El técnico de Rayo hace balance de la situación del equipo cumplido casi el primer tercio, el partido que espera ante el Valencia de Aguirre y las posibilidades de ser titular de Isi Palazón

Beñat San José, técnico del Rayo Vallecano, ha pasado por rueda de prensa para analizar cómo llegan sus jugadores al choque de este sábado frente al Valencia. El preparador franjirrojo comenzó haciendo un repaso del estado de la enfermería, donde hay hombres como Óscar Valentín, Álvaro García o Vertrouwd.

"Hemos trabajado muy fuerte, hemos tenido ese tiempo para ir recuperando a los que están lesionados. Óscar Valentín sí será baja, porque en estos días ha mejorado mucho, pero todavía no ha entrenado con el grupo. Álvaro García y Jozhua Vertrouwd sí han estado entrenando con el grupo parcialmente, poco a poco cada vez más. Mañana va a ser un día clave para saber cómo van a estar los dos de cara al sábado", ha desvelado el vasco.

Qué espera del Valencia de Aguirre

"Lo que un entrenador pueda alcanzar en su carrera, casi todo lo ha podido abarcar él. En lo táctico, tiene un repertorio táctico muy amplio. En estos cinco partidos que lleva dirigiendo al Valencia han utilizado distintos sistemas y dibujos tácticos. Y la destreza que tienen sus jugadores. El Valencia tiene jugadores de mucha calidad, muy virtuosos técnicamente y muy potentes, muy veloces, tanto en el juego como en las transiciones, en las contras. Eso es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora bien, preguntándome por Aguirre, por el míster de ellos, creo que su versatilidad táctica y su experiencia táctica hay que tenerlas muy en cuenta y saber contrarrestarlas muy bien".

"El Valencia tiene jugadores de mucha calidad, muy virtuosos técnicamente y muy potentes, muy veloces, tanto en el juego como en las transiciones, en las contras"

La importancia de hacer de Vallecas un fortín

"Absolutamente importante, es clave, lo es todo para nosotros. Si bien creo que de visita queremos que llegue nuestra victoria, que todavía no ha llegado, creo que hemos tenido de visitante buenos rendimientos, pero no creo que los puntos hayan sido suficientes para sumar de a más y que nosotros queremos sumar más. Ahora bien, está el tema de la localía. Ahí tenemos que sentirnos muy fuertes, como nos sentimos. Espero que poco a poco también todo el estadio cada vez se llene más, que la energía y el cómo nos animan poco a poco vaya un poco a su naturalidad".

La situación de un Valencia imprevisible

"Por eso creo que es el deporte más famoso. No voy a decir más bonito, para mí sí, pero otros tendrán sus deportes favoritos. Pero creo que el fútbol tiene eso, esa imprevisibilidad. El Valencia es un club histórico, es un club tremendo, es una institución espectacular. Está claro que es uno de los grandes históricos de España. Lleva años que está en unas posiciones que a priori no son para lo que es la historia de la institución, pero que al final el fútbol español tiene mucho nivel y el fútbol en general tiene de bonito eso. Generalmente los equipos históricos sí están arriba, pero no siempre suele ser así. Todo eso da belleza al fútbol. No creo, igual estoy equivocado, que en ningún otro deporte haya esa posibilidad de que unos equipos de distintas categorías puedan ganar a equipos de mayor categoría. El Valencia es un club histórico, pero sí es verdad que, por X motivos, el fútbol, siendo tan imprevisible como es, siendo tan bonito, que todos pueden ganar a todos, demuestra que por mucho que tengas esa historia, a veces no estás en las posiciones que la historia te dice. Pero eso no quiere decir en ningún momento que nosotros no respetemos al Valencia por igual, esté más arriba o esté más abajo en la clasificación. Todo está apretado, la liga española demuestra el gran nivel que tiene por ello y, obviamente, hay algunos equipos que se disparan, como en cualquier otra liga, pero hay mucho nivel, hay mucha igualdad. Pero el Valencia es un tremendo club y lo respetamos mucho".

Beñat San José, en la banda del Coliseum. / LaLiga.

