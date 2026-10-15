Joseba Etxeberria asume la culpa en el Albacete: "Yo soy el entrenador y quien toma las decisiones"

El técnico vasco asumió este jueves en la previa del duelo ante el Sporting de Gijón la dureza de la derrota ante el Real Valladolid que supuso la goleada más abultada de lo que va de campaña para los manchegos

El Albacete de Joseba Etxeberria se ilusionó el pasado 12 de octubre con estrenarse con su nuevo entrenador con un triunfo. Ya se sabe, "entrenador nuevo, victoria asegurada". Nada más lejos de la realidad, el Real Valladolid pasó por encima de un Albacete que está hundido en la última plaza de LaLiga Hypermotion con solo un punto de 27 posibles.

De este modo, el Albacete afronta su primer partido como local con Etxebarria como entrenador y lo hará el próximo sábado ante un Sporting de Gijón que ocupa puestos de play off de ascenso a Primera. Este jueves, Etxeberria asumió su responsabilidad tras la escandalosa goleada que encajaron los del Carlos Belmonte en su visita al José Zorrilla.

Etxeberria acepta el mal arranque del Albacete bajo su mando

Etxeberria, asumiendo que solo lleva una semana en el Albacete, apeló a que es él, el que toma las decisiones en el banquillo manchego: "Es verdad que solo llevo aquí una semana, pero si el equipo no consiguió defender bien también es mi culpa por el plan defensivo planteado. Entiendo que los jugadores tengan esa sensación de responsabilidad porque llevan más tiempo aquí, pero yo soy el entrenador y quien toma las decisiones".

La importante baja de Munir en el Albacete

Joseba Etxeberria no podrá contar el próximo sábado ante el Sporting de Gijón con uno de sus jugadores más importantes, Munir. El hispano - marroquí es una de las bajas por problemas musculares tal y como apuntó el propio técnico vasco: "Tanto Munir como Gámez tienen problemas musculares y no estarán para Gijón. Estamos recuperando a jugadores que están en la fase final de sus lesiones, como Lorenzo, Capi, Higinio o Agus. La idea era que fueran sumando minutos, pero viendo cómo se desarrolló el partido decidimos no asumir riesgos y ganar una semana más de entrenamientos".

A pesar de las numerosas bajas, Etxeberria no quiere excusas y apuesta por presentar en la visita al Sporting de Gijón un equipo de garantías y con la mentalidad ganadora que los manchegos necesitan ahora mismo: "Tenemos muchas bajas, pero vamos a presentar un equipo de garantías y con una mentalidad mucho más competitiva, especialmente en el aspecto defensivo".

Un arranque de temporada histórico en el Albacete

El Albacete está haciendo historia en Segunda división pero en el aspecto negativo. En las últimas 30 temporadas de Segunda división, ningún equipo llegó a la jornada nueve con solo un punto de 27 posibles. En al menos tres de esas 30 temporadas, equipos como Las Palmas, Tenerife y Real Madrid Castilla, sumaron tres puntos después de nueve encuentros en la categoría del fútbol de plata. Canarios y el filial del Real Madrid, terminaron logrando la salvación.