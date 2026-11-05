LaLiga desvela su plan pese al parón que piden los futbolistas: solo se aplazan cuatro partidos

El trágico fallecimiento de Jesús de Miguel ha provocado una profunda conmoción en el fútbol español, pero la petición de los jugadores no ha encontrado el respaldo necesario para detener las competiciones; los organismos han optado por mantener casi todos los encuentros previstos y organizar un homenaje conjunto en todos los estadios

El fútbol español afronta un fin de semana marcado por el dolor y la división de opiniones en cuanto a la manera de proceder a la hora de guardar el luto. Así, tras unos días de incertidumbre en los que se ha estudiado qué hacer con la próxima jornada en Primera y Segunda División, finalmente existe una resolución que, a buen seguro, no gustará a todos.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha insistido en su petición de suspender todas las competiciones después del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, pero LaLiga, la RFEF y Liga F han confirmado finalmente que la jornada se disputará entre el 6 y el 9 de noviembre, con solo cuatro encuentros aplazados por la tragedia.

La decisión llega después de que el sindicato se pusiera en contacto con futbolistas de todas las categorías para conocer su opinión. La respuesta, según ha trasladado la propia AFE, ha sido unánime: consideran que no están en condiciones anímicas ni humanas de competir con normalidad después de lo sucedido.

La AFE insiste: "No se dan las circunstancias para competir"

El sindicato ya había reclamado el pasado martes la suspensión de todas las competiciones estatales durante una semana. Sin embargo, y ante la falta de una respuesta favorable, ha vuelto a trasladar públicamente el sentir de los profesionales.

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se ha puesto en contacto con jugadores y jugadoras de todas las categorías para conocer su sentir tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. De manera unánime, el colectivo ha trasladado que considera que no deberían disputarse los encuentros previstos para esta jornada", explicó en su comunicado.

El mensaje de los futbolistas es contundente al respecto: "Los futbolistas han expresado su profundo pesar por esta pérdida y entienden que no se dan las circunstancias anímicas ni humanas para afrontar la competición con normalidad".

La AFE considera que lo más adecuado sería suspender la jornada en su totalidad y apela al respeto, al duelo y a la sensibilidad ante una noticia que ha conmocionado al mundo del fútbol. "Una vez más, el fútbol tiene una oportunidad de demostrar que, por encima de las competiciones, de los intereses deportivos y económicos y de cualquier otra consideración, están las personas", añade el sindicato.

También se pronunció el presidente de la AFE, David Aganzo, durante el funeral de Jesús de Miguel en Navahermosa. "Parar es de sentido común. De ser persona. Entiendo la parte económica, pero hoy se nos va Jesús. Hoy le enterramos. El sábado en Tenerife tendrá un homenaje y habrá compañeros compitiendo", lamentó.

LaLiga confirma que habrá fútbol con cuatro partidos aplazados

Pese a la insistencia de los futbolistas, la decisión de los organismos ya está tomada. LaLiga, la RFEF y Liga F han acordado mantener la jornada y concentrar los actos de recuerdo en todos los estadios bajo el lema "Siempre en nuestro recuerdo".

Finalmente, solo serán cuatro los encuentros aplazados. En LaLiga Hypermotion no se disputarán el Granada-Tenerife, previsto para el sábado a las 21:00 horas; el Andorra-Mallorca, programado para el domingo a las 14:00 horas; y el Castellón-Eibar. En Liga F Moeve también queda aplazado el Costa Adeje Tenerife-Deportivo Alavés.

El resto de encuentros seguirán adelante en el horario inicialmente programado pese a la petición formal del sindicato de futbolistas, que pretendía que el parón decretado inicialmente por la RFEF se prolongase durante todo el fin de semana. La Federación había suspendido durante tres días, de martes a jueves, las competiciones de su ámbito en señal de luto.

Un homenaje en todos los estadios y un parón en el minuto 9

LaLiga, la RFEF y Liga F han preparado un homenaje conjunto para que Jesús de Miguel esté presente durante toda la jornada. Los jugadores titulares de ambos equipos saltarán al terreno de juego entremezclados y luciendo una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema "Siempre en nuestro recuerdo".

Junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazados alrededor del centro del campo en el que se produjo el choque que acabó costándole la vida al futbolista del Tenerife. Allí se realizará una ofrenda floral en su memoria. Posteriormente, se guardará un minuto de silencio, con una imagen de Jesús de Miguel en los videomarcadores y soportes de los estadios, antes de un aplauso de jugadores y aficionados.

El recuerdo tendrá continuidad con los partidos ya en marcha. En la primera interrupción del juego a partir del minuto 9, en referencia al dorsal que lucía el futbolista, los árbitros detendrán los encuentros para proyectar un vídeo en su homenaje. Los jugadores aplaudirán desde sus posiciones antes de reanudar el juego.

De esta manera, el fútbol español ha optado por mantener la competición, aunque la reclamación de los profesionales sigue sobre la mesa. La AFE considera que el duelo debería estar por encima de cualquier calendario, mientras que los organismos han decidido que el balón siga rodando con Jesús de Miguel presente en todos los campos.