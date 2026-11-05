Lágrimas y consternación en Navahermosa: el fútbol español despide a Jesús de Miguel

El mundo del deporte se ha volcado con la familia del futbolista del CD Tenerife, fallecido a los 30 años tras el trágico accidente sufrido durante el encuentro frente al Andorra; Florentino Pérez, Miguel Ángel Gil Marín, Luis de la Fuente y numerosos compañeros han acompañado a sus seres queridos en una despedida marcada por el dolor

La localidad toledana de Navahermosa ha vivido este jueves una de las jornadas más dolorosas de su historia. El municipio se ha vestido de luto para despedir a Jesús de Miguel, el futbolista del CD Tenerife que falleció el pasado martes después del fuerte golpe sufrido en el choque con el portero Jesús Owono en el último minuto del encuentro frente al FC Andorra.

A sus 30 años, el jugador deja un vacío tremendo entre familiares, amigos, compañeros y todo el fútbol español, que se ha movilizado para arropar a sus seres queridos en este último adiós.

Desde primera hora de la mañana, el tanatorio de la localidad toledana ha recibido a numerosos representantes del mundo del deporte. Entre las personalidades que han querido estar presentes se encontraban Florentino Pérez y Emilio Butragueño, en representación del Real Madrid; Miguel Ángel Gil Marín, por parte del Atlético de Madrid; el exfutbolista y entrenador José Antonio Camacho; Pedja Mijatovic y David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Florentino Pérez, Gil Marín y Luis de la Fuente, presentes en la despedida

La conmoción ha sido generalizada en una jornada en la que también han querido acompañar a la familia el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán. Numerosos clubes de Primera y Segunda División han enviado representantes, en una muestra de unidad ante una pérdida que ha sacudido al fútbol español.

El CD Tenerife ha estado representado por una amplia expedición encabezada por su entrenador, Álvaro Cervera, y el presidente, Felipe Miñambres, además de sus compañeros de vestuario. También ha viajado una delegación del Castellón, anterior equipo del futbolista, con su técnico Pablo Hernández al frente.

Luis de la Fuente quiso trasladar personalmente su pésame a los allegados del jugador. "Desde el dolor y el sentimiento, les trasladamos nuestro pesar y nuestro respeto. Es la mejor manera de demostrar que el fútbol está unido. Un abrazo muy fuerte a todos sus allegados", expresó.

Por su parte, David Aganzo volvió a defender la necesidad de detener las competiciones en señal de duelo. "El mayor cariño que le podemos dar es una jornada de luto. Hay tiempo de sobra para poder competir. Creo que a nivel de España deberíamos ser ejemplares", manifestó, cuestionando que los intereses comerciales puedan condicionar una decisión de este tipo.

La familia pide intimidad en medio de las lágrimas

Uno de los momentos más duros de la jornada se produjo con la llegada de Marta, hermana de Jesús de Miguel, completamente rota de dolor y arropada por sus familiares. Su despedida adquiere una dimensión todavía más emotiva al recordar las palabras que le dedicó hace apenas seis semanas, con motivo de su 30 cumpleaños.

"Felices 30 a la persona con el corazón más puro y más lleno de bondad que conozco, no he podido tener más suerte de tenerte como hermano mayor", escribió entonces. Un mensaje en el que destacaba su disciplina, constancia y capacidad para perseguir sus sueños, antes de concluir con un "te quiero con todo mi corazón" que hoy cobra un significado especialmente doloroso.

La familia, a través de un comunicado leído por Manuel Hernández, representante del futbolista, también quiso agradecer todas las muestras de cariño recibidas desde que se conoció la noticia. "Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él", trasladaron sus seres queridos, que reconocieron no tener palabras suficientes para agradecer los mensajes, llamadas y gestos de afecto.

Al mismo tiempo, hicieron una petición expresa para poder afrontar estos momentos con tranquilidad. "Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere". Un llamamiento al respeto de su intimidad en medio de una despedida multitudinaria.

Despedida multitudinaria en Navahermosa

La misa funeral se celebró en la parroquia de San Miguel Arcángel, donde familiares, amigos y representantes del fútbol español se reunieron para darle el último adiós. La afluencia fue tan numerosa que decenas de personas tuvieron que quedarse en el exterior del templo al no poder acceder a la ceremonia.

Posteriormente, los restos mortales del futbolista fueron trasladados al cementerio de la localidad, donde recibió sepultura en la intimidad familiar. El Ayuntamiento de Navahermosa ha decretado tres días de luto oficial y las banderas de los edificios municipales ondean a media asta.

Aunque Jesús de Miguel desarrolló buena parte de su carrera deportiva lejos de su localidad de origen, Navahermosa, de donde proceden sus padres y abuelos, ha sido el lugar elegido para despedirlo. Allí ha quedado patente el cariño que despertaba el delantero, conocido cariñosamente como 'Demi'.

El Tenerife prepara otro homenaje en el Heliodoro

El dolor también continúa muy presente en Tenerife, donde la afición blanquiazul sigue asimilando la pérdida de uno de sus futbolistas. El club ha convocado para este sábado, a las 18:00 horas, un acto de homenaje en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Las puertas del recinto se abrirán a las 16:00 horas y el acceso será libre hasta completar el aforo. Será una nueva oportunidad para que compañeros, aficionados y seguidores puedan rendir tributo a un jugador que formó parte de la historia reciente del Tenerife y del último ascenso a Segunda División.