El fichaje de Banega es oficial a sus 37 años: firma por una temporada

El centrocampista argentino Éver Banega hace oficial su llegada a Defensa y Justicia, donde jugará por una temporada tras acabar contrato con Newell’s Old Boys. Ya conoce a sus nuevos compañeros y está listo para debutar ante Aldosivi la próxima semana

Defensa y Justicia oficializó el fichaje de Éver Banega por un año después de que el exinternacional argentino terminará su etapa en Newell’s Old Boys. Fue presentado ante los medios e incluso se puso a las órdenes de Mariano Soso a una semana para que comience la apertura. A sus 37 años, será el tercer conjunto del país albiceleste en el que milite el futbolista tras hacerlo previamente en la escuadra de Rosario y el Boca Juniors.

Éver Banega tiene nuevo reto en Argentina

Tal y como informó ESTADIO Deportivo el pasado 7 de enero, Banega dio su palabra a Defensa y Justicia para enfundarse la camiseta del 'Halcón' en este recién estrenado año 2026. Y así ha sido. El combinado de Florencio Varela anunciaba su llegada bajo la premisa: "Buen día halcones, va a ser un buen año".

El ex del Sevilla FC estampó la firma en el contrato junto al presidente y en la tarde del martes conocía a sus nuevos compañeros. Banega aterriza en Defensa y Justicia después de haber jugado los dos últimos años en Newell’s Old Boys completando 65 partidos en los que anotó cinco goles y repartió siete asistencias.

Una trayectoria extensa tanto en Europa como en Argentina

Con 37 años a sus espaldas espera ofrecer calidad y determinación a los hinchas del estadio Norberto Tomaghello. No será por falta de experiencia. Desde que salió de Boca Juniors rumbo al Valencia suma 724 encuentros a nivel de clubes. Porque más allá de seis temporadas en la capital del Turia, Banega militó cinco campañas en el Sevilla FC en dos etapas diferentes, así como una en el Atlético de Madrid y otra en el Inter de Milán. Entre medias, medio curso en Newell’s durante 2014.

El palmarés de Banega

En su vitrina de trofeos figuran una Copa Libertadores con Boca Juniors (año 2007), una Copa del Rey con el Valencia CF (año 2008) y tres Europa League con el Sevilla FC (2015, 2016 y 2020).

Además en el plano internacional, Banega ha vestido la camiseta absoluta de Argentina en 65 ocasiones desde que debutara el 5 de junio de 2008. Seis goles en su haber con la 'Albiceleste' además de una medalla de oro en las Olimpiadas de 2008 y el Mundial sub 20 logrado un año antes (2007).

Su mejor etapa la vivió en Sevilla

El Sevilla FC ha sido el club donde más apariciones ha realizado Banega. Llegó en agosto de 2014 procedente del Valencia y tras completar su primera etapa en Newell’s. Y rápidamente se convirtió en un ídolo del Ramón Sánchez-Pizjuán. Jugó dos temporadas completas para marcharse posteriormente al Inter de Milán, pero su paso por la Serie A sería efímero y en 2017 regresó a Nervión a cambio de siete millones de euros.

Al margen de las tres Europa League conquistadas en sus dos etapas, Banega completó 238 partidos en los que marcó 28 goles y dio 37 asistencias.