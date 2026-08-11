Palo de Mourinho a una leyenda del Real Madrid en su documental de Netflix

El actual técnico del cuadro blanco es protagonista de su propio documental en la popular plataforma de contenido audiovisual, que se titula 'Mourinho'. En su tercer episodio, donde habla de su paso por el Real Madrid, tuvo una crítica muy directa hacia Iker Casillas y sus peticiones para la plantilla. La serie documental se estrenó este mismo 11 de agosto

Mourinho está viviendo desde el pasado mes de julio su segunda etapa como entrenador del Real Madrid. El luso, que meses atrás parecía imposible que volviese a sentarse en el banquillo del Real Madrid, regresó al Santiago Bernabéu tras una 2025/26 en la que los blancos terminaron sin títulos, primero con Xabi Alonso y luego con Álvaro Arbeloa a los mandos.

Mouriho siempre ha sido conocido como 'The Special One' y en el documental que este mismo 11 de agosto se ha estrenado en Netflix, que además lleva su propio nombre, no ha dejado títere con cabeza a la hora de hablar de su primer paso por el Real Madrid. El técnico luso se cebó especialmente con el que era el capitán en su llegada al vestuario blanco: Iker Casillas.

Mourinho ataca con todo a Iker Casillas en Netflix

A la hora de hablar del Real Madrid en el tercero de los tres episodios que tiene el documental de Mourinho en Netflix, el técnico luso empezó hablando del potencial de la plantilla del cuadro blanco a su llegada al Bernabéu: "En la plantilla del Real Madrid había jugadores extraordinarios. Teníamos a Cristiano Ronaldo, el mejor goleador, teníamos a Kaká, teníamos a Xabi Alonso. En aquel momento España era campeona del Mundo".

Pero el tono de Mourinho se volvió más duro a la hora de hablar del capitán en ese momento: Iker Casillas: "Teníamos a Casillas, que era el capitán y el jugador más importante. El Real Madrid tenía una plantilla fantástica pero era un desastre desde el punto de vista mental". Mourinho no se quedó ahí tras calificar de "desastre" el nivel de la plantilla del Real Madrid sino que fue más allá incidiendo sobre el propio Iker Casillas y las peticiones que le realizó al luso en sus primeras conversaciones: "La primera vez que el capitán Casillas vino a hablar conmigo fue para decirme 'queremos más días libres para los jugadores de la Selección'. La segunda vez que habló conmigo fue para decirme, 'querría pedirte que retrases los entrenamientos una hora porque a la hora a la que venimos hay mucho tráfico en Madrid'. Y la tercera vez que vino a hablar conmigo me dijo, 'no nos gusta que nos convoques en el hotel, preferimos ir directamente a jugar al Estadio el día del partido'. Enseguida me di cuenta de que... estaban muy mimados".

Iker Casillas ya confirmó su mala relación con Mourinho

A final del pasado mes de mayo, en una charla de Iker Casillas con Romario, el ex futbolista del Real Madrid confirmó su mala relación con Mourinho, esa que había acaparado tantos titulares en su momento y que terminó provocando la salida del de Móstoles rumbo al Porto. Iker Casillas calificó su etapa con Mourinho en el Real Madrid como la más difícil de su carrera: "Fue la época más difícil de mi carrera, porque me tocó ser el capitán, me tocó tener que hablar con él constantemente, lidiar muchos temas y al final hace que, algo que empieza como un matrimonio bonito, de mucho amor y de mucho cariño, va pasando el tiempo y es un divorcio absoluto".

Casillas prosiguió explicando que el hecho de ser capitán durante tantos años le provocó una fricción continúa tanto con Mourinho como con el propio Real Madrid: "Puede ser que, con esto, se iniciase mi salida. Pero también es cierto que luego conseguí la Copa de Europa. Yo creo que todo tiene un principio y un final. Cuando eres capitán y tienes que estar lidiando con problemas constantes, ya no solo con el entrenador, sino también con el club, al final esa fricción hace que puedas coger un poco más de manía, tanto el club a mí, como yo al club. Pero no es el club, sino es la gente. Y yo entendí que, después de todo lo que había vivido y toda la etapa que tenía allí, más de 15 años, necesitaba aire fresco y desconectar".

Pero Casillas confesó que hoy en día su relación con Mourinho ha cambiado notablemente y que no tiene problemas si se tiene que encontrar con él: "A día de hoy, yo creo que entre José y yo las cosas han pasado. Si nos tenemos que ver, nos vemos, no pasa nada. Pero en su día fue duro".