El Albacete cierra filas con Alberto González pero se anuncia una rueda de prensa urgente

El club ha decidido convocar una rueda de prensa con el director deportivo a la cabeza para relajar el ambiente que rodea a un cuadro manchego que es colista de LaLiga Hypermotion tras sumar un punto de veintiún posibles

Una vida más. Alberto González no será destituido, al menos, esta semana. Tras un inicio nefasto del Albacete en estas primeras siete jornadas, el club manchego ha decidido cerrar filas y seguir apostando por su técnico.

Algunos pensaban que si perdía en Girona diría adiós a su cargo, pero no. Aunque el equipo sigue negado de cara a puerta, es cierto que mereció más en Montilivi.

Sin embargo, esto último no es suficiente para que los nervios en el Carlos Belmonte de verse colistas en LaLiga Hypermotion y con sólo un punto de 21 posibles no sigan creciendo con el paso de los días.

De esta manera, Toché, director deportivo de la entidad y máximo responsable deportivo de la misma, dará una comparecencia ante los medios de comunicación durante la mañana del miércoles en el estadio Carlos Belmonte.

En ella se prevé que Toché realice un análisis de la situación y asuma la situación del equipo como máximo responsable deportivo de la entidad que es.

Con estas seis derrotas en las siete primeras jornadas ha igualado ya el 'Alba' su peor arranque del siglo, el registrado en la temporada 2007-08. Pese a ello, según el diario Marca, ha habido reuniones internas en el club para tomar una decisión y otra y, finalmente, han cerrado filas con Alberto González.

El propio técnico, visiblemente afectado tras el partido, admitió que "contentos no podemos estar, porque aquí venimos a ganar partidos", aunque se mostró satisfecho con la imagen ofrecida: "Estoy orgulloso de mi equipo y del trabajo que ha hecho". Sobre su continuidad, Alberto González prefirió no pronunciarse: "Ojalá pueda seguir trabajando con el grupo, estoy encantado, pero ya son decisiones que no dependen de mí".

Asimismo, sus pupilos también le han mostrado su apoyo en las últimas horas. Sin ir más lejos,Víctor Valverde, quien regresó a la competición tras seis meses de baja, fue tajante: "El vestuario está unido y eso no sólo implica a los jugadores, implica a los fisios, al entrenador, a los directores deportivos. O seguimos remando juntos o no vamos a salir de esta situación, así que nosotros estamos con el míster a muerte".

Su compañero Soberón también se manifestó en la misma línea: "Ojalá que el míster siga y me mojo, porque a mí me ha dado mucha confianza. El entrenador no puede marcar los goles, los tenemos que hacer nosotros".Por si fuera poco, ahora recibe este próximo sábado a un Eibar que llega enchufadísimo y encaramado en la segunda plaza de la tabla.

Y es que, pese a que arrancó la campaña con una clara derrota (1-3) ante el Tenerife en casa, parece desatado en las últimas jornadas como atestiguan las doce dianas que los azulgrana han contabilizado en sus cuatro últimos compromisos ligueros.Pocos equipos de la categoría parecen capaces de dotar a su juego del vértigo que destila el equipo de Aranbarri que en apenas nueve minutos ya ganaba por 2-0 a Las Palmas con los tantos de Madariaga y Álvaro Rodríguez.