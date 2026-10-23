Oyarzabal: "Si llegas a casa y has hecho una mierda de partido, pero te llega tu hijo y te dice que has metido gol y has ganado, te da igual el resto, te olvidas"

El capitán de la Real Sociedad ha reconocido que se toma con más filosofía los momentos donde pasa una mala racha goleadora: "Los que sean padres entenderán que hay muchas cosas más importantes que el fútbol"

Poco a poco Mikel Oyarzabal comienza a ser el futbolista que todos conocemos. Después de ganar el Mundial con España y apenas tener vacaciones de verano, Pellegrino Matarazzo ha ido dosificando las apariciones de su capitán en este inicio de temporada. Anoche, ante el Lillestrom, el '10' de la Real Sociedad dejó tres asistencias en la goleada europea de su equipo.

"Estoy contento con la victoria, que nos permite dar un paso adelante en la clasificación. Siempre digo que a mí no me importa no hacer goles y que los hagan otros, mientras al equipo le salgan las cosas, que es lo que vale. Se puede ayudar al equipo de muchas maneras, un día asistiendo, otro día de otra, intentaré siempre, como he hecho hasta ahora, ayudar al equipo en todo momento. Con goles, asistencias, trabajo, de la manera que sea y el día que sea", ha reconocido el futbolista en los micrófonos de Radio Marca.

Además, el futbolista ha reconocido que ahora se toma de otra forma el tiempo que pasa sin marcar goles, cuando antes estaba enfadado. "No, a estas alturas de la película eso ya ha cambiado. Los que sean padres entenderán que hay muchas cosas más importantes que el fútbol, que obviamente cuando estás compitiendo es importantísimo, pero sin volverte loco. En el momento en el que estás en la batalla no piensas en otra cosa pero, si llegas a casa y has hecho una mierda de partido, pero te llega tu hijo y te dice que has metido gol y has ganado, pues muchas veces te da igual el resto, te olvidas", ha expresado.

Este domingo cumple 11 años desde su debut, ¿en qué ha cambiado?

"En algo seguro, me estoy haciendo mayor, espero que me queden muchos años, aunque cuando miras las edades de otros compañeros, nacidos en 2006 o 2007, algunos se te escapan lejos y te hace pensar que has vivido mucho. Yo estoy feliz por todo lo vivido, por las cosas que han pasado estos años".

Hay un gran ambiente en el vestuario

"Estos días hemos pasado más tiempo con esta gente que con nuestra propia familia y tener un grupo en el que estás a gusto y disfrutando en el día a día, con una convivencia sana, creo que es importante".

La goleada al Lillestrom

"Al principio, los primeros 15 minutos, no estuvimos bien, no fueron nuestros mejores minutos, nos costó un poco, porque ellos estuvieron atrevidos con balón y haciendo su juego, pero luego obviamente cuando empiezas a hacer los goles y se te pone todo de cara, para nosotros fue más fácil, para ellos más complicado. Y creo que, tras ese penalti parado por Marrero, todavía un poco más encaminado, porque con un 1-3 en el minuto 50 se te podía complicar el partido, pero para eso está también y contentos por él".

Dos partidos goleando

"Estuvimos muy acertados, tuvimos mucha efectividad de cara a puerta y en días como el de ayer hay que aprovecharlo. Creo que he vivido aquí ya muchos momentos y ha habido alguno en el que salías al campo dándote igual quien estaba enfrente, porque sabías que le ibas a poner las cosas difíciles. El año de Eusebio, los primeros años de Imanol, creo que fueron momentos en los que estábamos todos cómodos y tenemos que seguir trabajando para llegar a esa línea, que creo es positiva".

Qué destacaría del equipo

"Conseguir que seamos un grupo de 25 en el que todo el mundo está metido y enchufado. No es fácil, cuando hay gente que cree no tiene minutos o que merece más oportunidades de las que tiene, seguir ahí preparado al pie del cañón para cuando te toque es difícil y creo que ahora mismo estamos todos en esa línea y eso habla bien de lo que somos como grupo. Y eso es muy importante si queremos que el año vaya bien".

Ha pasado Matarazzo algún momento complicado

"Si los ha pasado este míster, ganando un título y entrando en Europa y estando quintos en Liga, en nueve meses, ojalá todos los momentos 'jodidos' sean así. Obviamente que siempre quieres más, él es el primero que se auto exige y quiere que las cosas salgan mejor, como nosotros, pero poniendo todo en perspectiva son nueve meses positivos. Tenemos que seguir confiando todos, que es un año bonito".