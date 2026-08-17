Joao Cancelo aterriza en Barcelona y se espera a Rodri Hernández esta misma tarde

El lateral portugués completa su regreso al Barça para iniciar la que será su tercera etapa como azulgrana: "Le dije a Deco que o venía al Barcelona o me pasaba un año sin jugar cobrando el salario"; está previsto que el capitán de la selección española llegue también hoy para completar su incorporación al equipo de Hansi Flick

La semana grande del mercado del FC Barcelona ha comenzado. Joao Cancelo ha sido el primero en aterrizar en Barcelona después de que el jugador cerrase su desvinculación del Al-Hilal. De esta forma, el luso ha viajado durante toda la mañana de este lunes desde Riad y ha llegado al mediodía al aeropuerto catalán, donde ha dejado sus primeras palabras como barcelonista.

"Le dije a Deco que o venía al Barcelona o me pasaba un año sin jugar cobrando el salario", aseguró Cancelo a su llegada a la Ciudad Condal. Su declaración resume perfectamente el desenlace de una operación que durante semanas estuvo condicionada por su situación contractual con el Al-Hilal puesto que el Barça tiene todo acordado con el futbolista desde hace varias semanas.

Cancelo ya está en Barcelona y llega libre

El portugués consiguió desvincularse definitivamente del conjunto saudí este domingo, pese a que todavía le quedaba un año de contrato. El Al Hilal había llegado a reclamar inicialmente una cantidad cercana a los diez millones de euros por su salida, cifra que posteriormente se elevó hasta los 15 millones, pero finalmente ha conseguido romper su vínculo y aterriza ahora en Barcelona como agente libre.

El propio futbolista reconoció el esfuerzo que ha tenido que realizar para conseguirlo. "Pensaba que iba a ser más fácil, pero ahora estoy donde quiero estar. Llego libre, he hecho un gran esfuerzo por venir al Barça. Estamos haciendo un equipazo", explicó.

El sacrificio económico del futbolista ha sido clave para desbloquear una operación que el Barcelona tenía encarrilada desde hace semanas. "He renunciado a parte de mi salario pero era fichar por el Barça, o nada", comentó también a su llegada.

Deco llevaba tiempo trabajando en el regreso de Cancelo y el jugador tampoco ocultaba su deseo de volver a vestir de azulgrana. De hecho, los términos de su acuerdo con el Barça estaban pactados desde el pasado mes de junio, a la espera únicamente de resolver su salida del Al-Hilal.

Tercera etapa de Joao Cancelo en el Barça

Cancelo afrontará ahora su tercera etapa como jugador del FC Barcelona, aunque esta vez lo hará ya como futbolista propiedad del club. El portugués dejó atrás su etapa anterior después de haber jugado cedido y haber ofrecido un rendimiento que convenció especialmente a Hansi Flick.

El técnico alemán fue uno de los principales defensores de su continuidad. Su polivalencia, capacidad para jugar en los dos laterales, profundidad y experiencia fueron argumentos suficientes para que el Barça apostara nuevamente por él.

El propio Cancelo ha demostrado que su deseo de volver era real. Antes de viajar hacia Barcelona publicó una fotografía en sus redes sociales acompañada del mensaje "De vuelta a casa". Ahora le toca completar los últimos pasos antes de volver a ponerse oficialmente la camiseta azulgrana.

Firma, revisión médica y presentación

El siguiente paso será sellar el contrato con su representante, Jorge Mendes, completar toda la documentación y someterse al reconocimiento médico. La intención del Barcelona es que firme por dos temporadas, hasta junio de 2028, aunque algunas informaciones apuntan a un nuevo contrato por tres campañas. Aún está por resolver esta incógnita.

Una vez superada la revisión y formalizado el contrato, Cancelo se incorporará a los entrenamientos para ponerse nuevamente a las órdenes de Hansi Flick. Su presentación oficial no está agendada en la planificación semanal del Barça. En principio se esperará al Trofeo Joan Gamper que se disputará este miércoles 19 de agosto para recibir en honor de multitudes a las nuevas incorporaciones en el Camp Nou.

El carrilero luso consigue así su gran objetivo después de dos cesiones en dos etapas distintas -primero a las órdenes de Xavi la temporada 2023/2024 cuando llegó cedido del City-, y la temporada pasada con Hansi Flick -de enero a junio procedente del Al-Hilal-.

Rodri será el siguiente en aterrizar: ya tiene dorsal

El siguiente gran aterrizaje será el de Rodri Hernández. El internacional español está previsto que llegue a Barcelona esta misma tarde para completar los últimos pasos de una operación que convertirá al centrocampista en otro de los grandes refuerzos del proyecto de Flick.

Rodri pasará el martes el reconocimiento médico y está previsto que se convierta en el segundo gran fichaje en incorporarse esta semana. Además, ya tiene decidido el dorsal que llevará en el Barça: el '16', mientras que Fermín López heredará el '7' que deja libre Ferran Torres con su marcha al PSG.

Así, Cancelo abre una semana que el Barcelona pretende convertir en una auténtica puesta de largo de su nuevo proyecto. El portugués ya está en casa y será el primero. Rodri está a punto de llegar. El Camp Nou se prepara para recibir a dos futbolistas llamados a tener un papel protagonista en el Barça de Hansi Flick.