Basilea 2-5 Barcelona: El Barça firma una manita en Suiza

El conjunto azulgrana se impone con claridad en St. Jakob-Park gracias a los goles de Adeyemi, Hamza, Lamine Yamal y un doblete de Bisiwu; Flick recuperó a los internacionales y volvió a dejar señales positivas antes del inicio de LaLiga

El Barça se dio un homenaje de goles en Basilea. FC Barcelona

El Barça sigue afinando su puesta a punto y volvió a ofrecer una imagen más que convincente en su visita al Basilea.

El conjunto de Hansi Flick se impuso por 2-5 en un St. Jakob-Park prácticamente lleno y que volvió a teñirse de azulgrana. Un escenario especial para los culés que terminó siendo también el escenario de una nueva goleada y de varias noticias positivas.

Flick pudo contar por primera vez con buena parte de los internacionales, ya reincorporados después de sus vacaciones, y apostó por un once con bastante aroma a equipo titular.

Joan Garcia ocupó la portería, con Eric Garcia y Balde en los laterales y Christensen y Gerard Martín en el centro de la defensa. En la medular, Xavi Espart acompañó a Marc Bernal, mientras Gordon debutó como titular en el extremo izquierdo. Adeyemi, Fermín y Raphinha completaron el ataque.

Adeyemi marca su primer gol como azulgrana

El Barça salió decidido a hacerse con el control y durante los primeros minutos encontró espacios especialmente por las bandas. Gordon y Adeyemi fueron los más peligrsoso, mientras Espart también se animó con un disparo desde la frontal.

El Basilea consiguió contener el empuje inicial y llegó incluso a amenazar la portería azulgrana. Malouda tuvo una buena oportunidad, pero cuando mejor estaban los locales apareció Adeyemi para abrir el marcador.

En el minuto 34, Raphinha puso un centro al segundo palo y el alemán no perdonó. Controló y definió con mucha calidad para firmar su primer gol con la camiseta azulgrana. Un estreno goleador que premió su buen partido.

El Basilea empata antes del descanso

El Barça tuvo ocasiones para ampliar su ventaja antes del descanso. Raphinha y Fermín dispusieron de buenas oportunidades, pero no encontraron el camino del gol. Y el conjunto azulgrana terminó pagándolo.

Apenas unos minutos después, Doucoure aprovechó un mal despeje de la defensa para establecer el 1-1. Un tanto que castigó demasiado a un Barça que había tenido el partido controlado durante buena parte del primer tiempo.

Flick reaccionó tras el descanso con varios cambios y uno de ellos volvió a tener efecto inmediato. Hamza entró al terreno de juego y tardó apenas tres minutos en devolver la ventaja al Barça.

El delantero egipcio aprovechó un gran pase de Adeyemi para aparecer dentro del área pequeña y definir como un auténtico nueve. Era su tercer gol de la pretemporada y otra reivindicación de un futbolista que está llamando con fuerza a la puerta del primer equipo.

Lamine Yamal está de vuelta

Con el 1-2, el Barça ganó tranquilidad y las miradas comenzaron a desplazarse hacia el banquillo. La grada esperaba a Lamine Yamal y el '10' no tardó en hacer su aparición. Entró en el minuto 65 junto a Dani Olmo, mientras también se incorporaban otros internacionales como Pau Cubarsí.

La expectación era máxima. Lamine ya había sido uno de los grandes protagonistas durante el calentamiento y recibió una sonora ovación cuando saltó al césped. Poco después, tuvo la oportunidad perfecta para dejar su sello.

Koundé fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penalti. Lamine asumió la responsabilidad y no falló. Engañó al portero y puso el 1-3, celebrado incluso por buena parte de una grada rendida a su figura.

El Basilea reaccionó rápidamente con otro penalti, esta vez mucho más discutido, que Olaigbe transformó para colocar el 2-3 y devolver cierta emoción al encuentro.

Bisiwu pone la guinda

El partido, sin embargo, todavía tenía reservada una última sorpresa. Bisiwu apareció en el tramo final para sentenciar definitivamente el encuentro.

El joven extremo marcó el 2-4 en el minuto 89 con un espectacular remate y, ya en el descuento, aprovechó un grave error defensivo para completar su doblete y poner la manita.

El 2-5 fue el colofón a una segunda parte muy entretenida, en la que Flick pudo repartir minutos y recuperar sensaciones con sus internacionales.

El Barça encara así la recta final de la pretemporada con buenas noticias. Los fichajes empiezan a integrarse, los internacionales recuperan ritmo y los jóvenes siguen reclamando protagonismo. La próxima semana llegará el momento de la verdad.

Ficha técnica

Basilea: D'Autilla; Vouiloz, Omeragic, Metinho, Otele, Malouda, Ajeti, Rüegg, Doucoure, Senaya y Harder. También jugaron: Koloto, Kakor, Uruejoma, Olaigbe y Thorell.

FC Barcelona: Joan Garcia; Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Balde; Bernal, Eric Garcia; Adeyemi, Fermín, Raphinha y Gordon. También jugaron: Szczesny, Hamza, Pesquer, Koundé, Cubarsí, Brian Fariñas, Lamine Yamal, Olmo, Tunkara y Bisiwu.

Goles: 0-1, m.34: Adeyemi. 1-1, m.43: Doucoure. 1-2, m.48: Hamza. 1-3, m.81: Lamine Yamal, de penalti. 2-3, m.83: Olaigbe, de penalti. 2-4, m.89: Bisiwu. 2-5, m.91: Bisiwu.

Árbitro: Anojen Kanagasingam (Suiza). Amonestó a Harder (m.41) y Pesquer (m.67).

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el St. Jakob-Park de Basilea (Suiza) ante unos 36.000 espectadores.