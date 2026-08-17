Rodri Hernández llega por fin a Barcelona: "Es un sueño y vamos a por todo"

El centrocampista madrileño aterrizó este lunes por la noche para convertirse en el gran fichaje del Barça y este martes pasará el reconocimiento médico, firmará hasta 2030 y será presentado como nuevo jugador azulgrana; su puesta de largo llegará en el Trofeo Joan Gamper, aunque no debutará ante el Al-Ahly porque todavía no habrá completado ningún entrenamiento con sus nuevos compañeros

Ya está aquí. Después de dos intensas semanas de negociaciones tras una inesperada irrupción azulgrana adelantándose en el fichaje al Real Madrid, Rodri Hernández ha aterrizado por fin en Barcelona para convertirse oficialmente en nuevo futbolista del Barça. El centrocampista llegó pasadas las 20:00 horas a la terminal de vuelos privados de la Ciudad Condal, acompañado por sus más allegados, y tuvo el detalle de salir a atender a los medios de comunicación para dejar sus primeras palabras como azulgrana, antes incluso de completar todos los trámites.

Su primera declaración de intenciones resultó de lo más explícita y sincera. "Estoy contento de llegar, han sido unos días intensos, feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona es un sueño. Vamos a por la Champions y a por todo lo que se ponga por delante", comentó.

El internacional español no escondió tampoco sus ganas de ponerse a trabajar. "Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, que ya a muchos los conozco de la selección, así que ahora toca trabajar y dar lo mejor".

Reconocimiento médico y firma hasta 2030

El fichaje todavía debe completar el protocolo habitual antes de ser anunciado oficialmente. Rodri pasará este martes a primera hora el reconocimiento médico y las correspondientes pruebas físicas. Si todo transcurre según lo previsto, posteriormente se desplazará para completar la documentación y firmar su nuevo contrato con el Barça hasta junio de 2030.

El acuerdo entre el Barcelona y el Manchester City contempla un fijo de 60 millones de euros más otros 11 millones en variables, vinculados principalmente a los títulos que pueda conquistar el conjunto azulgrana. Si se confirman esas últimas cifras, el fichaje será un poco más barato que lo publicado inicialmente, cuando se cifró el entente en 75 millones de euros en total entre fijo y bonus.

La intención del club es que el futbolista sea presentado este martes alrededor de las 13:00 horas, aunque los últimos trámites burocráticos podrían modificar ligeramente los tiempos. En cualquier caso, el Barça transmite tranquilidad: el acuerdo está cerrado y el objetivo es completar cada paso antes de hacer oficial la incorporación.

Rodri, presentado en honor de multitudes en el Gamper

El gran escenario será el Trofeo Joan Gamper. Rodri tendrá su primer contacto con el Camp Nou como futbolista azulgrana y será recibido por una afición que llevaba semanas esperando su llegada. El centrocampista estará presente junto a Joao Cancelo (Al-Hilal), Anthony Gordon (Newcastle), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) y Jesse Bisiwu (Brujas) en el acto de presentación de los nuevos fichajes.

Sin embargo, habrá que esperar para verle sobre el césped. Rodri no debutará en el Gamper ante el Al-Ahly, ya que para entonces no habrá completado ni un solo entrenamiento con el grupo de Hansi Flick. El Barça no quiere precipitar los acontecimientos con un jugador llamado a ser una pieza capital del proyecto.

Además, el centrocampista tuvo que pasar recientemente por el quirófano debido a un problema en la espalda, por lo que su incorporación se realizará de manera progresiva. La prioridad será que complete varias sesiones de trabajo con sus compañeros, recupere el ritmo competitivo y se adapte a los mecanismos de Flick antes de estrenarse.

El gran fichaje del nuevo Barça

Rodri llega al Barcelona con un currículum que habla por sí solo. Balón de Oro en 2024 y mejor jugador del Mundial, el madrileño aporta control, jerarquía, inteligencia táctica y experiencia al máximo nivel. , Al centrocampista le convenció el proyecto deportivo azulgrana, del que ya forman parte siete de sus compañeros en la selección como Joan Garcia, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri y Lamine Yamal.

Su llegada supone además una importante victoria en los despachos para el Barça y en especial para Deco, que consiguió convencer al futbolista cuando el Real Madrid también aparecía como una alternativa de peso. Si bien la prioridad del Barça era reforzar la delantera, como ha venido insistiendo públicamente el entrenador Hansi Flick, en las oficinas del Camp Nou vieron una oportunidad de mercado en el jugador madrileño, de 30 años, que terminaba contrato el próximo verano con su actual club. Ahora, el Barcelona ya tiene a su gran fichaje en casa.

Considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, su llegada refuerza la medular, una parcela que el Barcelona parecía tener bien cubierta con hasta siete jugadores con Gavi, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal y Frenkie de Jong.

El jugador neerlandés, sin embargo, sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le obligará a estar de baja durante las próximas semanas -no se ha concretado el tiempo esperado de la recuperación- mientras sigue un tratamiento conservador. Además, lo más probable es que el Barça cierre la salida de Casadó para aligerar esta demarcación.