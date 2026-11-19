El delantero colombiano, a sus 27 años, lleva casi una década viajando por todo el mundo y en Sevilla asegura haber encontrado "un lugar especial" para establecer un hogar en el que, tanto él como su pareja y sus dos hijos pequeños, puedan ser felices﻿. "Ésa es la clave de todo", remarca

El Cucho Hernández, con gesto de concentración, se baja del avión del Betis antes de un partido europeo. / @cuchohernandez

Aunque sólo tiene 27 años, Juan Camilo 'Cucho' Hernández﻿ habla con el poso de la experiencia de una persona curtida en mil batallas. Siendo casi un niño abandonó su hogar en Pereira (Colombia) para perseguir su sueño de ser futbolista y en enero cumplirá 10 años como emigrante . En este tiempo ha vivido en Inglaterra, para jugar en el Watford FC; en Estados Unidos, con el Columbus Crew; y especialmente en España, donde ha militado en la SD Huesca, el RCD Mallorca, el Getafe CF y, desde enero de 2025, en el Real Betis. "Un lugar especial", añade.

En una amplia entrevista concedida al programa Trece Barras﻿, en la radiotelevisión bética, el Cucho no sólo ha analizado en profundidad El Gran Derbi y ha garantizado estar plenamente recuperado de su lesión, sino que también ha compartido maduras reflexiones que son claves para entender el presente y futuro de su carrera. En este sentido, el secreto de su éxito radica en la familia que ha sido capaz de formar: acaba de ser padre por segunda vez y esta "vida tranquila en casa" es lo que necesitaba para sacar su mejor versión sobre el césped.

"Si tú no estás feliz en casa, si no estás a gusto, no puedes sacar todo lo que tienes en el campo y no puedes lucirte"

Cucho Hernández celebra un gol en el Villarreal - Betis de LaLiga 26/27. / IMAGO

El Cucho Hernández reflexiona sobre su futuro en el Betis: "No me equivoqué"

"No me equivoqué viniendo al Betis, en absoluto. Siempre lo tuve en mente. Cuando estuve en años pasados en España, siempre dije 'Quisiera jugar en un club como el Betis'. Yo sabía de antes que era un club especial﻿. Estar aquí en el Betis es muy especial, la gente hace que sea muy diferente a todo lo demás y me siento muy afortunado de poder estar aquí", ha explicado sobre estos casi dos años como verdiblanco.

"En el Betis siempre me han tratado muy bie n. La afición siempre ha valorado mucho el esfuerzo, sabe que yo siempre he dado todo por esta camiseta y que, salgan bien o mal las cosas, siempre he ido al frente y siempre voy a ir. Yo siento que, como futbolista, uno no puede gustarle a todo el mundo, pero aquí he sentido que a la mayoría, a un gran porcentaje, me tiene un poquito en el corazón y eso es muy importante para mí", ha explicado el Cucho, que tiene contrato en vigor hasta 2030 pero cuenta con decididos pretendientes.

El Betis, un escaparate internacional para cualquier futbolista

"Claro, es normal. Internacionalmente, estamos dando pasos gigantescos﻿. Es muy bonito que cualquier equipo de Europa ya sepa quién es el Betis y sepa quién juega en el Betis﻿. Eso le da al club un salto de nivel grandísimo. Competir en LaLiga estando siempre en la parte de arriba, jugar en Champions... El nivel del club ha crecido en todos los sentidos".

"Como plantilla, nos sentimos orgullosos de poder estar haciendo historia y de tener al club donde se merece", ha expresado el ariete colombiano. "Lo más bonito de llegar a un club es dejar huella, aportar cosas, quedarse en la historia... Es lo mejor que puede pasar. Lo que estamos haciendo se recordará por muchos años", ha insistido.

Reivindica el derecho del Betis a soñar a lo grande en la Champions

"Desde el principio de temporada sabíamos que esto era para disfrutarlo, pero ha salido mucho mejor de lo que pensábamos﻿. Estamos muy bien en cuanto a puntos, en cuanto a nivel y nos estamos dando cuenta de que incluso podemos dar más﻿. Vienen partidos muy bonitos que hay que disfrutar al máximo, con responsabilidad", ha reinvidicado el internacional por Colombia.

Cucho Hernández reivindica el derecho a soñar a lo grande. / Real Betis

Los pilares esenciales: su pareja, Camila Acevedo, y sus niños, Mathias y Maxi

"Bueno, es muy bonito, la verdad que (ser padre) es una sensación única. Creo que conocí el amor a los 27 años con mi niño y trato siempre de estar ahí con ellos; pero también es verdad que, en este momento de mi carrera, tengo que descansar bien, tengo que alimentarme bien...", ha explicado el Cucho sobre la tranquilidad que reina en su vida.

"Entonces, tratamos de mantener en casa un balance en el cual yo pueda estar bien, que mi mujer pueda estar bien, que los niños puedan estar bien y que todo vaya de la mano. Todo viene desde tu casa. Si tú no estás feliz en casa, si no estás a gusto, no puedes lucirte, no puedes sacar todo lo que tú tienes en el campo. Yo estoy muy contento en esa faceta y creo que se ve reflejado en el campo cada vez que juego", ha opinado el delantero del Real Betis.