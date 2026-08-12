Una plantilla del Real Madrid cerrada, salvo dos excepciones

El club blanco sólo realizaría algún nuevo fichaje en el caso de que apareciera una oportunidad de mercado y sí podrían producirse algunas salidas con candidatos claros a hacerlo

Quedan algo menos de tres semanas para el cierre de mercado y en el Real Madrid no vislumbran movimientos. Una plantilla que podría estar cerrada, salvo dos excepciones. La aparición de una gran oportunidad de mercado con un futbolista de nivel, o el hecho de que pudiera marcharse algunos de los jugadores que están en la rampa de salida. Una segunda situación que sí podría conllevar nuevas incorporaciones.

De lo contrario, según The Athletic, no movería ficha en la recta final de un mercado de verano en el que se activó con especial intensidad en su primera parte. Hasta seis fichajes llegaron al conjunto madridista para esta nueva etapa de Jose Mourinho en el banquillo blanco. Fueron Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Yan Diomande y Carlos Espí.

El Real Madrid sí se mantendrá atento al mercado

Sobre la mesa estaba en las últimas semanas dos posiciones en el Real Madrid. El centrocampista, algo que de lo que se ha hablado mucho en los últimos años y que durante algún tiempo bien pudo ser Rodri Hernández, y la posibilidad de un nuevo central, especialmente si acaba saliendo Raúl Asencio.

El Real Madrid se mantendrá atento a la recta final de mercado por si apareciera esa oportunidad que supusiera elevar el nivel de la plantilla, especialmente en posiciones del mediocampo y el eje de la defensa. Sin embargo, no lo hará con necesidad ni precipitaciones porque entiende que en gran medida ya tiene el trabajo hecho para el nuevo curso.

Mourinho ya advirtió que quiere una plantilla corta de 20 futbolistas

Ya el propio Mourinho se refirió hace unos días a la composición de la plantilla del Real Madrid. "Queremos una plantilla corta. Yo diría que con 20 jugadores, además de los desafortunados que tenemos lesionados durante un tiempo, como Militao, Mendy, Rodrygo", avisaba el entrenador portugués.

Una idea que es la que se fija desde el club, aunque también aparecen candidatos a poder salir, lo que haría que el Real Madrid tuviera que salir al mercado. Raúl Asencio, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy, cada uno en distintas situaciones, son los nombres que aparece como posibles candidatos, aunque en estos momentos no hay movimientos por ellos.

La 'vieja' cuestión del centrocampista en el Real Madrid

Como cada mercado, desde las salidas de Tony Kroos y Luka Modric, la figura del centrocampista ha sido una de las más señaladas en el Real Madrid. Para muchos es necesario añadir futbolistas de mayor nivel en la construcción del equipo madridista. De hecho durante algunas semanas de este verano el foco estuvo en Rodri Hernández, quien era pretendido por el club blanco después de que en el Mundial corroborara su recuperación definitiva con una gran actuación.

Sin embargo, los pasos de Rodri se encaminan al Barcelona y no se apunta a que el Real Madrid busque a otro jugador de ese perfil. Un rol, aunque con cualidades distintas, que bien podría ser para Bernardo Silva, uno de los fichajes del club en este verano.