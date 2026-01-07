Éver Banega descarta ofertas exóticas y acuerda su llegada a Defensa y Justicia como jugador libre

Éver Banega seguirá su carrera en Defensa y Justicia, tras cerrar su etapa en Newell’s Old Boys y acordar su llegada al Halcón por una temporada

Tras finalizar su vínculo con Newell’s Old Boys, el mediocampista argentino Éver Banega, de 37 años, acordó de palabra su incorporación a Defensa y Justicia, club de Florencio Varela, donde jugará por una temporada. El exvolante de la selección argentina optó por continuar su carrera en Argentina, descartando ofertas del exterior para permanecer cerca de su familia y mantener estabilidad personal.

Un cambio esperado tras un ciclo complicado

El segundo paso de Banega por Newell’s no concluyó de manera satisfactoria. A lo largo de la temporada 2025, el mediocampista fue perdiendo protagonismo en el equipo rosarino, disputando 33 partidos y marcando 3 goles.

Con la finalización de su contrato a fines de diciembre, el club decidió no renovarle el vínculo, en común acuerdo con el jugador. Según confirmó Roberto Sensini, director deportivo de la institución, la salida se dio por motivos deportivos y la decisión fue tomada de manera conjunta.

La influencia de Mariano Soso en su llegada al Halcón

Un factor clave para que Banega eligiera a Defensa y Justicia fue la presencia de Mariano Soso, actual director técnico del club, quien lo dirigió el año pasado en Newell’s. Ambos rosarinos y simpatizantes del equipo leproso, compartieron afinidades futbolísticas que facilitaron la decisión del volante. El acuerdo incluye un contrato por una temporada completa, hasta diciembre de 2026, en la que Banega buscará aportar experiencia y liderazgo al plantel del “Halcón”.

Oportunidades internacionales descartadas

Durante los primeros días de enero, Banega analizó diversas propuestas del extranjero, incluyendo opciones en Arabia Saudita y Estados Unidos. Sin embargo, la decisión de permanecer en Argentina respondió a razones familiares y al deseo de continuar jugando bajo un proyecto deportivo que se ajusta a su etapa profesional.

Su vínculo con Defensa y Justicia le permitirá mantenerse activo y cercano a su entorno, al tiempo que retoma protagonismo en la Liga Profesional argentina.

Una carrera internacional destacada

Éver Banega, surgido en Boca Juniors, posee una carrera destacada en Europa, con pasos por clubes como Sevilla, Valencia, Atlético de Madrid e Inter de Milán. Con la selección argentina, ganó el Mundial Sub-20 2007, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y participó en la Copa América 2011, 2015 y 2016, además del Mundial 2018. Su llegada a Defensa y Justicia marca un nuevo desafío en su extensa trayectoria, aportando experiencia y liderazgo en el medio local.

Un regreso al fútbol argentino con nuevas expectativas

A pesar de las ofertas del exterior y la posibilidad de retirarse, Banega eligió mantenerse en actividad en Defensa y Justicia, buscando ser un referente dentro y fuera del campo. Con Mariano Soso como guía y un proyecto futbolístico que se ajusta a sus aspiraciones, el mediocampista afronta esta nueva etapa con ilusión y motivación, en lo que representa un renacer profesional cerca de su ciudad natal.