La entrenadora lleva tres años y medio trabajando con el exguardameta del Real Madrid y explica cómo ha adaptado sus entrenamientos a esta nueva etapa, lejos de las exigencias del fútbol profesional

Iker Casillas no ha perdido la disciplina que le acompañó durante toda su carrera deportiva. Aunque su etapa como futbolista profesional quedó atrás, el exguardameta sigue cuidándose y mantiene una rutina de entrenamiento que ya suma tres años y medio. Eso sí, sus objetivos han cambiado y ahora busca algo diferente a las exigencias que tenía cuando defendía la portería del Real Madrid o el Oporto.

Así lo ha contado Ana Arrechea, su entrenadora personal, en una entrevista concedida a DAZN, en la que ha explicado cómo comenzó a trabajar con el que fuera capitán del Real Madrid y de la selección española. Ambos coincidieron en un gimnasio y, cuando el centro cerró, Casillas tuvo claro que quería continuar con el trabajo que había iniciado. "Bueno, no acabo de empezar, llevamos tres años y medio juntos, nos conocimos en un gimnasio, este gimnasio cerró y me dijo: 'Bueno, definitivamente yo quiero seguir trabajando, no quiero perder todo lo que he conseguido hasta ahora'; y sobre todo lo que quiere es algo que pueda mantener, que no sea tan rígido como cuando entrenaba, cuando estaba en activo como futbolista, pero sí que tiene la disciplina, tiene las ganas, como lo tuvo entonces como un deportista profesional que fue", explicó.

Una constancia que sorprende incluso a su propia entrenadora. Preguntada por si el exfutbolista suele cancelar sesiones o encuentra dificultades para mantener el ritmo, Arrechea fue tajante: "Nunca cancela, es increíble". Sin embargo, eso no significa que Casillas quiera someterse a las mismas cargas de trabajo que durante su carrera.

"Realmente lo que sí buscamos es que sea un entrenamiento funcional que le permita el día a día seguir haciendo sus cosas, ser más autónomo, comer sin restricciones, pero nada, yo alguna vez que he intentado apretar más, hacer un entrenamiento más fuerte como cuando lo hacía en la selección o cuando estaba en activo, me he dicho: 'Esa etapa ya pasó, yo quiero divertirme, quiero pasarlo bien, quiero estar en forma, pero sin sufrir mucho'. Así que he encontrado una buena fórmula porque llevamos ya tres años y medio y lo que nos queda todavía", contó la preparadora.

Galería Ana Arrechea, entrenadora personal y creadora de 'The Peach Mode' La preparadora de varios rostros conocidos se ha especializado en un concepto de entrenamiento encaminado a trabajar de manera consciente e inteligente los glúteos y las piernas. Ana Arrechea / Instagram Ana Arrechea / Instagram Ana Arrechea / Instagram

Ana Arrechea tiene su marca personal

Arrechea también ha construido una identidad propia alrededor del entrenamiento. Su proyecto, conocido como 'The Peach Mode', es, según explicó hace unos meses a Yo Dona, "mi marca personal. Un concepto de entrenamiento encaminado a trabajar de manera consciente e inteligente los glúteos y las piernas. Pero, además, es una comunidad en la que se aprende mucho más que eso".

En el caso de Casillas, la clave parece estar precisamente en esa combinación de regularidad y adaptación: seguir cuidándose, pero disfrutando del proceso y lejos de las exigencias de su etapa como profesional.