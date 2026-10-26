El Betis de Pellegrini resiste en lo más alto del podio y hace historia por su distancia con el líder

Pese a sumar dos partidos sin ganar, se mantiene como el mejor Betis de la historia igualado con el de la 22/23 y es la segunda vez que está más cerca del liderato en los últimos 25 años

El arranque del Betis en el presente curso ha sido espectacular e invita a creer en una temporada de altas cotas en las tres competiciones por el rendimiento del equipo y los resultados firmados hasta ahora tanto en LaLiga como en la Champions.

No en vano, en la máxima competición europea suma un pleno de tres victorias, acaricia la clasificación entre los 24 primeros para la siguiente ronda y aumenta sus posibilidades de lograr la hazaña de terminar en el 'top 8', lo que refleja el nivel alcanzado por el conjunto heliopolitano.

No se queda atrás en LaLiga a pesar de que la racha triunfal se ha visto truncada en los dos últimos choques, en los que ha sumado un punto de cuatro posibles por la polémica derrota contra el Barça y el empate de ayer contra el Celta en Balaídos.

Pellegrini iguala a su mejor versión como bético

Y es que el punto sumado en tierras viguesas le permite mantenerse como el mejor Betis de la historia a estas alturas de la competición, con un total de 20 puntos de 30 disponibles en las primeras diez jornadas. En este sentido, iguala los guarismos firmados por Pellegrini en la 22/23, en la que sumaba los mismos puntos, como el techo hasta ahora de los verdiblancos en la primera categoría del fútbol nacional. Un registro que da lustre a las prestaciones de los heliopolitanos este curso, pero no es el único.

De este modo, las tablas contra el Celta propicia que el Betis recorte puntos al líder de la clasificación, un Barça que cayó en el Clásico contra el Real Madrid, y ahora se encuentra a siete unidades en la cuarta posición.

La segunda vez que está tan cerca del líder de la tabla

Así, como apunta la cuenta @LaligaenDirecto, es la segunda vez en los últimos 25 años que el club de La Palmera termina una Jornada 10 a siete puntos o menos del líder de LaLiga. La primera también fue con Pellegrini, en la campaña 21/22, cuando, a dicha atura de la competición el Betis sumaba menos puntos, 18, pero el liderato estaba más barato, ya que por entonces el Real Madrid sumaba 23 unidades, seis más que los verdiblancos.

A nivel individual, cabe destacar la extraordinaria racha de Dani Ceballos contra el Celta, porque, tras volver con un punto a Sevilla, el utrerano nunca ha perdido contra los celestes en 14 partidos oficiales con clubes españoles en el fútbol profesional, con un balance de diez victorias y cuatro empates. Solo le supera en toda la historia Camarasa.