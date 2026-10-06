Modric desafía a la 'Roja' en la última batalla: "No creo que España nos vaya a mirar por encima"

El capitán balcánico afronta el duelo de Split después de la histórica goleada encajada ante Inglaterra y reclama una reacción inmediata de sus compañeros y de la afición

Luka Modric ha dado la cara en la previa del Croacia-España después del histórico 0-7 encajado ante Inglaterra. El capitán croata, que reconoció tras aquel encuentro que había sentido "vergüenza" por primera vez en sus 204 partidos como internacional, compareció junto al seleccionador Slaven Bilic para intentar rebajar la tensión antes de recibir a la campeona del mundo en el estadio Poljud.

El centrocampista del Milan insistió en que el principal problema no fue la derrota, sino la manera en la que se produjo. "El problema contra Inglaterra no fue perder, el problema es la manera en la que perdimos. No estamos orgullosos de lo que pasó", explicó.

Modric también pidió el respaldo de una afición que estará bajo el foco después de la debacle. El Poljud, feudo del Hajduk Split y uno de los estadios con mayor presión ambiental de Croacia, presentará un ambiente especialmente exigente. "Del público espero que nos apoyen como siempre, y ya luego después del partido que juzguen lo que hemos hecho en el campo, pero espero, y lo necesitamos, que la gente nos apoye. Porque a los que más nos duele lo que sucedió es a nosotros", señaló.

"Hay que levantarse"

El veterano futbolista considera que el encuentro ante España puede convertirse en una oportunidad para cambiar por completo el escenario. "Puede ser bueno enfrentarse a España en el sentido de que si lo hacemos bien y ganamos, puede cambiar todo. Tú sabes que en el fútbol cambia todo muy rápido y mañana es una muy buena oportunidad para reivindicarse y mostrar por qué Croacia es tan apreciada en el fútbol", afirmó.

Para Modric, la capacidad de levantarse después de los momentos difíciles es precisamente una de las señas de identidad de un futbolista. "Es un partido diferente y hay que levantarse. Eso demuestra la grandeza de un jugador. Otras veces lo hemos hecho y nos podemos levantar otra vez", aseguró.

El capitán croata recordó además que la selección ya sufrió una derrota todavía más contundente frente a España, el 6-0 de 2018. Sin embargo, aquella generación consiguió reaccionar y Croacia acabó convirtiéndose en subcampeona del mundo meses después.

"No sé si España nos va a mirar por encima"

Modric no escatimó elogios hacia el combinado de Luis de la Fuente. "España es el mejor equipo del mundo. Son los campeones, llevan no sé cuántos partidos sin perder, así que no hay duda", reconoció.

Sin embargo, el futbolista no cree que el 0-7 vaya a provocar que España se confíe. "No sé cómo España va a interpretar la derrota que sufrimos, no sé si nos va a mirar desde arriba, no lo creo. Creo que esa no fue nuestra verdadera imagen y lo vamos a demostrar contra ellos", advirtió.

En su opinión, los grandes partidos son precisamente los que han permitido a Croacia ganarse el respeto internacional. "Lo que nos ha hecho tan especial son partidos contra grandes como Argentina, Brasil, Francia, España, donde mostramos mejor nivel. Y por eso Croacia es tan apreciada y la quieren en todo el mundo. Es una buena oportunidad para reivindicarnos y hacer un gran partido e intentar ganar, pero sobre todo mostrar otra imagen", explicó.

Su futuro con Croacia sigue en el aire

A sus 41 años, Modric tampoco quiso despejar la incógnita sobre cuánto tiempo continuará defendiendo la camiseta de su país. El jugador aseguró que los malos momentos no le hacen plantearse abandonar. "En los momentos difíciles es cuando quiero estar aquí. El fútbol no es sólo cuando pasan cosas buenas. Hay que saber estar sobre todo en las malas y yo estoy orgulloso de jugar para este país, que es lo más grande", afirmó.

Y dejó abierta la puerta a una retirada incluso inminente. "Ya veremos si decido dejarlo dentro de un mes o de un año. Lo que tengo claro es que, mientras esté aquí, voy a ser feliz. Eso es lo más importante para mí, estar en un sitio que te hace feliz. Y me llena al máximo. Estoy dispuesto a ayudar en cualquier momento, tanto dentro como fuera del campo".

Modric compara a la España actual con la de 2010

El capitán croata también fue preguntado por la comparación entre la actual selección española y aquella que conquistó el Mundial de Sudáfrica en 2010 con Vicente del Bosque. "Los de 2010 fueron los mejores en su momento y estos lo son ahora", respondió.

"Hasta dónde llegan los de ahora, lo dirá el futuro. Tal vez aquella generación de 2010 está más cerca de mí, pero esta es muy especial. Son dos equipos poderosos. Esta es muy especial pero siento más cerca a la de 2010", concluyó Modric, que espera que Croacia pueda ofrecer ante España una imagen radicalmente distinta a la del 0-7 frente a Inglaterra.