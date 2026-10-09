De héroe de España a sequía en la Real Sociedad: la paradoja de Oyarzabal

Tres de los cuatro máximos goleadores del conjunto txuri-urdin la temporada pasada todavía no han visto portería este curso, lo que está lastrando al equipo de Matarazzo

Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la selección campeona del mundo durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, parece estar sufriendo el extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde. Su instinto goleador parece haberse esfumado cuando se pone la camiseta de la Real Sociedad, algo que ya empieza a pesarle al equipo que dirige Matarazzo.

El eibarrés volvió a ver portería este parón internacional con España, marcando el tanto de la victoria en Wembley ante Inglaterra y jugando 90 minutos ante Croacia para asegurar el pase de la Selección a los cuartos de final de la Nations League. Sigue, por tanto, de dulce Oyarzabal bajo la batuta de Luis de la Fuente, pero no le pasa lo mismo en casa.

Con la baja de Óskarsson, Mikel Oyarzabal volverá a ser la referencia ofensiva de la Real Sociedad esta jornada ante el Deportivo de A Coruña. El eibarrés tendrá que hacer de '9' en lugar de '10', por lo que necesita recuperar el olfato goleador cuanto antes.

Los de Matarazzo no están notando mucho el bache anotador de su estrella, a la que nadie cuestiona, puesto que eso sería un sacrilegio en San Sebastián. Seguro que Oyarzabal vuelve a ser uno de los máximos realizadores realistas este curso, pero por ahora lleva once partidos consecutivos sin marcar con la Real, algo a lo que no tiene acostumbrada a la parroquia de Anoeta.

Un drama aumentado

Oyarzabal marcó 18 goles la temporada pasada, siendo el máximo artillero de la Real por delante de Orri Stein Óskarsson (10), Gonçalo Guedes (9) y Brais Méndez (6). Tres de ellos todavía no han logrado ver portería esta temporada. Tan solo el delantero islandés ha marcado un gol este curso, en el que Sucic, con tres dianas, y Barrenetxea, con dos, son los máximos goleadores del equipo.

El referente ofensivo de 'La Roja' y la Real sólo ha vivido cuatro rachas peores desde que debutó con el cuadro txuri-urdin en 2015. Precisamente, esa misma temporada no pudo pasar de los seis goles, su peor registro, mientras que la campaña 2016/17 le costó ver portería 17 encuentros, anotándole al Villarreal en Copa del Rey. Después volvió a estar 18 partidos sin marcar, pero hay que señalar que por entonces jugaba pegado a la banda, no siendo la referencia ofensiva del equipo.

Mikel Oyarzabal está a tan solo un gol de llegar a los cien tantos con la selección española, siendo uno de los seis máximos anotadores históricos de España. Ahora espera recuperar la puntería con la Real, siendo además el Dépor un rival propicio para hacerlo, puesto que es uno de los equipos a los que el eibarrés todavía no le ha marcado, habiéndole hecho al menos un gol a 38 clubes distintos.