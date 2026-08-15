El Espanyol cierra la cesión de Vanja Drkušić con opción de compra

El central esloveno llega desde el Zenit hasta junio de 2027, después de descartar al PAOK de Salónica, y se convierte en el quinto refuerzo del proyecto de Monchi

Vanja Drkušić ya es jugador del Espanyol. El defensa internacional con Eslovenia se incorpora cedido por el Zenit de San Petersburgo hasta el 30 de junio de 2027 en una operación que incluye una opción de compra.

El central, de 26 años, priorizó la posibilidad de competir en LaLiga pese a tener avanzada su llegada al PAOK de Salónica. Drkušić aterriza en Barcelona a las puertas del debut ante el Levante y completa una profunda renovación de la defensa blanquiazul.

Espanyol y Zenit pactan una cesión con futuro para Vanja Drkušić

El comunicado oficial del Espanyol confirma que el préstamo se extenderá durante toda la temporada y que la entidad perica dispondrá de una opción para adquirir al futbolista en propiedad. No se ha comunicado públicamente el importe necesario para ejecutar esa cláusula.

La fórmula permite a Monchi incorporar a un central con experiencia internacional sin asumir inmediatamente el coste de un traspaso. El Zenit mantiene los derechos sobre un jugador cuyo contrato se prolonga hasta 2029, mientras que el Espanyol tendrá varios meses para comprobar su adaptación al campeonato español.

Drkušić ya ha superado el reconocimiento médico y se encuentra a disposición de Manolo González. Su llegada se produjo después de un viaje nocturno desde Rusia, por lo que apenas dispondrá de sesiones de entrenamiento antes del estreno de Liga contra el Levante en el RCDE Stadium.

“Estoy muy feliz y orgulloso de poder estar en un club con tanta tradición”, aseguró el esloveno en sus primeras palabras como futbolista perico. También dejó una promesa que conecta directamente con el carácter de la grada: dará todo en el campo para que sus compañeros aprendan pronto a pronunciar correctamente su apellido.

Vanja Drkušić cambió el PAOK por LaLiga y el proyecto de Monchi

El central tenía muy avanzada su incorporación al PAOK de Salónica, pero la aparición del Espanyol modificó el escenario. La posibilidad de jugar en España resultó decisiva y el futbolista optó por frenar la vía griega para incorporarse al proyecto que encabeza Monchi.

El movimiento permite al conjunto catalán imponerse por un jugador que llegaba con mercado y no tenía un papel residual en Rusia. Durante la pasada temporada disputó 27 encuentros de liga con el Zenit y otros cinco de copa, participando en la conquista del campeonato ruso.

Su fichaje se suma a los de Álex Calatrava, Quilindschy Hartman, Gabriel Moscardo y Unai Núñez. Drkušić se convierte así en la quinta incorporación estival de un Espanyol que todavía contempla varios movimientos antes del cierre del mercado.

La apuesta también responde al deseo de elevar el nivel físico de la plantilla. Con una altura cercana a los 1,88 metros, Drkušić sobresale por su fortaleza en el contacto, su capacidad para defender el área y su agresividad para anticiparse a los delanteros.

Zenit, Estrella Roja y Eslovenia avalan al nuevo central del Espanyol

La trayectoria del defensa esloveno se aleja de los caminos convencionales. Después de formarse en las categorías inferiores del NK Krško y del Heerenveen, pasó por el Rende italiano antes de asentarse en el NK Bravo. Allí superó los 70 encuentros oficiales y comenzó a llamar la atención fuera de su país.

Su siguiente destino fue el Sochi, con el que acumuló 66 partidos y cuatro goles. Su rendimiento en Rusia llevó al Zenit a pagar alrededor de cuatro millones de euros por su fichaje en 2024, aunque su primera experiencia tras el traspaso se produjo como cedido en el Estrella Roja.

En Belgrado disputó la Champions League y conquistó la Liga y la Copa serbias. Ya como jugador del Zenit, añadió a su palmarés una Liga y una Supercopa rusas. A sus 26 años llega al Espanyol habiendo competido en cinco países y con casi 200 encuentros como profesional.

Su mayor escaparate, sin embargo, fue la Eurocopa de 2024. Drkušić fue titular en los cuatro partidos de Eslovenia, que superó una fase de grupos con Dinamarca, Serbia e Inglaterra y únicamente fue eliminada por Portugal en los penaltis de los octavos de final. Actualmente suma 30 internacionalidades y un gol con la selección absoluta.

Manolo González suma agresividad junto a Unai Núñez y Leandro Cabrera

Drkušić se define como un defensa al que le gusta “ser agresivo, ganar duelos” y tratar de iniciar el juego con pases seguros. Es diestro, pero ha actuado en ambos perfiles del eje defensivo e incluso puede cubrir el lateral derecho en situaciones concretas.

Manolo González aumenta de esta manera su abanico de centrales. Unai Núñez también ha llegado cedido este verano, mientras que Leandro Cabrera aporta jerarquía y conocimiento del club. Miguel Rubio y Clemens Riedel completan una demarcación en la que la competencia será elevada desde las primeras jornadas.

El internacional esloveno puede ofrecer al Espanyol una defensa más adelantada gracias a su velocidad para corregir a campo abierto. Su contundencia también será útil en los centros laterales y en una competición donde los recién llegados deben adaptarse rápidamente a delanteros con mayor movilidad técnica.

Su presencia frente al Levante dependerá del criterio de Manolo González después de haber completado muy pocos entrenamientos con el grupo. Más allá del debut, el Espanyol incorpora a un central en plena madurez, con experiencia en Champions y una opción de compra que puede convertir una cesión de una temporada en una apuesta de futuro.