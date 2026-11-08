La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 9 de noviembre de 2026

El Betis asalta el Martínez Valero con una victoria de oficio ante el Elche y se afianza en la cuarta plaza antes del derbi, el Sevilla mantiene su sexto puesto y el Barcelona supera al Atlético para seguir al frente de la clasificación

La portada de ESTADIO Deportivo de este lunes está marcada por el triunfo del Real Betis en su visita al Elche. El conjunto verdiblanco se impuso por 0-2 en un partido más complicado de lo que refleja el marcador. Los goles de Riquelme y Marc Bartra permitieron a los heliopolitanos sumar tres puntos de enorme valor y consolidarse en la cuarta posición de LaLiga justo antes de afrontar El Gran Derbi.

La jornada también deja buenas noticias para el Sevilla FC, que conserva la sexta plaza y afronta la previa del derbi con la posibilidad de medir sus aspiraciones continentales frente a su eterno rival. En el gran partido del fin de semana, el Barcelona se llevó el triunfo ante el Atlético de Madrid y amplía a tres puntos su ventaja sobre el Real Madrid.

El Real Betis salió del Martínez Valero con una victoria por 0-2 que vale mucho más que tres puntos. El equipo de Manuel Pellegrini tuvo que superar a un Elche valiente y un encuentro que se le complicó durante buena parte de la tarde, pero encontró la solución en los movimientos desde el banquillo. Riquelme abrió el camino y Marc Bartra terminó de sentenciar el encuentro para confirmar una victoria que afianza al Betis en la cuarta plaza. Los heliopolitanos llegan así al parón y, sobre todo, al próximo derbi con la confianza reforzada y una posición privilegiada en la pelea por los puestos de Champions League.

El Sevilla FC mantiene la sexta posición de la clasificación y el Real Betis continúa instalado en la cuarta. La situación de ambos equipos convierte el próximo enfrentamiento entre los dos conjuntos hispalenses en una cita de especial trascendencia, con las aspiraciones europeas como telón de fondo.

El Barça se llevó una victoria de enorme importancia ante el Atlético de Madrid en un partido que resolvió con un doblete de Fermín López. El centrocampista azulgrana marcó en los minutos 44 y 66 para darle la vuelta al tanto inicial de Giuliano Simeone, que había adelantado al conjunto rojiblanco en el minuto 9. El 1-2 permite al equipo azulgrana cerrar la jornada como líder en solitario y mantener una ventaja de tres puntos sobre el Real Madrid. Un triunfo de peso en uno de los encuentros más exigentes del calendario que refuerza la posición del Barça en la carrera por el título.