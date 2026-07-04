El último detalle de Brais Méndez con la Real Sociedad

El gallego abandona el equipo vasco después de cuatro temporadas en donde ha sido importante para lograr varias clasificaciones europeas, hacer un buen papel en la UEFA Champions League y ganar una Copa del Rey. El atacante ha sido traspasado al Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos

La jornada en la Real Sociedad ha estado marcada por el comienzo de la pretemporada. Un día que ha servido para que se produzcan reencuentros, pero también despedidas ya que por Zubieta se ha dejado ver Brais Méndez que ha cerrado, ya oficialmente, su etapa en el club vasco en el cual ha estado cuatro temporadas. El gallego ha tenido un último detalle ya que se ha despedido personalmente de los que ya son sus ex compañeros antes de poner rumbo a la MLS de Estados Unidos en donde defenderá la camiseta de Columbus Crew que ha pagado 6 millones de euros.

Brais Méndez se despide de la Real Sociedad

Brais Méndez ha sido uno de los grandes protagonistas en el primer día de pretemporada de la Real Sociedad. El gallego se ha presentado en Zubieta para despedirse de los que han sido sus compañeros hasta hace unos días.

Brais Méndez pone fin a una etapa en la Real Sociedad con la que ha disputado un total de 166 partidos en los que ha marcado 33 goles y ha dado 24 asistencias. El de Mos ha tenido sus momentos mejores y no tan buenos pero ha sido pieza importante para que el club txuri urdin consiguiera clasificaciones europeas, para hacer una gran actuación en la UEFA Champions League y, finalmente, para ganar la Copa del Rey del año 2026, si bien es cierto que en esa copa no fue tan partícipe.

A sus 29 años, Brais Méndez, que tuvo un coste para la Real Sociedad de 14 millones de euros en el verano de 2022 cuando fue fichado por el RC Celta, deja en la caja del club vasco unos 6 millones de euros que es lo que ha desembolsado el Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos que es donde el gallego va a comenzar el siguiente capítulo de su carrera futbolística.

Los motivos por los que Brais Méndez deja la Real Sociedad

La salida de Brais Méndez de la Real Sociedad es un hecho que se viene trabajando desde hace bastante tiempo. De hecho, el gallego ya se pudo ir el verano pasado cuando tuvo una importante oferta económica del fútbol de Oriente Medio.

Brais Méndez se marcha por dos motivos principalmente. El primero de ellos es que el gallego ha perdido bastante protagonismo en la Real Sociedad desde que Pellegrino Matarazzo se convirtió en entrenador del club vasco. De hecho, su participación en la recta final de la pasada temporada fue escasa. El segundo es que el de Mos tenía un alto salario que la Real Sociedad ahora se ha quitado de encima.

Con este movimiento, la Real Sociedad genera espacio en el límite salarial que impone LaLiga y ahora puede acudir al mercado para reforzar la primera plantilla en algunas posiciones que son necesarias. No hay que olvidar que la Real Sociedad valora la incorporación de un central, un lateral derecho, un extremo, un delantero, al menos, y está pendiente de la opción de un portero en caso de que se termine machando Álex Remiro.