Drkusic lanza un mensaje de confianza en pleno bache: "Somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, pero afrontamos la situación con una actitud positiva"

El Espanyol busca salir de su mala racha tras los últimos tropiezos ante el Elche, el Málaga y el Atlético. Drkusic reconoce la situación del equipo, pero defiende la actitud del vestuario y destaca las sensaciones positivas frente a los rojiblancos antes de preparar el duelo contra el Racing

El Espanyol atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. Después de un inicio que invitaba al optimismo, los últimos resultados han frenado la progresión del conjunto perico y han puesto el foco sobre el rendimiento del equipo y las decisiones de su entrenador. La derrota en casa frente al Elche, el empate contra el Málaga y el gol encajado en los últimos instantes ante el Atlético de Madrid han aumentado la preocupación en el entorno blanquiazul.

En medio de esta dinámica, Drkusic ha comparecido ante los medios oficiales del club después del entrenamiento para analizar el momento del equipo. El defensa ha reconocido la dificultad de los últimos encuentros, aunque ha querido poner en valor algunos aspectos positivos del partido contra los rojiblancos y transmitir un mensaje de tranquilidad de cara a lo que viene. "Somos conscientes de la situación en la que nos encontramos", ha admitido el futbolista, que también ha insistido en que el vestuario mantiene una actitud positiva. El próximo objetivo pasa por preparar la visita del Racing, una cita para la que el Espanyol todavía dispone de varios días de trabajo.

Drkusic mira al Atlético para recuperar la confianza

El último encuentro volvió a dejar un sabor amargo en el Espanyol. El equipo estuvo en disposición de sacar algo positivo ante uno de los rivales más exigentes del campeonato, pero terminó pagando caro un nuevo gol en los últimos minutos. Una circunstancia que ya había sufrido en Málaga y que ha impedido a los pericos transformar sus esfuerzos en mejores resultados. Pese a ello, Drkusic no quiere que la frustración tape las señales positivas que dejó el partido. "Sabíamos de antes del partido ante el Atlético que jugábamos contra uno de los mejores equipos de España, hemos de quedarnos con las cosas positivas que pasaron en este partido", explicó.

El defensa considera que el Espanyol compitió a buen nivel y tuvo oportunidades para volver a marcar. Sin embargo, también reconoció que el equipo necesita corregir errores para evitar que se repitan desenlaces como el vivido frente al Atlético. "Creo que estuvimos a la altura, tuvimos ocasiones para volver a marcar. Y claro, es una lástima, otra vez, encajar un gol en el último minuto como nos pasó en Málaga", señaló, antes de insistir en la importancia de seguir trabajando durante los próximos entrenamientos.

El vestuario mantiene la confianza pese a los últimos resultados

La sucesión de tropiezos ha colocado al Espanyol en una situación incómoda, pero Drkusic ha querido dejar claro que el vestuario no ha perdido la energía ni la motivación. El central entiende que hay aspectos que mejorar y que los resultados no están acompañando, aunque ve margen para revertir la dinámica. "El ambiente dentro del equipo es bueno, somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, pero todo el mundo afronta la situación con una actitud positiva, con mucha energía, con mucha motivación", aseguró.El futbolista también puso el foco en el trabajo de los próximos días. Con el Racing en el horizonte, el conjunto perico dispone de tiempo para preparar el encuentro y tratar de recuperar la solidez que mostró en algunos tramos del inicio de temporada. La prioridad será corregir los errores que le han costado puntos y encontrar la manera de mantener la concentración hasta el final de los partidos.

Drkusic confirma que está recuperado y agradece el apoyo de la afición

En el plano individual, el defensa confirmó que ya ha dejado atrás sus problemas físicos y que se encuentra en condiciones de trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros. El encuentro frente al Atlético fue especialmente exigente para él, en parte porque todavía no había acumulado tantos partidos seguidos. "Me siento muy bien. El partido contra el Atlético fue difícil, sobre todo para mí. Antes no había jugado tantos partidos, pero sí, ahora ya estoy totalmente recuperado y entreno con el equipo", explicó.

Drkusic también tuvo palabras de agradecimiento para la afición del Espanyol, cuyo recibimiento antes del choque contra el conjunto rojiblanco le dejó una impresión especial. El futbolista destacó el ambiente que se vivió desde la salida de los jugadores al terreno de juego y reconoció que ese respaldo supone un impulso de cara a los próximos compromisos. "Fue espectacular, el apoyo de la afición fue increíble, lo notas desde el primer minuto, cuando pisamos la hierba el ambiente era eléctrico", afirmó. Además, quiso agradecer la bienvenida que recibieron antes del partido y admitió que ese cariño le aporta "una motivación extra" para afrontar lo que viene.

Una adaptación completada en Barcelona

Más allá de la situación deportiva, Drkusic aseguró que su adaptación al Espanyol y a la vida en Barcelona está prácticamente completada. El defensa se encuentra cómodo en el vestuario, mantiene una buena relación con sus compañeros y también disfruta de la estabilidad que ha encontrado su familia en la ciudad. "Creo que el proceso de adaptación ya se ha acabado. Me entiendo muy bien con mis compañeros de equipo, mi familia está disfrutando de la estancia aquí, en Barcelona, estamos cerca de la familia y mis amigos pueden venir a visitarnos. Así que de momento, todo va muy bien", concluyó.

El equipo necesita traducir las buenas sensaciones que reivindica Drkusic en resultados para dejar atrás una racha que ha frenado su arranque de curso.