Ha cambiado con Aguirre en el banquillo

"Creo que es un equipo que lleva cinco partidos con el nuevo técnico, con Aguirre, y tiene una gran versatilidad táctica, muy buenos jugadores. Todo está muy apretado y nosotros no esperamos que venga un Valencia en una versión más descentrada o una peor versión, para nada. Creo que todos los partidos son complicadísimos, tiene un gran equipo y nosotros nos esperamos al mejor Valencia. Y nosotros queremos dar, más allá del rival, quien sea, más allá de cómo esté el rival o la situación que atraviese, nosotros somos lo primero de todo y nosotros tenemos que hacer un grandísimo partido, dar nuestra mejor versión y que la afición vibre con el equipo el sábado".

La convocatoria de De Frutos con España

"Todos muy felices por supuesto. Felicitar a Jorge de Frutos por su convocatoria con una selección que es campeona del mundo, o sea que el nivel es lo máximo. Él se lo merece, es un jugadorazo, un jugador muy completo. Como persona también y profesional se lo merece. Y la verdad que justamente estábamos en el avión antes de despegar y nos enteramos de la noticia. Le felicitamos todos y obviamente también hay que felicitar al club y a sus compañeros. Nosotros encantados de que jugadores de nuestro equipo puedan ir a la selección. Considero que también hay otros perfiles que seguro que el seleccionador los tendrá en cuenta. Creo que jugó sus 10 o 15 minutos y le vi muy bien. La verdad que estuvo muy bien, estuvo jugando con mucho ataque, con mucha intensidad, con mucha ayuda, bien con el balón. Estuvo a punto de una asistencia que casi fue gol. La verdad que lo vi muy bien, jugando de forma completa en todo el frente de ataque, partiendo desde la derecha, que es su posición natural, pero le vi muy, muy bien. Y seguro que ha tomado muy buena nota el seleccionador y ojalá que pueda volver a ir".

"De Frutos creo que jugó sus 10 o 15 minutos y le vi muy bien. La verdad que estuvo muy bien, estuvo jugando con mucho ataque, con mucha intensidad, con mucha ayuda, bien con el balón"

El Rayo debe mirar a Europa o al descenso

"Yo creo que hay que ir paso a paso. Yo creo que el especular un poquito con la posición viene un poco de la actualidad y del pasado histórico también. Entonces, el pasado histórico nos dice que hasta la última jornada en la Liga española 12 equipos estaban ahí apretados, que no sabían muy bien dónde iban a terminar, y en la actualidad está siendo lo mismo. Estamos todos ahí apretados. Está claro que nosotros, la prioridad total es el partido que jugamos. Nosotros, más allá del rival que venga, en la altura de clasificación que esté. En el juego creo que tenemos una identidad y una continuidad bastante importante. Entonces, vamos paso a paso. Ahora está claro que nos corresponde estar en ese grupo de equipos que estamos muy peleados en esa parte de la tabla y, como digo, ojalá se nos den unos resultados seguidos positivos porque eso nos va a dar un 'punch' muy grande en la tabla".

Isi está ya para ser titular

"Isi Palazón puede ser titular tranquilamente, como también lo pudo ser la jornada anterior. Creo que ya de unas semanas atrás aquí lo estoy viendo muy bien, mucho mejor físicamente. Él llevaba tiempo sin jugar, como todos sabemos. Es una persona muy, muy exigente, muy implicada y, como dije, la responsabilidad 100% de cómo vaya entrando en el equipo Isi Palazón y los minutos que tenga son 100%, la responsabilidad es mía. Y en ese sentido, con el staff estamos viendo la progresión adecuada de un jugador que es muy importante para nosotros. Sí es verdad que puede iniciar de titular, pero también es verdad que Isi Palazón, con esa calidad que tiene, ese cambio de ritmo, esa creatividad, ese talento, también cuando entra en la segunda parte es fundamental. De hecho, el otro día estuvo a punto de empatarnos el partido y que lastimosamente pues pegó en el palo. Pero él tiene esa condición de ser un jugador también letal en la segunda parte, pero está también en condiciones para iniciar. Y la verdad que cada vez le estoy viendo con mayor plenitud".