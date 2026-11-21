ESTADIO Deportivo se pone en manos de la Inteligencia Artificial de Olocip by Plexus Sport para analizar al detalle el duelo de la jornada 13 en LaLiga EA Sports, poniendo el foco en las principales fortalezas, debilidades y recursos tácticos de Luis García Plaza y Manuel Pellegrini

El Gran Derbi es un partido en el que priman las emociones, un factor subjetivo que tiene un peso muy importante en lo que luego transcurra sobre el Ramón Sánchez-Pizjuán. No obstante, precisamente ese condicionante anímico que, para bien o para mal, generará el resultado de este vibrante Sevilla FC - Real Betis exige una preparación objetiva.

Para analizar con frialdad lo que va a deparar este primer derbi de la temporada de la jornada 13 en LaLiga EA Sports, ESTADIO Deportivo ha pedido la ayuda de la Inteligencia Artifical y la completísima base de datos de la empresa Olocip by Plexus Sport para ofrecer la previa más completa de un choque que enfrentará a dos estilos opuestos y que tendrá en el balón parado el elemento más decisivo dentro de las siete clave del Sevilla - Betis.

Como introducción del completísimo análisis, acompañado de un Cara a Cara con los protagonistas individuales, puede anunciarse que el Sevilla FC juega más directo y presiona más arriba; mientras que el Betis encadena más pases y contraataca con mayor frecuencia. "Presión versus circulación". También cabe apuntar que los de Pellegrini "rematan más pero también conceden más"; que Luis García Plaza sigue echando mucho de menos a Miguel Sierra, pues su principal zona de incidencia en lo que va de curso es la banda derecha; y que las transiciones visitantes pondrán a prueba la solidez nervionense.

Así atacan Sevilla y Betis. / Olocip

"La transición puede poner a prueba la presión. El Betis es segundo de la Liga en contraataques por jugada abierta; si supera la presión sevillista, esa frecuencia puede cobrar importancia. A su vez, el Sevilla combina bien juego directo desde atrás y recuperaciones altas"

1- El derbi y el momento de cada equipo

El Betis llega por delante en la clasificación y con mejor dinámica reciente: es cuarto con 26 puntos, mientras el Sevilla es sexto con 18, ambos con 12 partidos disputados. Los de Pellegrini encadenan dos victorias ligueras, ante Málaga y Elche, después del empate en Vigo; el Sevilla suma una victoria, una derrota y un empate en ese mismo tramo.

2- Cómo juegan Sevilla FC y Real Betis

"El Sevilla combina una salida más directa con una presión más intensa y recuperaciones más altas; el Betis, en cambio, enlaza más pases por jugada, aunque contraataca con mayor frecuencia. Son diferencias de hábito, no de dibujo: ambos partieron en 4-2-3-1 en sus dos últimos partidos de Liga, aunque el Sevilla utilizó un 4-4-2 ante Osasuna y el Betis un 4-3-3 ante el Deportivo", explican desde Olocip.

Las zonas del campo por las que suelen moverse Sevilla y Betis. / Olocip

En los saques de puerta, como se pueden ver en las gráficas, el Sevilla juega en largo el 78 % frente al 35 % del Betis. En juego abierto, sus jugadas promedian 2,39 pases, por 4,02 del Betis y 3,31 de media. El equipo verdiblanco también alcanza el área en 14,42 jugadas por partido, frente a 12,33 del Sevilla.

Sin balón, recupera más arriba: 40,2 metros, frente a 37,2 y una media de 38,0. En transición destaca el Betis, con 5,6 contraataques por cada cien jugadas abiertas, segundo de la Liga, frente a 3,4 del Sevilla y 3,7 de media.

Así defienden Sevilla y Betis. / Olocip

3- Dónde se desarrolla su juego

"Con balón, ambos concentran sus intervenciones en los carriles exteriores, aunque el Sevilla carga más el derecho y el Betis el izquierdo. Sin balón, la mayor concentración registrada de ambos aparece en zonas centrales próximas a su propia portería", analiza Olocip sobre los datos que ofrece la Inteligencia Artificial.

4- Las conexiones de pase preferidas

En LaLiga, la conexión dirigida más frecuente del Sevilla va de Kike Salas a Gabriel Suazo, con 79 pases; en el Betis, Héctor Bellerín encuentra a Antony 90 veces. "Son pases completados en juego abierto y cada dirección se cuenta por separado".

Las conexiones de pase preferidas en el Sevilla. / Olocip

"Las redes recogen pases completados en juego abierto entre esos jugadores, con al menos 30 pases por conexión dirigida. El receptor se infiere del siguiente toque del mismo equipo, con una precisión estimada cercana al 98 %. Las posiciones son medias de temporada, no una formación. La tabla conserva las cinco conexiones más frecuentes de toda la plantilla", explica la fuente.

Las conexiones de pase preferidas en el Betis. / Olocip

5 - Los tiros: dónde generan y dónde sufren

El Betis remata más, pero también permite más tiros: en Liga registra 15,5 por partido frente a los 11,4 del Sevilla, con una media de 12,2. En contra, el Sevilla limita a sus rivales a 10,1 remates por encuentro, mientras el Betis concede 13,5. "La diferencia de volumen no equivale por sí sola a calidad. El peligro acumulado de las jugadas -la suma de la máxima probabilidad de gol alcanzada en cada una- es de 3,88 por partido para el Betis y 3,57 para el Sevilla, frente a 3,72 de media. En contra, el Betis permite 3,89 y el Sevilla 3,51. Es peligro de jugada, no una suma de goles esperados de cada disparo.

La mayoría de los remates con pie o cabeza llega desde dentro del área: 62% en el Sevilla y 58% en el Betis. También allí se concentran los concedidos: 62% ante el Sevilla y 64% ante el Betis

6- El balón parado en las dos áreas

El Betis presenta una doble cara en los córners: produce más peligro acumulado que el Sevilla, pero también es vulnerable en su propia área. La diferencia ofensiva nace sobre todo del volumen: 65 saques frente a 41, aunque el peligro medio por córner es parecido y supera la referencia de Liga en ambos casos.

En defensa, el Betis ha concedido 73 córners y 6,69 de peligro acumulado, frente a 41 y 3,07 del Sevilla; la media de Liga es 56,8 córners y 4,44 de peligro. Además, el peligro por saque concedido al Betis es el segundo más alto de la competición.

Bartra es el máximo goleador del Betis con cinco dianas. / IMAGO

En las faltas laterales avanzadas, el Betis ha generado más peligro por jugada, pero solo ha ejecutado 8: una muestra demasiado corta para extrapolar su eficacia. En contra, sus 13 acciones suman 1,24 de peligro, frente a 0,61 en 15 del Sevilla.

En los córners, Félix Correia ha ejecutado 16 para el Sevilla e Isco suma 38 para el Betis. Kike Salas lleva 4 remates de cabeza en jugadas de córner y Marc Bartra, 3.

Kike Salas es el mayor peligro del Sevilla en acciones a balón parado. / LINCE

7- Fortalezas y debilidades

"El Sevilla destaca por su recuperación adelantada y por limitar los tiros rivales; el Betis, por su llegada al área y su volumen de remate. La contrapartida sevillista aparece en la conservación tras el juego largo, mientras que el conjunto verdiblanco concede más tiros y ofrece una posible vulnerabilidad en los córners defensivos", explica Olocip.

El Sevilla recupera a 40,2 metros de su portería, tercer registro más alto de la Liga, frente a una media de 38,0. Además, concede 10,1 tiros por partido, frente a 12,2 de media. Sin embargo, conserva el balón tras el 48% de sus envíos largos en juego, por debajo del 55 % de la Liga. Sus córners a favor generan una probabilidad media de gol del 9%, frente al 8% liguero, aunque dispone de menos de ellos que la media.

El Betis alcanza el área en 14,4 jugadas por partido, cuarto de la Liga y por encima de 12,6 de media; también remata 15,5 veces por encuentro, frente a 12,2 en la competición. En defensa recibe 13,5 tiros por partido y concede 6,1 córners, segundo registro más alto, frente a 4,9 de media. La probabilidad media de gol en esos córners es del 9%, frente al 8% liguero; los suyos también superan la referencia, con 9% frente a 8%.