El mediocentro argentino, que tenía contrato hasta final de este año con Defensa y Justicia, anuncia que ha tomado la drástica decisión de retirarse a los 38 años después de ganar siete títulos, entre ellos tres Europa Leagues como blanquirrojo en sus dos etapas como sevillista﻿, y de casi dos décadas de profesional

"Está confirmado al 100% que me retiro. Había dicho que estaba en un 80%, pero hoy, jugando, dije 'ya está, esto no es para mí, hay que hacer otras cosas'", apuntaba este miércoles ﻿Éver Banega en ESPN durante la disputa de la ﻿Copa Potrero﻿, un torneo amateur que intenta recuperar la manera en que se jugaba en los barrios de ﻿Argentina﻿. Ni siquiera su amigo ﻿Leo Messi podría convencerle de una 'last dance' con el ﻿Inter de Miami﻿: "Si me llama, le diría que no. Ya está tomada la decisión"﻿. En la víspera, el mediocentro ex sevillista había dejado un pequeño porcentaje de opciones, pero, tras unas horas de reflexión, su último encuentro será el que disputó el pasado 4 de mayo con Defensa y Justicia en su visita a ﻿Gimnasia y Esgrima de Mendoza﻿.

"Un 80% que ya lo dejo y el 20% está ahí. Prácticamente, ya estoy grande, ya disfruté demasiado y, bueno, creo que le toca también a los chicos, no quitarle el lugar a los chicos que vienen prometiendo en todos los clubes. Estoy valorando cosas, por ahora no hay nada, pero estoy disfrutando otra etapa. Me encantaría quedarme acá en ﻿Argentina, pues estuve muchos años afuera, así que bueno, pero todavía no se sabe. Hay que vivir el día a día", avisaba este martes, dejando, además, pistas sobre su posible ocupación futura: "No, no creo que me aleje, pero quizás de otra forma, no de representante o de técnico, quizás de otra faceta. Por ahora estoy jugando al tenis, estoy haciendo otro deporte para matar el tiempo, digamos".

Su destino podría estar en una dirección deportiva, como predijo ﻿Monchi tras su segundo adiós al ﻿Sevilla FC﻿, pues el isleño, que lo calificó como "﻿el jugador de mayor calidad﻿" que había visto en ﻿20 años de profesión en los despachos, avisaba de que su perfil casa perfectamente con el que desempeña, por ejemplo, con él en el ﻿RCD Espanyol un hombre como ﻿Fernando Navarro﻿: "﻿Éver tiene una virtud, que me encanta, que posiblemente sea la más desconocida, y es que es un tipo al que le gusta y sabe de fútbol. Es un añadido más. Es de las cosas con que me quedo. Siempre conoce, sabe y describe magníficamente al jugador, es algo que me apetecía destacar en esta despedida".

Uno de los extranjeros más longevos en Nervión

Reclutado por ﻿Monchi en el ﻿verano de 2014 por sólo ﻿2,5 millones de euros﻿, cuando el ﻿Valencia CF lo había fichado seis años antes de ﻿Boca Juniors por ﻿18 millones y no había terminado de explotar ni en su cesión al ﻿Atlético de Madrid﻿, se marchó al ﻿Inter de Milán en ﻿2016﻿, regresando tan sólo unos meses más tarde por ﻿siete millones ﻿para protagonizar una segunda etapa en el Sevilla FC igualmente exitosa. En total, de los siete títulos de su carrera, las tres ﻿Europa Leagues (﻿2015﻿, ﻿2016 y 2020﻿) coronan un rendimiento extraordinario, con ﻿238 partidos oficiales a sus espaldas, en los que marcó ﻿28 goles y repartiño ﻿37 asistencias﻿. Jugó también ﻿Éver Banega﻿, aparte de los clubes ya mencionados, en ﻿Newell's Old Boys y ﻿Al-Shabab﻿.