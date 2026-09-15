Palo al Almería por el límite salarial: "Eso es mentira o es verdad pero no transmite toda la realidad"

Alberto González, entrenador del Albacete Balompié, ha sido critico en este aspecto con LaLiga y con el club indálico. Para el técnico es imposible que la UD Almería tenga ese gasto en el coste de su plantilla cuando ha podido retener a futbolistas de la talla de Sergio Arribas

LaLiga dio a conocer recientemente los costes de plantilla, los límites salariales, de los equipos de Primera y Segunda división. Un momento que genera mucha expectación y que suele indicar por el objetivo que va a luchar cada equipo en la temporada. Una de las cifras más sorprendentes fue conocer el coste de plantilla que tiene la UD Almería el cual no llegaba a los 4 millones de euros. Una cifra que ha generado alguna que otra reacción como la de Alberto González, entrenador del Albacete Balompié, quien la ha puesto en duda.

Alberto González, entrenador del Albacete Balompié, criticó el límite salarial de la UD Almería

Hace unos días, Alberto González, entrenador del Albacete Balompié, fue preguntado por el límite salarial y concretamente por el de la UD Almería, que era uno de los más bajos de toda la Segunda división. El técnico fue bastante contundente y crítico sobre ese tema. "Es que eso no vale para nada, no tiene sentido y eso es mentira o es verdad pero no transmite toda la realidad. Es evidente, las plantillas están ahí, los jugadores, los salarios... hay muchas cosas que están ahí y lo del Almería no tiene ningún sentido o vosotros. ¿Le veis algún sentido? Veis jugador por jugador del Almería y ves los salarios que pueden tener, las trayectorias y tal...".

Alberto González se mostró impotente sobre este tema porque la UD Almería ha podido retener a jugadores de la talla de Sergio Arribas, que tenía ofertas de equipos importantes del fútbol europeo, el cual, por ejemplo, puede marcar grandes diferencias en la categoría de plata del fútbol español. A ello hay que sumarle otros grandes futbolistas como Javi Muñoz, Mikel Vesga, Javi Muñoz o Brian Cipenga que están muy cotizados en el mercado.

No hay que olvidar que la UD Almería está respaldada económicamente por su dueño, el empresario de Arabia Saudí Mohamed Al-Khereiji, y su grupo SMC Group el cual a su vez está asociado con Cristiano Ronaldo que posee un 25 por ciento de las acciones del club indálico.

Debido a todo esto, Alberto González volvió a incidir y a criticar el cálculo del coste de plantilla que tiene la UD Almería de cara a esta temporada ya que considera que el equipo andaluz es mejor que el suyo. "Lo mismo estamos confundidos y eso (refiriéndose a la tabla de los límites salariales) habla de cosas distintas de las que nosotros estamos pensando. Lo mismo eso es así porque hay ventanas abiertas y otras posibilidades que no estamos contemplando, pero lo que está claro es que globalmente los costes de una plantilla con respecto a otra no puedes decir que la plantilla del Almería valga menos que la nuestra ¿no? entiendo yo. No tiene sentido".

- Límites salariales de Segunda división:

Girona FC 35,088 RCD Mallorca 34,697 CD Leganés 20,770 Real Oviedo 20,767 UD Las Palmas 17,149 CD Castellón 15,433 Sporting de Gijón 13,345 Córdoba CF 11,048 Burgos CF 9,774 FC Andorra 9,587 SD Eibar 9,450 CD Tenerife 8,707 Albacete 8,605 AD Ceuta 7,163 Sabadell 6,118 CD Eldense 5,792 Cádiz CF 4,673 Real Valladolid 4,343 Granada CF 4,026 UD Almería 3,975

* Los dos filiales, tanto el Sanse, segundo equipo de la Real Sociedad, como el Celta Fortuna, no aparecen porque sus sueldos están sumados a sus conjuntos de Primera división.