Alejandro Pozo, muy claro sobre su salida del Almería: "Ni me han dejado"

El sevillano se encuentra actualmente sin equipo después de haber salida del equipo indálico. El futbolista estaba por la labor de quedarse, pero señala que el club nunca contó con él y no le quedó más remedio que marcharse para continuar su carrera deportiva en otro lado

La salida de Alejandro Pozo de la UD Almería fue una de las más importantes en la recta final del mercado de fichajes de verano. El sevillano aún contaba con un año más de contrato con el club andaluz, pero las dos partes llegaron a un acuerdo para dar por finalizada la unión. Pasado unos días, Alejandro Pozo ha roto su silencio y ha revelado que él quería quedarse en la UD Almería, pero que ha sido la entidad indálica la que le ha abierto la puerta de salida ya que si se quedaba se arriesgaba a quedarse un año sin jugar un sólo minuto.

Tras una exitosa cesión en el Jagiellonia Bialystok, Alejandro Pozo se ha vuelto a ver sin sitio en el club andaluz y así lo ha manifestado en el programa El Pelotazo. "No había opción para quedarme en el Almería. El año pasado tuve que salir por lo mismo que me ha pasado este año. Lo que sucedió es que la temporada anterior aún me quedaban dos años de contrato y podía salir cedido, que es lo que hice al final, pero ahora solo me quedaba un año de contrato en el Almería, por lo que solo tenía opción de salir traspasado".

El sevillano ha señalado que no tiene un motivo claro por el cual le han hecho salir de la UD Almería. "No sé nada, no sé muchas cosas, hay muchas incógnitas por mi situación en el Almería y ojalá lo supiera, eso al final lo van a saber ellos, los que mandan en el Almería y poco más".

Alejandro Pozo ha añadido que él quería quedarse, pero la UD Almería no le ha dejado. "Lo único que sé es que he intentado por todos los medios quedarme en el Almería. De hecho, desde el principio llegué con la mentalidad de que podía quedarme en el equipo, esperaba que me dieran una oportunidad, pero ni me han dejado. Yo era una salida fija. No me iba a quedar allí para no jugar. Hemos llegado a un acuerdo bueno para las dos partes, lo mejor para el Almería y para mí. Ojalá me hubiera quedado allí porque soy feliz en Almería y en el Almería. Mi hija nació allí".

El polivalente futbolista, que cuenta ahora con el interés del Burgos CF, si bien es cierto que aún no se ha decidido a fichar por algún club, ha tenido palabras de agradecimiento para la afición de la UD Almería. "No tengo ni un pero de la afición del Almería. Me han exigido muchísimo. Hubo momentos que no me salían las cosas y la afición es normal me lo recriminaban, pero cuando me salían las cosas ellos me daban ese empujón y ahora mucha gente me ha escrito y deseo lo mejor al Almería".

Pozo opina sobre la situación de Sergio Arribas

Alejandro Pozo ha hablado sobre Sergio Arribas quien finalmente se ha quedado a pesar de que contaba con el interés de equipos importantes de Europa. "No llegó esa oferta que pedía el club para que saliera. Lo normal es que hubiera salido por los goles que hizo la pasada temporada. Ha sido un verano duro para él. Lo último que hablé es que estaba ya mentalizado en el Almería y luchar por el objetivo del ascenso a Primera división".