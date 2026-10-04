El exjugador del Athletic Joseba Etxebarria ya tiene nuevo banquillo en la liga española

El técnico vasco Joseba Etxebarria es el entrenador elegido para continuar la andadura del Albacete en LaLiga Hypermotion en esta 2026-27

Alberto González, destituido este sábado como entrenador del Albacete, se ha convertido en el tercer técnico destituido en LaLiga Hypermotion en lo que va de temporada.

El cuadro manchego había salido durante la semana a apostar por su técnico una jornada más, pero le destituyó tras perder frente al Eibar en la octava jornada y seguir como colista con un punto de veinticuatro posibles. O lo que es lo mismo, por haber ganado en las primeras ocho jornadas del campeonato de plata del fútbol español.

Los dos primeros entrenadores que cayeron en Segunda División

El primer caso del curso, y sin duda el más extravagante, fue la marcha de Imanol Idiakez del Cádiz a falta de cuatro días para el comienzo de la temporada 2026-2027 en Segunda, después de haber dirigido al equipo en seis encuentros la pasada campaña y de ser el máximo responsable en la pretemporada.

El 11 de agosto, el club y el técnico comunicaron que habían alcanzado un acuerdo para poner fin a la vinculación entre ambas partes, una decisión que llegó de "mutuo acuerdo".

Su puesto lo ocupó Albert Celades, exentrenador de los combinados sub-20 y sub-21 de la selección española, desde 2012 hasta 2018, del Valencia (temporada 2019-2020) y del Pafos chipriota (temporada 2025-2026). Y precisamente, el puesto del catalán también estaba en juego este fin de semana, pero sus pupilos le brindaron su primera victoria del curso frente al Leganés (4-0) y ha ganado un bonus de crédito más para continuar en el banquillo amarillo.

El segundo fue Claudio Barragán, quien fue despedido por el Eldense tras la cuarta jornada de competición en Segunda, en la que el equipo había sumado dos puntos de doce posibles. El ya extécnico del conjunto azulgrana fue relevado de forma interina por Josep Ferrando, hasta entonces segundo entrenador, y después por Javier Calleja.

Un final muy cruel para Alberto González

Un Eibar muy efectivo ganó, con mucha fortuna, por 1-3 a un Albacete que fue mucho mejor que su rival, pero que no supo cómo marcar goles a su rival y que se queda con un punto tras ocho jornadas, mientras su oponente se sitúa líder de Segunda división a la espera del encuentro del Castellón.Alberto González, técnico local, se jugaba el puesto tras haber sumado un punto de veintiuno posibles en siete jornadas frente a un Jokin Arambarri, preparador visitante, que llegaba con seis victorias consecutivas junto a los suyos. Y, finalmente, perdió el cargo.

con un gol. La recuperación de un balón de Soberón, a los dos minutos, acabó con una cabalgada por banda derecha que aprovechó para poner un centro medido a las botas de Rober. El mediapunta definió con un toque sutil, con la pierna izquierda, para batir a Magunagoitia.Y poco después estuvo a punto de ampliar la ventaja Soberón con un lanzamiento que Magunagoitia evitó que fuera el segundo con una estirada felina. Mandó el balón a córner y Agus, tras ese saque de esquina, casi marca de cabeza (min.11)El cuadro eibarrés estaba siendo avasallado y lo único que acertaba era a despejar balones, además de valerse de la gran actuación de su meta, que detuvo un disparo desde lejos que Magunagoitia despejó con la punta de los dedos (min.24)Solo hubo un dominador en la primera mitad y ese fue un Albacete más intenso, aguerrido y combinativo que mereció más de un tanto, al igual que le sucedió hace quince días ante el Córdoba.Sin embargo, tras el descanso el infortunio se cebó con el cuadro local y un rebote dejó el cuerpo franco a Mada para que batiese por bajo a Carlos Marín (min.47).El empate, tras tantas ocasiones a favor del equipo blanco, le dejó grogui durante unos minutos e incluso estuvo a punto de recibir el 1-2 en un saque de falta en el que Mada remató a bocajarro y el meta albacetense despejó, con las piernas, en la misma línea de meta (min.52).

tras un centro de Álvaro Rodríguez que tocó en Lluís López confundiendo a Carlos Marín, y acabando en el fondo de las mallas locales.Alberto González ejecutó un triple cambio, dando entradas a Higinio, Álex Rubio y Munir y el primero rozó el gol en el minuto 73 tras una jugada de varios rechazos. Su tiro, con el exterior, estuvo cerca de entrar. Pero el colmo de los colmos llegó en un centro de Corpas que se paseó por el área pequeña blanco sin que Munir ni Higinio pudieran poner siquiera el pie para empatar (min.84).Corpas, frente a Magunagoitia, se estrelló con su cuerpo, en el minuto 89 cuando lo más fácil era marcar lanzando a un lado. Paradójicamente, en la última acción del choque, Martón, solo le puso un balón a Pejiño para que el ex de Las Palmas pusiera el 1-3 pese a todo lo vivido.

El elegido para tomar las riendas del Albacete

Según apunta El Chiringuito a través de sus redes sociales, el Albacete ya tiene al recambio de Alberto González esperando para firmar. Se trata del vasco Joseba Etxebarria, quien precisamente fue entrenador del Eibar hasta 2025.

Cabe recordar que en Segunda División también ha dirigido a equipos como el Mirandés y el Tenerife. Será su tercera aventura en la elite del fútbol español.