Jon Rahm: "Si me ofrecieran las mismas penalizaciones, probablemente las aceptaría"

El golfista español ya ha confirmado que no seguirá en el LIV y ha mostrado su deseo de formar parte, de nuevo, del PGA Tour de Estados Unidos aunque aún no ha habido negociaciones según ha señalado el de Barrika

Jon Rahm se encuentra en un momento clave de su carrera deportiva ya que el golfista tiene que definir su futuro después de que se haya desvinculado de manera definitiva del LIV, la liga que financiaba Arabia Saudí. El de Barrika ya ha manifestado su deseo de volver a formar parte del PGA Tour de Estados Unidos, incluso si ello conlleva estar algún que otro año sancionado.

Jon Rahm se refirió a la posibilidad de reincorporarse al PGA Tour en una rueda de prensa en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), donde este jueves disputa la primera parte de la final del DP World Tour. El jugador vasco rechazó el pasado mes de enero una oferta para regresar al PGA Tour aunque ahora ha dicho que lo aceptaría casi con seguridad. "Probablemente sí. ¿Por qué no? Sí, pero es una gran incógnita. Dudo mucho que me ofrezcan el mismo contrato que a Brooks. Pero si me ofrecieran las mismas penalizaciones, probablemente las aceptaría".

El golfista español, de 31 años, ha confirmado que aún no ha mantenido conversaciones con el PGA Tour para regresar al circuito de Estados Unidos. "No sé qué nos depara el futuro. Sabemos lo que hicieron con Brooks (Koepka). Estas son circunstancias diferentes. No sé cómo se desarrollarán las cosas. Pero es una buena garantía saber que puedo jugar en el DP World Tour el año que viene, y si llega el caso, estoy muy emocionado de jugar un año completo".

Jon Rahm explica su salida del LIV

Jon Rahm explicó las razones que le han llevado a dejar el LIV al cual se unió hace varios años debido a una oferta económica fuera de mercado. "No me gustaba hacia dónde iban con 2.0. No me entusiasmaban los cambios que estaban haciendo y no estaba dispuesto a seguir ese camino".

El vasco, que fue número 1 del mundo, dijo que para jugar un Tour similar al de siempre no se iba a quedar en un LIV que estaba alejándose de lo hecho en sus primeras temporadas. "Demasiadas incógnitas en ese momento y todavía hay bastantes. Parecía que se estaba alejando del golf en equipo y de algunas de las cosas que hacían de LIV. Se convirtió en algo más parecido a un tour regular. Así que, para ser honesto, nunca fue una opción que considerara seriamente".

A pesar de todo, Jon Rahm aseguró que se lleva un buen recuerdo de su paso en el LIV en el que ha sido uno de los principales atractivos en las últimas temporadas. "Solo puedo recordar esos tres años de forma positiva. Fue una experiencia maravillosa. Jugué muy bien al golf".

Lo que sí confirmó el golfista español que no saber en donde va a competir la temporada que viene ha repercutido negativamente en su rendimiento sobre el campo. El español está lejos de su mejor nivel, pero ya está trabajando en mejorar lo máximo posible. "Sin duda me ha distraído y me ha quitado tiempo de lo que quiero hacer. Ha sido una distracción".