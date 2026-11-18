Éver Banega confirma "al 100%" que deja el fútbol: "Ya está, esto no es para mí, hay que hacer otras cosas"
El mediocentro argentino, que tenía contrato hasta final de este año con Defensa y Justicia, anuncia que ha tomado la drástica decisión de retirarse a los 38 años después de ganar siete títulos, entre ellos tres Europa Leagues como blanquirrojo en sus dos etapas como sevillista, y de casi dos décadas de profesional
"Está confirmado al 100% que me retiro. Había dicho que estaba en un 80%, pero hoy, jugando, dije 'ya está, esto no es para mí, hay que hacer otras cosas'", apuntaba este miércoles Éver Banega en ESPN durante la disputa de la Copa Potrero, un torneo amateur que intenta recuperar la manera en que se jugaba en los barrios de Argentina. Ni siquiera su amigo Leo Messi podría convencerle de una 'last dance' con el Inter de Miami: "Si me llama, le diría que no. Ya está tomada la decisión". En la víspera, el mediocentro ex sevillista había dejado un pequeño porcentaje de opciones, pero, tras unas horas de reflexión, su último encuentro será el que disputó el pasado 4 de mayo con Defensa y Justicia en su visita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
"Un 80% que ya lo dejo y el 20% está ahí. Prácticamente, ya estoy grande, ya disfruté demasiado y, bueno, creo que le toca también a los chicos, no quitarle el lugar a los chicos que vienen prometiendo en todos los clubes. Estoy valorando cosas, por ahora no hay nada, pero estoy disfrutando otra etapa. Me encantaría quedarme acá en Argentina, pues estuve muchos años afuera, así que bueno, pero todavía no se sabe. Hay que vivir el día a día", avisaba este martes, dejando, además, pistas sobre su posible ocupación futura: "No, no creo que me aleje, pero quizás de otra forma, no de representante o de técnico, quizás de otra faceta. Por ahora estoy jugando al tenis, estoy haciendo otro deporte para matar el tiempo, digamos".
Su destino podría estar en una dirección deportiva, como predijo Monchi tras su segundo adiós al Sevilla FC, pues el isleño, que lo calificó como "el jugador de mayor calidad" que había visto en 20 años de profesión en los despachos, avisaba de que su perfil casa perfectamente con el que desempeña, por ejemplo, con él en el RCD Espanyol un hombre como Fernando Navarro: "Éver tiene una virtud, que me encanta, que posiblemente sea la más desconocida, y es que es un tipo al que le gusta y sabe de fútbol. Es un añadido más. Es de las cosas con que me quedo. Siempre conoce, sabe y describe magníficamente al jugador, es algo que me apetecía destacar en esta despedida".
Uno de los extranjeros más longevos en Nervión
Reclutado por Monchi en el verano de 2014 por sólo 2,5 millones de euros, cuando el Valencia CF lo había fichado seis años antes de Boca Juniors por 18 millones y no había terminado de explotar ni en su cesión al Atlético de Madrid, se marchó al Inter de Milán en 2016, regresando tan sólo unos meses más tarde por siete millones para protagonizar una segunda etapa en el Sevilla FC igualmente exitosa. En total, de los siete títulos de su carrera, las tres Europa Leagues (2015, 2016 y 2020) coronan un rendimiento extraordinario, con 238 partidos oficiales a sus espaldas, en los que marcó 28 goles y repartiño 37 asistencias. Jugó también Éver Banega, aparte de los clubes ya mencionados, en Newell's Old Boys y Al-Shabab.