Gordon y la ambición en su nueva etapa: "No me conformo con jugar solo en el Barcelona; quiero ganarlo todo"

El extremo inglés, concentrado con su selección para preparar el Mundial se ha informado con su compatriota Rashford de cómo es el equipo azulgrana

Anthony Gordon se encuentra estos días concentrado con la selección de Inglaterra donde prepara el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el inglés no pierde de vista el FC Barcelona, por el que firmaba hace algunas semanas y mostraba su ambición. No le vale por haber firmado por los culés.

Gordon, en una entrevista en TalkSPORT, ha mostrado su ambición. "Tengo muchas ganas de unirme a ellos. No me conformo con jugar solo en el Barcelona. Quiero ganarlo todo. Aquí es donde empieza mi carrera, en mi opinión. Así que estoy en la etapa en la que siempre dije que estaría", ha asegurado.

Gordon y los consejos que le ha dado Rashford sobre el vestuario del Barcelona

Curiosamente Gordon coincide en la selección inglesa con Marcus Rashford, cuyo futuro aún no está claro pero que conoce a la perfección el Barcelona. "Me estuvo contando lo buenos que son los chicos, el espíritu de equipo que tienen... algo que ya había oído de la gente del Barça", ha señalado Gordon sobre Rashford.

Gordon ha recibido consejos por parte de Rashford, no sólo en cuestiones futbolística. También la he orientado para Barcelona. "También me habló de la ciudad y de los lugares para vivir", ha manifestado el que fuera futbolista del Newcastle que tuvo palabras de cariño hacia su compañero: "Es un tipo encantador, muy atento. Simplemente me estaba dando información".

Una apuesta del Barcelona de 70 millones de euros más 10 en variables por Gordon

Hay que recordar que hace unos días Gordon se convertía en futbolista del Barcelona. La entidad culé pagan 70 millones de euros más otros diez en función de diversas variables. El internacional inglés se ha comprometido hasta el verano de 2031. Una importante apuesta de los azulgrana para reforzar su zona de ataque.

Gordon es un futbolista que se desarrolla por el extremo izquierdo, aunque puede ocupar distintas zonas del ataque. Uno de los jugadores más interesantes en la Premier League, que en el Barcelona conocen a la perfección y de primera mano por su enfrentamiento hace unos meses en la eliminatoria de la Champions League.

Gordon y la responsabilidad de jugar en el Barcelona

Ya hace unos días Gordon hablaba de lo que suponía jugar en el Barcelona para él. "Jugar para el Barça es lo más grande, viene con mucha responsabilidad, pero estoy listo. Los jugadores que han vestido la camiseta suponen un peso. No se ficha por un club así todos los días, muy ilusionado", comentaba.

El inglés, en su presentación, también aludía a Yamine Lamal con el que ahora compartirá vestuario en el equipo catalán: "Jugar con Lamine y el resto es emocionante. Son jugadores top, los mejores del mundo. Lo vi cuando jugamos contra ellos. Jugar en St. James' Park es complicado por el ambiente tan intenso, pero Frenkie y Pedri nos superaron".

Además, Gordon reconoció que ya había hablado con el que será su entrenador una vez que finalice el Mundial. "He hablado con Hansi Flick. Estoy muy emocionado. Es una buena persona, un gran entrenador", aseguró el atacante que luego añadió: "Lo que ha hecho en el Barça es increíble. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos".