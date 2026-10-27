Mikel Oyarzabal reafirma su compromiso con la Real Sociedad: "11 años y 450 partidos con la Real, pero la misma ilusión que el primer día"

Mikel Oyarzabal alcanzó los 450 partidos oficiales con la Real Sociedad en la victoria ante el Levante, el mismo rival frente al que debutó hace once años. El capitán txuri-urdin celebró el hito con un mensaje cargado de sentimiento y dejó claro que mantiene intacta su ilusión por seguir haciendo historia en el club

Mikel Oyarzabal sigue escribiendo páginas en la historia de la Real Sociedad. El delantero de Eibar alcanzó los 450 partidos oficiales con el conjunto donostiarra en la victoria por 2-1 frente al Levante, un encuentro que tuvo un significado especial por una coincidencia difícil de pasar por alto: se cumplían once años desde su debut con el primer equipo y el rival volvía a ser el mismo que aquel 25 de octubre de 2015. Una fecha señalada que el capitán pudo celebrar, además, con tres puntos para su equipo.

El propio futbolista quiso compartir sus sensaciones después del partido a través de su cuenta de Instagram. Más allá de la cifra personal, Oyarzabal puso el foco en la importancia de regresar a casa con una victoria después de tres encuentros consecutivos lejos de Anoeta. "Hay días que te regalan algo más que una victoria. Tras tres partidos fuera, volvimos a casa y conseguimos tres puntos importantes", escribió. El internacional español se refirió a una jornada que quedará marcada en su trayectoria. "También fue un día especial para mí: se cumplieron 11 años desde que debuté y 450. Jugué el partido, todo empezó contra el mismo rival. 11 años, muchas vivencias y la misma ilusión que el primer día. ¡Muchas gracias y adelante!", añadió, agradeciendo el apoyo recibido durante todo este tiempo.

Un debut ante el Levante y una trayectoria que sigue creciendo

La historia de Oyarzabal con el primer equipo comenzó el 25 de octubre de 2015, cuando la Real Sociedad visitó al Levante en el Ciutat de València. Aquel día, el joven eibartarra lució el dorsal 28 y participó en una contundente victoria por 0-4. Once años después, ya convertido en capitán y uno de los grandes referentes del vestuario, volvió a enfrentarse al mismo adversario para alcanzar una cifra reservada a unos pocos elegidos.

Oyarzabal se convirtió en el noveno jugador del club que alcanza los 450 encuentros oficiales y en el segundo más joven en hacerlo, solo por detrás de Roberto López Ufarte. Su recorrido incluye partidos de Liga, Copa del Rey y competiciones europeas, además de la Supercopa. Las estadísticas ayudan a dimensionar su importancia. Oyarzabal suma 358 partidos de Liga, 47 de Copa del Rey, 43 en competiciones europeas y uno de Supercopa, además de 135 goles con la camiseta txuri-urdin, una cifra que le sitúa entre los máximos goleadores históricos de la entidad. Su trayectoria también está ligada a los éxitos recientes del club, con títulos y varias clasificaciones para disputar competiciones continentales.

Una victoria para celebrar algo más que una cifra

El aniversario llegó en un momento en el que la Real necesitaba sumar en casa. El equipo donostiarra se impuso al Levante por 2-1 en un partido que resolvió en la primera mitad. Orri Óskarsson abrió el marcador en el minuto 6, aunque Nacho Pérez restableció la igualdad en el 22. Apenas cinco minutos después, Beñat Turrientes firmó el tanto que acabaría dando los tres puntos al conjunto realista.

Oyarzabal no marcó ni asistió en esta ocasión, pero completó los 90 minutos y volvió a ejercer como una de las referencias del equipo. Su presencia en el once, jugando por detrás de Óskarsson, refleja la confianza que mantiene en él el cuerpo técnico y el peso que continúa teniendo en el funcionamiento ofensivo de la Real. El capitán, sin embargo, no quiso convertir el hito en una celebración exclusivamente individual. Su mensaje estuvo marcado por el agradecimiento y por la voluntad de seguir mirando hacia delante.