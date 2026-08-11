Las opciones que maneja Monchi en el mercado: "Estamos valorándolo, pero tampoco estamos desesperados"

El de San Fernando admite que al Espanyol aún le queda mercado por delante: "Me gustaría que esta semana pudiéramos hacer incorporaciones", asegura el director deportivo, que mantiene la hoja de ruta y confía en que el nivel real del equipo se verá "a partir de la cuarta o quinta jornada"

Monchi ha hecho balance del mercado de fichajes que ha firmado el Espanyol hasta el momento, con llegadas como la de Unai Núñez o Álex Calatrava, entre otras. Además, el director deportivo ha destacado la ventana de traspasos que están realizando otros equipos de LaLiga, dependiendo de las condiciones económicas de cada uno. El de San Fernando apunta que están "siguiendo un poco lo que teníamos en mente".

El Espanyol ha dado salidas también a jugadores como Pablo Ramón, al Racing de Santander o Fernando Calero, al Málaga, además de cesiones como la de Jose Salinas, Jose Gragera o Antoniu Roca. En este sentido, Monchi ha dejado claro que le gustaría "hacer nuevas incorporaciones", por lo que dependerá de cómo avancen las negociaciones con los diferentes clubes con los que está en contacto el director deportivo.

Monchi: "Puede ser que todavía nos quede para ver el nivel máximo de todo el equipo"

En este sentido, Monchi ha hablado, en Pericos de Radio Marca, para hablar del nivel de los equipos tras el mercado: "Normalmente el mercado tiene su mayor evolución en los últimos diez días. Esos jugadores no tienen tiempo de adaptación, se verá el nivel máximo de los equipos a partir de la cuarta, quinta jornada, sexta jornada. Puede ser que todavía nos quede para ver el nivel máximo de todo el equipo".

El director deportivo del Espanyol dejó clara la hoja de ruta: "Nosotros estamos siguiendo un poco lo que teníamos en la mente. Evidentemente, a mí me hubiera gustado, como a todos, seguro, tener todo terminado antes de empezar la Liga, pero hay veces que no se puede porque las circunstancias económicas, las circunstancias de algunos jugadores que son objetos de deseo, tienen que hacer esperar.

Por ello, Monchi apunta que "nosotros seguimos con la misma hoja de ruta e intentaremos cerrar aquellas cosas que se pacto con el míster para poder hacer una plantilla la más competitiva posible y en las mejores condiciones posibles".

Monchi: "Me gustaría que esta semana pudiéramos hacer incorporaciones"

Monchi explicó por qué la plantilla no está cerrada: "Hay factores, cuando hay una negociación a tres partes, jugador, club y tu club, pues hay algunas cosas que uno no puede dominar, salvo que uno quiera sobrepagar, ¿no? Entonces, bueno, como más o menos tenemos o teníamos y seguimos esa línea clara con los perfiles que estamos necesitando, vamos a apurar esos tiempos para que vayan acorde con lo que teníamos en mente".

Además, el de San Fernando añadió que le "gustaría que esta semana pudiéramos hacer nuevas incorporaciones, pero, vuelvo a decir lo mismo, dependerá un poco de las condiciones. Lo que no vamos a hacer es sobrepagar por desesperación. Yoo creo que tendría que haber... depende también si hay alguna salida más, pero yo creo que entre el mínimo dos o tres jugadores tendrían que llegar".

Monchi: "Hay muchas cosas que están abiertas, que pueden surgir, cerrarse"

Monchi explicó si antes del fin de semana pueden haber fichajes: "El miércoles pasado no estaba Unai Núñez firmado y el sábado jugó en Coventry y me hizo un buen rendimiento. Hay muchas cosas que están abiertas, que pueden surgir, cerrarse, pero también te digo una cosa: no va a cambiar nada. Porque venga uno o dos jugadores con cuatro días de entrenamiento, lo que vaya a pasar el domingo, ¿no?"

Monchi no tiene dudas con el equipo que de momento tiene Manolo González: "Yo creo que la base del equipo del domingo está ahí, hay que confiar en estos chicos, confiar en estos jugadores, que yo creo que nos van a dar un buen rendimiento y, bueno, si viene gente nueva que se pueda adaptar de cara al partido del domingo, bien, pero si no yo creo que hay argumentos suficientes como para competir".

Monchi, sobre el fichaje del delantero: "Sabemos que no es lo más barato que hay"

Por último, Monchi, que viene de cerrar el fichaje de Issiaka Kamate, fue preguntado por la idea de fichar un nuevo delantero: "A ver, estamos valorándolo, pero tampoco estamos desesperados, ¿no? Porque vamos a recuperar a un jugador de aquí a un mes, si Dios quiere, que es Javi Puado, que nos puede dar esa posición. Tenemos a Pere Milla, que también puede jugar ahí. Marcos Fernández, que todos estamos muy ilusionados".

De esta manera, Monchi, que logró la llegada de Unai Núñez, comentó que "Roberto Fernández yo creo que está yendo de menos a más en pretemporada. Bueno, sabemos que un delantero no es lo más barato que hay, si es un delantero con garantías. Estamos también, como he dicho, con el tema del límite. Es verdad que una parte del salario de Kike García se podría reinvertir, entonces, bueno, vamos a mirar".