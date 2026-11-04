Ultimátum a Iñigo Pérez contra el Getafe: Roig maneja dos alternativas al banquillo

La confianza que Fernando Roig y la dirección deportiva habían depositado en el entrenador navarro sigue vigente, pero los resultados y la preocupante imagen del equipo han provocado que empiecen a aparecer las primeras dudas sobre su continuidad en un proyecto que nació con vocación de largo recorrido; el encuentro ante el Getafe se presenta como una prueba decisiva para el futuro del navarro

La derrota europea por 0-6 ante el PSG ha sido mazazo difícil de digerir en La Cerámica. Las dudas no han aparecido tanto por caer ante uno de los grandes favoritos de la Champions League sino por la manera en la que se ha hecho.

El equipo amarillo apenas ofreció resistencia y llegó al descanso sin opciones. La afición grogueta abandonó el estadio antes de tiempo y la sensación de enfado y hastío con el equipo fue generalizada. La imagen de La Cerámica irritada, gobernada por silbidos y aspavientos, ha terminado de encender las alarmas en los despachos y sitúa irremediablemente a Iñigo Pérez ante su primer ultimátum desde que aterrizó en Vila-real.

El Getafe, una final para Iñigo Pérez

El próximo compromiso liguero ante el conjunto azulón adquiere una dimensión especial. El Villarreal necesita una victoria que permita recuperar la confianza, despejar las dudas y llegar al parón internacional con un clima menos asfixiante.

En el club ya no niegan que una derrota podría precipitar la destitución del entrenador antes de que se detenga la competición. La directiva todavía considera que Iñigo Pérez es un técnico preparado para sacar adelante el proyecto, pero entienden que los resultados empiezan a pesar demasiado y son ya lo suficientemente preocupantes como para seguir esperando indefinidamente.

Tampoco se descarta que una derrota venga acompañada de un comunicado público de respaldo al entrenador, una ratificación que serviría para intentar transmitir tranquilidad, aunque en el fútbol este tipo de mensajes no siempre garantizan la continuidad de un técnico. De hecho, suelen ser sinónimos de despido inminente. El Villarreal quiere tener paciencia, pero el margen de error comienza a reducirse.

Iñigo Pérez asume la responsabilidad tras el 0-6

El propio entrenador navarro dejó unas declaraciones después de la goleada ante el PSG que reflejan el pésimo momento que atraviesa, muy tocado moralmente. Lejos de buscar excusas o señalar a sus futbolistas, Iñigo Pérez asumió la responsabilidad y dejó claro que su prioridad pasa por encontrar soluciones. "El futuro de Iñigo no es lo importante. No me paro a pensar eso. Lo único que busco son soluciones para revertir la situación", insistió.

Sus palabras se interpretan como una muestra de comprensión ante la posibilidad de que el club esté valorando un plan alternativo. El entrenador sabe que los resultados mandan y que su continuidad dependerá de la capacidad del equipo para reaccionar. "Intentaré no caer en la trampa de responder con reproches. Cuando pierdes 6-0 lo único que puedes hacer es mirar cómo has planteado el partido y mejorar. Todos hemos visto que los errores ocurren de manera constante y hay que aceptarlos. Debemos ir al origen e igual no lo he entrenado bien. No hay que atribuir a los jugadores la culpa y hay que mirarse a uno mismo", explicó.

Las dos alternativas de Fernando Roig

La dirección deportiva del Villarreal no quiere precipitarse, pero tampoco rehúye del sondeo de alternativas si finalmente se decide cambiar de entrenador. Fernando Roig estudia posibilidades y hay dos nombres que pueden convertirse en serias opciones para el banquillo amarillo, sobre todo porque están sin equipo. Algunos portales especializados en fichajes han apuntado ya dos nombres: José Luis Mendilibar y Roberto Martínez.

El primero cuenta con una amplia experiencia en el fútbol español y conoce perfectamente las exigencias de LaLiga. Su trayectoria en clubes como Eibar, Sevilla y Osasuna, además de sus éxitos recientes en Grecia con el Olympiacos, le convierten en una alternativa idónea que podría ofrecer resultados inmediatos.

Mendilibar conquistó la Conference League en 2024 y posteriormente amplió su palmarés en el fútbol griego. Su perfil encaja en la búsqueda de un entrenador capaz de recuperar la competitividad de un equipo que necesita reaccionar cuanto antes.

La segunda posibilidad es Roberto Martínez. El técnico abandonó la selección de Portugal después del Mundial de 2026 y se encuentra sin equipo tras sus dos largas andaduras al frente de Bélgica y el combinado luso.

Su experiencia internacional, su conocimiento del fútbol de élite y su capacidad para gestionar plantillas de alto nivel le convierten en una opción atractiva, aunque también hay ciertas dudas puesto que hay quien recuerda que acumula ya más de una década sin sentarse en el banquillo de ningún club y que nunca ha entrenado en España.

Sin embargo, y hasta donde se sabe, ESTADIO Deportivo no tiene constancia de negociaciones formales con ninguno de estos dos entrenadores.

El Villarreal quiere salvar el proyecto

La apuesta por Iñigo Pérez fue una decisión estratégica después de la salida de Marcelino García Toral. El club le ofreció un contrato de tres temporadas convencido de que podía construir un proyecto sólido y competitivo a largo plazo.

Por eso, la intención inicial sigue siendo mantener al técnico y darle margen para revertir la situación. Pero el calendario no espera y el partido ante el Getafe puede marcar un antes y un después.

Una victoria permitiría recuperar parte del crédito perdido y afrontar el parón con tranquilidad. Un nuevo tropiezo, en cambio, podría acelerar una decisión que la directiva todavía no quiere tomar, pero que empieza a contemplar seriamente.