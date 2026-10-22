Lillestrom 0-6 Real Sociedad: La Real Sociedad se da un festín en Noruega y golea al Lillestrom

La Real Sociedad firmó una goleada incontestable ante el Lillestrøm (0-6) en la Europa League, en un encuentro que los donostiarras dominaron de principio a fin

La Real Sociedad firmó una noche europea para el recuerdo en Noruega. El conjunto de Pellegrino Matarazzo se impuso por un contundente 0-6 al Lillestrom en un encuentro que encarriló con tres goles en la primera parte y terminó convirtiendo en una exhibición ofensiva tras el descanso. Sergio Gómez y Luka Sucic firmaron sendos dobletes, mientras que Orri Óskarsson y Arsen Zakharyan completaron la goleada. Pese a las ocasiones del equipo local y al penalti que detuvo Marrero, los donostiarras impusieron su pegada y sumaron tres puntos importantes en la Europa League.

Sergio Gómez golpea dos veces y Sucic amplía la ventaja

El partido comenzó con un Lillestrom valiente, dispuesto a presionar arriba y a buscar sus opciones desde los primeros minutos. Los noruegos avisaron pronto, con un remate de Olsen desde la frontal que se marchó por encima del larguero en el minuto 2. La Real Sociedad intentó responder con posesiones largas, aunque tuvo dificultades para superar la presión local durante el primer tramo del encuentro.

Takefusa Kubo se movió por distintas zonas del ataque para entrar en contacto con el balón, mientras Mikel Oyarzabal bajaba a recibir y trataba de encontrar espacios entre líneas. Sin embargo, el Lillestrom también consiguió amenazar por la banda derecha, donde Vá obligó a Zubeldia y Jon Martín a emplearse a fondo para frenar sus avances. Cuando más equilibrado parecía el encuentro, apareció Sergio Gómez. En el minuto 25, Oyarzabal recibió por dentro, levantó la cabeza y encontró al lateral dentro del área. El futbolista controló y soltó un potente disparo cruzado que superó a Dahlberg para establecer el 0-1.

El tanto dio confianza a los donostiarras, que volvieron a golpear apenas dos minutos después. Oyarzabal recibió dentro del área, superó a su marcador con un caño y puso el balón atrás. Sergio Gómez apareció para rematar y firmar el 0-2. La jugada fue revisada por una posible posición antirreglamentaria, pero el árbitro terminó concediendo el gol. La Real había encontrado el camino y no tardó en ampliar todavía más su ventaja. En el minuto 33, Oyarzabal volvió a ser decisivo al recibir en la frontal y servir un balón preciso para Luka Sucic. El centrocampista controló y conectó un potente disparo para hacer el 0-3, un resultado que castigaba la falta de acierto del Lillestrom pese a sus intentos de mantenerse en el partido.

Los noruegos no bajaron los brazos y tuvieron alguna oportunidad para recortar distancias. Olsen dispuso de una ocasión en el minuto 38 después de una pérdida de la Real en la salida de balón, pero su remate dentro del área se marchó demasiado cruzado. Los locales insistieron hasta el descanso, aunque la defensa txuri urdin consiguió mantener la portería a cero.

Marrero detiene un penalti y Óskarsson firma el cuarto

La segunda mitad comenzó con movimientos en ambos banquillos. Jon Pacheco sustituyó a Sarr en la Real Sociedad, mientras que Kitolano entró por Bassi en el conjunto noruego. El Lillestrom salió con intención de reaccionar y encontró una oportunidad inmejorable en el minuto 47. Jon Martín metió el pie en una acción con Nyheim dentro del área y el colegiado señaló penalti. Pese a las protestas de los jugadores realistas y a la revisión de la jugada, la decisión se mantuvo. Olsen asumió la responsabilidad desde los once metros, pero Marrero adivinó la trayectoria y detuvo el lanzamiento con los pies en el minuto 50.La intervención del guardameta evitó que el encuentro pudiera complicarse y dio tranquilidad a los visitantes. Aun así, el Lillestrom siguió buscando el gol. Olsen estuvo cerca de marcar con un cabezazo que se marchó fuera y, poco después, Ibrahimj estrelló un disparo en el larguero tras aprovechar una pérdida de la Real en la salida de balón. Matarazzo decidió entonces dar descanso a algunos de sus futbolistas. Marín y Óskarsson entraron por Kubo y Oyarzabal, mientras que Turrientes sustituyó a Gorrotxategi. Los cambios no impidieron que la Real siguiera encontrando espacios y castigara los errores defensivos del rival.En el minuto 64 llegó el cuarto tanto. Guedes recibió un balón largo en la banda izquierda, encaró a su marcador y puso un centro raso al corazón del área. Allí apareció Óskarsson, libre de marca, para rematar de primeras y establecer el 0-4. El delantero islandés aprovechó el envío del portugués y terminó de poner tierra de por medio en el marcador.

Sucic y Zakharyan completan una goleada incontestable

Con el partido prácticamente decidido, la Real Sociedad comenzó a mover el balón con mayor comodidad ante un Lillestrom cada vez más desordenado. Los locales perdieron solidez y los donostiarras aprovecharon los espacios para seguir generando ocasiones. El quinto gol llegó en el minuto 72, después de un error en la salida de balón del conjunto noruego. El Lillestrom intentó iniciar la jugada desde atrás, pero acabó regalando la posesión a Sucic. El centrocampista amagó ante un defensor, se hizo hueco y conectó un disparo ajustado para firmar el 0-5 y completar su doblete particular.

La Real no se conformó con esa ventaja. Óskarsson estuvo cerca de repetir en el minuto 75 con un disparo raso que obligó a Dahlberg a intervenir con una buena parada. El guardameta evitó el sexto tanto en esa acción, aunque no pudo hacer nada ante el siguiente intento de los visitantes. En el minuto 80, Zakharyan recibió el balón en la frontal y se inventó un espectacular disparo con el interior que se coló por la escuadra. El golazo del futbolista ruso puso el definitivo 0-6 y desató la celebración de los jugadores realistas, que redondeaban así una noche sobresaliente en Europa.

En los últimos minutos, el Lillestrom intentó encontrar el gol del honor, pero volvió a quedarse sin premio. Olsen remató fuera y Guedes tuvo dos oportunidades para ampliar todavía más la diferencia. En la primera se encontró con Dahlberg y, en la segunda, mandó el balón fuera cuando tenía espacio para definir. Zakharyan también pudo firmar su doblete en el tramo final, pero Dahlberg respondió con una gran intervención para desviar su disparo por encima del larguero. El marcador ya no se movió y la Real Sociedad cerró una victoria contundente que le permite sumar cuatro puntos después de tres jornadas de la Europa League.

Ficha Técnica

Lillestrøm: Dahlberg; Ottesen, Gabrielsen, Foss, Paintsil; Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim; Bassi, Thomas Lehne Olsen y Vá.

Real Sociedad: Unai Marrero; Igor Zubeldia, Jon Martín, Mamadou Sarr, Sergio Gómez; Take Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Gonçalo Guedes; Luka Sucic y Mikel Oyarzabal.

Cambios Lillestrom: Kitolano por Bassi (descanso); Ranger por Vá y Gulbrandsen por Ottesen (71'); Melland por Nyheim (88').

Cambios Real Sociedad: Jon Pacheco por Sarr (descanso); Pablo Marín por Kubo y Óskarsson por Oyarzabal (58'); Beñat Turrientes por Gorrotxategi (65'); Arsen Zakharyan por Sucic (73').

Árbitro: Al Emara.