Ever Banega no seguirá en Newell’s y queda libre

La salida de Ever Banega marca el cierre de una etapa en Newell’s Old Boys, en plena reconfiguración deportiva tras la llegada de su nuevo cuerpo técnico

El inicio de una nueva etapa en Newell’s Old Boys llegó acompañado de una noticia de fuerte impacto. En plena presentación de la dupla técnica conformada por Flavio Orsi y Sergio Gómez, el club rosarino confirmó la salida de Ever Banega, uno de los referentes del plantel y capitán en la última temporada.

El anuncio fue realizado por el director deportivo Roberto Sensini, quien dejó en claro que la decisión fue consensuada entre ambas partes y marca el cierre definitivo del segundo ciclo del mediocampista en la institución.

Una decisión consensuada entre el club y el jugador

Durante la conferencia de prensa, Sensini tomó la palabra para despejar cualquier duda sobre el futuro del volante. “Ever Banega no va a continuar en Newell’s. Es una decisión tomada de común acuerdo entre el jugador y el club”, explicó el exdefensor, evitando así especulaciones posteriores.

Banega, de 37 años, había llegado al club en enero de 2024 tras quedar libre del Al-Shabab de Arabia Saudita, firmando un contrato por dos temporadas. Sin embargo, el difícil contexto deportivo aceleró una salida que ya se venía analizando internamente.

Un regreso cargado de ilusión que terminó con críticas

El retorno de Ever Banega, confeso hincha de la Lepra, había generado una gran expectativa entre los hinchas. No obstante, su segundo paso por el club estuvo lejos de ser ideal. Las lesiones, la falta de continuidad y el bajo rendimiento colectivo provocaron que el mediocampista fuera uno de los jugadores más cuestionados durante una temporada marcada por la lucha por evitar el descenso.

“No vine para esto, pero toca dar la cara”, había declarado Banega tras lograr la permanencia en Primera División, reflejando el malestar por una campaña muy por debajo de lo esperado.

Los números de Banega en Newell’s

En total, Banega disputó 85 partidos oficiales con la camiseta rojinegra, repartidos en dos etapas: un primer ciclo en la temporada 2013/2014 y el segundo entre 2024 y 2025. En ese lapso convirtió seis goles y se consolidó como una voz de peso dentro del vestuario, aunque sin poder trasladar su jerarquía al rendimiento colectivo.

A nivel internacional, su carrera incluye pasos destacados por Sevilla, Inter de Milán, además de su extensa trayectoria en la Selección Argentina, con la que disputó 65 partidos, el Mundial de Rusia 2018, y logró títulos juveniles y olímpicos.

Un futuro abierto para el mediocampista

Con su salida ya confirmada, el futuro de Ever Banega permanece abierto. Según trascendió, el futbolista analiza ofertas de la MLS y también evalúa propuestas del fútbol español, aunque no se descarta la posibilidad de que decida poner fin a su carrera profesional.

La decisión final dependerá tanto de las propuestas deportivas como de su estado físico, un factor que influyó notablemente en su último año en Rosario.

Nuevo proyecto deportivo en Newell’s

La salida de Banega se enmarca dentro de un profundo proceso de renovación en Newell’s Old Boys. Tras un recambio dirigencial histórico, Ignacio Boero asumió como presidente luego de imponerse en unas elecciones récord, convirtiéndose en el mandatario más votado de la historia del club.

Una de sus primeras decisiones fue nombrar a Roberto Sensini como director deportivo, quien a su vez eligió a Orsi y Gómez como entrenadores del primer equipo. La dupla, campeona con Platense, afrontará su cuarto desafío en la Primera División tras sus pasos por Godoy Cruz y Atlético Tucumán.

Un cierre simbólico y un nuevo comienzo

La despedida de Ever Banega simboliza el final de una etapa y el inicio de otra en el Parque Independencia. Newell’s busca reconstruirse deportiva e institucionalmente, dejando atrás una de las peores campañas de los últimos años y apostando por un proyecto que renueve energías.

Mientras tanto, el nombre de Banega queda ligado para siempre a la historia del club que lo vio regresar, aunque su último capítulo no haya sido el soñado.