La previa del Sevilla-Alavés y la despedida al fallecido Jesús de Miguel protagonizan la portada de ESTADIO Deportivo para este viernes, con espacio también para la actualidad del Betis

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 6 de noviembre de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 6 de noviembre de 2026.

El Sevilla abre este viernes contra el Alavés (21 h) una jornada liguera marcada por el homenaje al fallecido Jesús de Miguel con la intención de volver a la senda del triunfo en casa después del tropiezo en Getafe en el regreso a Nervión de Quique Sánchez Flores

El mundo del deporte se ha volcado con la familia del futbolista del Tenerife en un adiós marcado por el dolor; LaLiga ha optado por mantener casi todos los encuentros previstos para el fin de semana y organizar un homenaje en todos los estadios

Siete puntos podrían ser suficientes y ocho casi garantizan la proeza en la Champions League

Gana fuerza un ingreso extra por el cuarto mejor medio sub 23 de LaLiga, según las estadísticas