Palo a Marc Márquez, piloto de MotoGP: "Si nos marchamos todos, quedamos como unos gilipollas"

El piloto español de Ducati decidió en el GP de Japón disputado en Motegi, no acudir al acto previo a la carrera del domingo que consistía en una competición dee karts entre todos los pilotos. Mandó a un doble y a compañeros de la parrilla como Jack Miller parece no haberle sentado nada bien. "¿Por qué él puede marcharse de la carrera de karts mientras los demás tenemos que quedarnos?", preguntó

Marc Márquez sigue teniendo entre ceja y ceja sumar el que sería su décimo título de campeón del mundo en motociclismo y el octavo de MotoGP. Con una remontada que si llega a completarla pasará a los anales de la historia, Marc Márquez está llevando a cabo una estrategia enfocada en solo una cosa, asaltar el liderato y volver a ser campeón de MotoGP.

Marc Márquez además sabe que para lograr coronarse como campeón del mundo de MotoGP tiene que focalizar todas sus energías en las carreras y en lo puramente deportivo, dejando de lado cualquier tipo de acto que no sea totalmente imprescindible. Así, en el GP de Japón disputado en Motegi del 2 de octubre al 4, Marc Márquez decidió ausentarse en uno de los actos previstos por el trazado nipón. El acto consistía en una carrera de karts en la que participaban los pilotos de MotoGP y donde Marc Márquez optó por mandar a un doble.

La decisión de Marc Márquez, con consecuencias y criticada por Jack Miller

Tras la decisión de Marc Márquez, el campeonato del mundo de MotoGP optó por implementar una nueva norma que consistía en castigar económicamente a los pilotos con multas de hasta 5.000 euros para aquellos que no cumplan con un mínimo de actos e incluso se plantean sanciones de tipo deportivo. Esta ausencia de Marc Márquez en la carrera de karts tuvo diferentes reacciones entre sus compañeros de la parrilla.

Por un lado, Pedro Acosta se mostró comprensivo y entendió como lógica la decisión de Marc Márquez. "Deben entender la situación de cada uno", afirmó el español. Otros como Jack Miller, han dejado claro en unas declaraciones recientes en DAZN que supone un agravio comparativo con el resto de pilotos. El piloto australiano ha atizado con dureza a su compañero de parrilla Marc Márquez. Primeramente, el piloto de Yamaha cuestionó el porqué Marc Márquez pudo marcharse de los karts mientras el resto tenía que quedarse: "¿Por qué él puede marcharse de la carrera de karts mientras los demás tenemos que quedarnos?".

Seguidamente fue incrementando el tono de sus declaraciones contra la decisión de Marc Márquez y le recriminó que el piloto de Ducati no puede decidir por su cuenta irse: "Si se supone que tienes que estar allí, tienes que estar allí, no creo que puedas decidir por tu cuenta que no vas a ir".

Por último, Jack Miller preguntó qué tenía Marc Márquez de especial para poder ausentarse de un acto con los fans ya que si todos lo hacían, quedarían muy mal con los aficionados: "¿Qué hace que alguien sea tan especial como para poder marcharse mientras los demás tenemos que quedarnos? Si nos marchamos todos, quedamos como unos gilipollas". Terminó Jack Miller siendo contundente para dejar claro que nadie está "por encima de las normas".