güler continúa siendo uno de los grandes protagonistas de esta pretemporada. El turco volvió a mostrar su capacidad para encontrar espacios y filtrar pases, aunque esta vez tuvo menos influencia que en anteriores encuentros.

La otra noticia positiva fue Bernardo Silva. El portugués, que había mostrado una versión más discreta en sus primeras apariciones con la elástica blanca, estuvo mucho más cómodo y mejoró especialmente cuando Mourinho modificó el dibujo tras el descanso.

También tuvo una actuación sólida Lunin. El guardameta ucraniano no solo mantuvo su portería a cero, sino que fue decisivo en la construcción del gol de Brahim y terminó salvando al Madrid cuando el Deportivo apretó en los últimos minutos.

El Deportivo aprieta y el Madrid acaba sufriendo

Mourinho aprovechó el descanso para introducir varias modificaciones. Entraron Fede Valverde, Trent, Espí y el joven Mario Rivas, mientras que el Deportivo también agitó su equipo. El encuentro se abrió considerablemente y el Real Madrid comenzó a buscar más espacios al contragolpe.

El Deportivo encontró entonces más facilidad para atacar. Mella estuvo cerca de empatar con un disparo que terminó despejando Rivas, mientras que Zakaria desperdició posteriormente una buena oportunidad después de una pérdida de Camavinga.

El Madrid, eso sí, también pudo sentenciar. Carlos Espí dispuso de ocasiones y llegó incluso a marcar, aunque el tanto fue correctamente anulado por fuera de juego. El joven delantero dejó, en cualquier caso, buenas sensaciones en sus minutos sobre el césped.

Lunin evita el empate en el tramo final

El conjunto blanco llegó a los últimos minutos con el marcador abierto y el Deportivo se volcó en busca del empate. Los problemas defensivos del Madrid a balón parado volvieron a aparecer y Riazor comenzó a creer en la remontada.

En el minuto 87 llegó la ocasión más clara. Loureiro conectó un remate que parecía destinado a terminar dentro de la portería, pero Lunin respondió con una intervención de mucho mérito para conservar la ventaja. Poco después, Dani Barcia volvió a generar peligro en otra acción a balón parado.

No hubo tiempo para más. El Real Madrid resistió, Brahim puso la diferencia y el conjunto de Mourinho levantó el Trofeo Teresa Herrera. Un nuevo triunfo para un equipo que todavía está incompleto, porque siguen pendientes de incorporarse varios de los futbolistas que participaron en el Mundial, entre ellos Tchouaméni, Bellingham y Mbappé.