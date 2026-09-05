Alejandro Pozo, ex del Sevilla, Mallorca, Granada y Almería, cuenta la verdad: "Había una orden de arriba para que no jugara"

El canterano nervionense ha decido contar la verdad que hay detrás de su rescisión de contrato con el conjunto almeriense

A mediados de esta semana, la Unión Deportiva Almería y Álex Pozo separaban sus caminos. El jugador sevillano dejaba de pertenecer a la entidad rojiblanca después de un acuerdo alcanzado entre las dos partes para poner fin a una etapa de 5 temporadas en las que, salvo la última, el hispalense había disputado 130 partidos con la elástica almeriense.

Ya el año pasado el de Huévar jugó cedido en la máxima categoría del fútbol polaco, con el Jagiellonia. Dicha experiencia le sirvió para jugar tanto la clasificación previa a Europa League como la propia competición europea, donde su equipo caería en la ronda intermedia de grupos.

A través de un comunicado en su página web, el Almería le agradeció tanto la profesionalidad como el trabajo realizado en todos estos años, recordando así que fue partícipe en el último ascenso a Primera División. Hasta ahí todo normal. Pero ha sido este sábado cuando el excanterano sevillista ha decidido contar toda la verdad.

El extremo diestro tenía contrato hasta junio de 2027, pero se ha visto obligado a salir porque "lo normal era que no jugara" en toda la temporada debido a "una orden de arriba".

Pozo no ha querido detallar más, pero según ha apuntado a la agencia EFE, todo "ha pasado este verano", después de regresar de su campaña de cesión al Jagiellonia Bialystok polaco donde "todo acompañó" para vivir "una gran experiencia" saldada con 49 partidos oficiales disputados, en los que marcó tres goles y dio siete asistencias.

Pozo se pone en el mercado

Ahora, el canterano del Sevilla, con diez presencias en el primer equipo y campeón de la Liga Europa 2019-20, asegura tener "con 27 años, la misma ilusión que con 17 en el filial sevillista" y se considera un futbolista "muy trabajador" que espera firmar estos días como agente libre por otro club.

"Mi intención es seguir en España, pero no me cierro ninguna puerta. Estoy tomándome un tiempo, no quiero irme muy lejos. Llevo un mes entrenando sólo, es duro, y ahora necesito un par de días o tres para limpiar la cabeza", ha añadido Pozo, internacional absoluto con España en una ocasión.

El extremo de Huévar del Aljarafe, con más de un centenar de partidos en Primera en las filas de Sevilla, Mallorca, Eibar y Almería, ha "intentado llevar de la mejor manera posible" su situación y espera encontrar "en breve" un destino para continuar con su carrera.

Nelson Monte ya espera su estreno con el Córdoba

El Córdoba oficializó esta semana y sobre la bocina del cierre del mercado de fichajes la incorporación del defensa central portugués Nelson Monte, quien llega en calidad de cedido procedente del Almería para reforzar la zaga blanquiverde durante la presente temporada.

La entidad cordobesista recurrió a este jugador de 31 años, inédito en las tres primeras jornadas del campeonato liguero con el conjunto almeriense, ante la necesidad imperiosa de sumar contundencia y experiencia a una línea defensiva que ha encajado siete goles en el arranque de la competición.

Este movimiento de última hora soluciona los problemas de efectivos en la retaguardia del equipo dirigido por Iván Ania, acentuados tras la reciente salida de otras piezas defensivas como Vilarrasa, que ha obligado a Iván Ania a optar por Albarrán a banda cambiada en el lateral, dejando el centro de la zaga con solo 3 efectivos ante la lesión de Fomeyem.

El defensa luso emprende así una nueva etapa en el fútbol español avalado por su reciente trayectoria en el Málaga, club con el que logró el ascenso a la división de plata, antes de su regreso al Almería, donde disputó veintiocho encuentros el pasado curso rozando el retorno a la máxima categoría.