La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 8 de noviembre de 2026

Pellegrini sorprende con la ausencia de Lo Celso en la convocatoria del Betis para visitar al Elche, Alfon vuelve a estar en el escaparate del Sevilla y el Real Madrid prolonga su racha de victorias con un contundente triunfo en Mestalla

La portada de ESTADIO Deportivo de este domingo 8 de noviembre de 2026 está marcada por la inesperada decisión de Manuel Pellegrini de dejar fuera a Giovani Lo Celso de la convocatoria del Real Betis para visitar al Elche. Una ausencia que vuelve a generar interrogantes sobre su situación en el equipo verdiblanco y que abre una oportunidad para Iker Losada. Por otro lado, la actualidad sevillista pasa por Alfon, que vuelve a tener abierta la puerta de salida del Sevilla FC. Mientras tanto, el Real Madrid continúa con su dinámica positiva después de imponerse con autoridad al Valencia en Mestalla.

La ausencia de Giovani Lo Celso es la gran sorpresa de la convocatoria del Real Betis para el encuentro de este domingo ante el Elche. Cuando parecía que el argentino comenzaba a recuperar su sitio en los planes de Pellegrini, después de haber contado con minutos y protagonismo frente al Barcelona y el Celta, el entrenador ha decidido prescindir de él sin que medie ningún problema físico.

Se trata de una decisión exclusivamente técnica que vuelve a colocar al centrocampista en una situación delicada a las puertas del mercado invernal. Lo Celso tampoco acudirá con Argentina durante el próximo parón internacional, al no entrar en los planes de Lionel Scaloni para esta convocatoria. Su ausencia, además, puede convertirse en una oportunidad para Iker Losada, que llevaba tiempo sin contar. En el capítulo de novedades, Junior Firpo y Álvaro Fidalgo regresan a la lista para medirse al conjunto ilicitano.

El futuro de Alfon vuelve a estar sobre la mesa en el Sevilla FC. El extremo albaceteño no ha conseguido despejar las dudas sobre su continuidad y la dirección deportiva mantiene abiertas las distintas posibilidades de cara a la próxima ventana de fichajes.

La confianza que le ha transmitido Luis García Plaza y la respuesta del futbolista sobre el césped no han sido suficientes para cerrar el debate. Si la situación no cambia en las próximas semanas, el club nervionense podría estudiar una salida en el mercado invernal. Por ahora, su futuro continúa sin estar definido.

El Real Madrid prolongó su buena dinámica con una victoria por 0-3 ante el Valencia en Mestalla. Los goles de Fede Valverde, Güler y Kylian Mbappé permitieron al conjunto blanco sumar tres nuevos puntos y encadenar su octavo triunfo consecutivo.

El equipo madridista volvió a mostrar su pegada en un escenario exigente y mantiene así la presión en la pelea por el liderato. Una nueva victoria que confirma el buen momento de los de Chamartín y amplía una racha que sigue creciendo.