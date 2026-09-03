Mikel Vesga compara el Almería y el Athletic: "Todo está muy bien aunque pocas veces se ve algo igual como Lezama tras la renovación"

El centrocampista abandonó el Athletic Club a sabiendas que no iba a tener minutos con Edin Terzic y se unió al ambicioso proyecto del equipo andaluz, desechando otras ofertas importantes, cuyo objetivo es el ascender de una vez a la Primera división del fútbol español

Mikel Vesga ha sido uno de los jugadores más importantes del Athletic Club en las últimas temporadas, pero eso no le valió para continuar en el equipo vasco el cual no contaba con él de cara a la campaña que se iniciaba. Es por ello que el centrocampista optó por marcharse, a sabiendas que no iba a jugar casi nada con Edin Terzic, uniéndose a una UD Almería que aspira a ascender a Primera división. El de Vitoria, de 33 años, está muy a gusto en el equipo rojiblanco, pero señala que hay detalles como Lezama que son difícilmente igualables.

Mikel Vesga explica las diferencias entre el Athletic Club y la UD Almería

Mikel Vesga, que ha disputado los tres primeros partidos de Segunda división, ha explicado lo perfectamente organizado que está el club andaluz aunque el centrocampista ha señalado que hay detalles, como es la reforma de Lezama, que son muy difíciles de igualar. "El club está haciendo todo lo que está en su mano para que el jugador tenga todas las facilidades. La estructura se acerca a un club de Primera. Todo está muy bien, como los viajes, parece un equipo de Primera. Están haciendo un grandísimo esfuerzo, aunque, claro, es verdad que pocas veces se ve algo igual como Lezama tras la renovación. La verdad es que tampoco echas en falta cosas que tienes allí", ha detallado en una extensa entrevista en As.

El centrocampista ha afirmado que se está adaptando bien. Una transición que se ha visto facilitada por Jon Morcillo quien fuera su compañero en el Athletic Club y con el que ha vuelto a coincidir en la UD Almería. "Me ha ayudado bastante aquí al inicio, con toda la gente he encajado muy bien. Siempre da gusto estar con Morci con lo dicharachero que es. También está contento aquí. Desde el principio se preocupó por mí, me ha ayudado a encontrar casa, a mirar las zonas por donde vivir y todo eso. Estamos mucho tiempo juntos".

Mikel Vesga explica su salida del Athletic Club

Mikel Vesga también ha reflexionado sobre sus últimos meses en el Athletic Club y las críticas que recibió las cuales le afectaron. "Siempre soy una persona a la que le afecta mucho el qué dirán, el qué pensarán de mí, quiero contentar a todos, me pongo siempre una presión excesiva y eso en muchos momentos me ha jugado una mala pasada. En el fútbol se trata de transmitir. En muchos momentos yo también he notado cuando he estado bien que la gente de San Mamés me ha aplaudido, se ha levantado de los asientos y en general todo el mundo me ha tratado genial, pero en los momentos en los que no has estado bien, pues aunque es duro para el jugador, entiendo que hay veces que no transmites tanto por el tipo de jugador que soy quizá".

El centrocampista ha desvelado que Edin Terzic fue muy sincero con él ya que le transmitió que iba a tener prácticamente imposible jugar en el Athletic Club. "En verano fueron bastante claros conmigo, con que el míster tenía idea de sacar a otros. Y ya cuando llegamos a la pretemporada me comentó totalmente sincero que veía a otros jugando en mi posición y que lo iba a tener muy difícil".