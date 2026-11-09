El plan del Sevilla para preparar El Gran Derbi contra el Betis a la vuelta del parón de selecciones

El equipo vuelve al trabajo en la tarde del martes y estará trabajando hasta el sábado por la mañana, antes de gozar de un nuevo día de descanso y encarar ya la recta final antes del Sevilla - Betis del día 21-N. Lo hará sin sus ocho internacionales ni los tres lesionados

La plantilla del Sevilla FC ha gozado este lunes de su segundo día de descanso después de la suave sesión matinal completada en la mañana del pasado sábado, apenas unas horas después del empate sin goles firmado en la noche del viernes ante el Deportivo Alavés en la jornada 12 de LaLiga EA Sports. Luis García Plaza ha dado asueto hasta la tarde de este próximo martes, cuando el equipo nervionense volverá al trabajo para comenzar a preparar El Gran Derbi que le enfrentará al Real Betis en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el sábado 21 de noviembre; ya después de este segundo parón de selecciones de la temporada.

El técnico del conjunto sevillista dirigirá la primera sesión de la semana a partir de las 18:30 horas de este martes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde el plantel volverá a ejercitarse en horario matinal (10:30 horas) durante el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado; antes de disfrutar de un nuevo día de descanso el domingo día 15-N, para volver de nuevo el lunes en las instalaciones de la carretera de Utrera en la mañana del lunes 16.

Hasta ocho futbolistas del Sevilla FC se marcharán con sus respectivas selecciones

El Sevilla FC trabajará la próxima semana sin el concurso de hasta ocho futbolistas: Rubén Vargas, que vuelve a ser convocado por Suiza para visitar a Eslovenia el viernes 13 (20:45 horas) y para recibir a la Escocia de Robbie Ure el lunes 16 (20:45 horas); Odysseas Vlachodimos, que jugará el 13-N en los Países Bajos y el 16-N en casa ante Serbia; Gabriel Suazo, convocado para dos amistosos entre Chile y Colombia; Giorgi Kochorashvili, reclutado por Georgia para jugar contra Hungría y Ucrania; Lucas Stassin, que se va con la selección sub 21 de Bélgica contra Italia y Alemania; y Nico Guillén, convocado por la selección española sub 19, son los principales integrantes de la diáspora. A ellos se unirá también Jon Guridi, que ha sido reclutado por Jagoba Arrasate para jugar con Euskadi contra Venezuela.

El estado de la enfermería nervionense de cara a El Gran Derbi

Además de los ocho jugadores que se marcharán con sus selecciones, Luis García Plaza tampoco podrá contar con Miguel Sierra, convaleciente de una operación tras sufrir una luxación acromioclavicular; con Marcao Teixeira, que suma un mes de baja tras lesionarse el recto anterior en el Trofeo Antonio Puerta disputado ante el Aston Villa en el parón de finales de septiembre e inicios de octubre; ni con Gerard Fernández 'Peque', que a pesar de no jugar en el Coliseum volvió de Getafe con una dolencia en los isquiotibiales que le mantendrá parado hasta finales de noviembre o principios de diciembre.