Marc Márquez, piloto de MotoGP: "Milagro es lo que hacen los médicos. Mi remontada es el resultado del trabajo día a día"

El piloto de Ducati, que ha conocido esta semana que recibirá el Premio Nacional del Deporte 2025, ensalza el trabajo de los facultativos, que le permiten seguir compitiendo pese a sus muchas caídas

"A 18. No está mal. Estábamos a 103 del líder, a 18". Con esas palabras se fue este pasado verano al parón Marc Márquez tras recuperar una ventaja que parecía insalvable y meterse de lleno en la pelea por el Mundial de MotoGP en tan solo cuatro grandes premios.

Su remontada no ha sido a partir de ahí tan fulgurante dada la enorme superioridad de las Aprilia en este campeonato, pero ya ha liderado por dos veces el Mundial y está a tan sólo dos puntos de Jorge Martín cuando quedan cinco carreras por disputarse. De ganar el campeonato sería la mayor remontada de la historia, arrebatándole ese récord a su compañero de equipo un Pecco Bagnaia que recuperó 91 puntos ante Quartararo en 2022.

"No entiendo nada de este campeonato. Hace poco estaba lejísimos y ahora estamos aquí. Si conseguimos dar ese paso con el brazo durante el verano, entonces podremos luchar por el Mundial en la segunda parte de la temporada. Si no, tendremos que seguir entendiendo qué podemos hacer cada fin de semana", dijo entonces el mayor de los hermanos Márquez. El piloto de Cervera ha repetido en varias ocasiones luego que esta remontada se debía a errores ajenos y que por mucho que él hubiera ganado carreras, como ha seguido haciendo tras el verano (Motorland, Misano o Motegi), nunca habría podido recortar tanto terreno. Habría avanzado como lo ha hecho en estos últimos grandes premios, cuando ni Martín ni Bezzecchi han fallado, muy poco a poco.

Por eso reacciona cuando le hablan de milagro en su lucha por el Mundial, algo que Marc Márquez niega. "Los milagros pasan en un accidente, pero los milagros en los resultados hay un trabajo día a día que sin ese trabajo el milagro es imposible que suceda", afirma en AS el nueve veces campeón del mundo, que señala a los que sí hacen esos milagros: los médicos. "Ellos sí que hacen milagros" sentenciaba.

Marc Márquez sabe de lo que habla porque ha pasado por el quirófano en innumerables veces a lo largo de los últimos años y es increíble que, como tiene el brazo derecho, pueda seguir compitiendo, más aún peleando por el Mundial. "Si no te apasiona esto, no aguantas los días malos, las lesiones, los sacrificios... He tenido unos cuantos de estos. La pasión es lo que te hace volver, pero la competición es lo que te hace apretar", añadía el ilerdense.

Márquez, Premio Nacional del Deporte 2025

A la espera de ver lo que puede hacer la próxima semana en Australia, Marc Márquez ha recibido esta semana otra buena noticia al conocer que ha sido premiado junto a Iris Tió como los mejores deportistas de 2025 por el jurado de los Premios Nacionales del Deporte.

El piloto de Cervera ha sido distinguido con el premio Rey Felipe tras sumar el año pasado su noveno título mundialista, el séptimo en la máxima categoría de motociclismo (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025), después de superar diferentes lesiones y operaciones.

Marc Márquez ganó pese a que no pudo disputar las últimas carreras por la caída que sufrió en Mandalyka, que le sigue pasando factura un año después y ha impedido que tenga, posiblemente, sentenciado un nuevo campeonato este año, ya que corrió toda la parte de la temporada, hasta esa remontada, mermado por las secuelas del accidente, en el que le tiró Bezzecchi