El Espanyol firma oficialmente la llegada de Unai Núñez: Monchi gana la batalla

El conjunto perico suma músculo defensivo con la llegada de Unai Núñez, que llega desde el Celta de Vigo tras encadenar cesiones en el Athletic Club, Verona y Valencia

El Espanyol ha hecho oficial la llegada de Unai Núñez, que llega procedente del Celta de Vigo. El central suma una nueva cesión tras su paso las dos últimas temporadas por el Verona y el Valencia, sin encontrar un hueco en el conjunto de Claudio Giráldez. Por ello, el jugador firma por un nuevo equipo de LaLiga EA Sports para defender los colores del equipo perico y ponerse a las órdenes de Manolo González, que cuenta con el cuarto refuerzo.

Monchi sigue pendiente de las oportunidades que puedan surgir en el mercado de fichajes, como otras cesiones que ya han tenido lugar como la de Gabriel Moscardo o Hartman Quilindschy. Además, el Espanyol empezó el verano anunciando la incorporación de Calatrava por cinco millones de euros, del Castellón, siendo un gran refuerzo para la plantilla de Manolo González, que podría seguir teniendo movimientos.

Unai Núñez llega al Espanyol con experiencia en LaLiga EA Sports

Unai Núñez viene de tener continuidad en la segunda parte de la temporada con el Valencia, desde su llegada en forma de cesión el pasado mes de enero. El central llegó a alcanzar treces partidos, cuatro menos que con el Verona, dónde estuvo en la primera parte de la campaña. Tras ello, el futbolista de 29 años ha aceptado la propuesta del Espanyol, dado los planes de Claudio Giráldez y el Celta de Vigo con él en el futuro.

Por ello, tras 237 partidos oficiales entre el Athletic Club, Celta de Vigo, Valencia y Hellas Verona, Unai Núñez decide unirse al Espanyol para la inminente temporada, que arrancará oficialmente la semana que viene con el pistoletazo de salida en LaLiga Ea Sports. Como ha apuntado la entidad perica, el club se guarda una opción de compra, que puede ser clave si el central deja buenas impresiones en Manolo González y Monchi.

Unai Núñez se define: "Un defensa que va fuerte a los duelos"

Tras confirmarse su llegada al Espanyol, Unai Núñez ofreció unas declaraciones a los medios oficiales del club, dónde se definió futbolísticamente hablando: "Un defensa que va a fuerte a los duelos y está siempre bien posicionado" y que intenta "dar juego al equipo con el balón. Muy trabajador y entreno para dar el máximo y poder aportar al equipo".

Unai Núñez ha confesado que ya tiene "muchas ganas" de conocer a los compañeros y poder ejercitarse con ellos. Ha sido un proceso "muy rápido. Todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. Siempre me ha gustado el estadio y la idea que tiene el club. Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho su proyecto. Por suerte, aquí estamos".

El Celta de Vigo cumplió con sus intenciones en este mercado de fichajes, que era la de darle salida a Unai Núñez. El central destacó en las dos temporadas que estuvo defendiendo la camiseta del club gallego, durante la 2022/2023 y al 2024/2025. Sin embargo, las sensaciones con Claudio Giráldez le hicieron abandonar el equipo en busca de una cesión, que fue la Athletic Club, Hellas Verona y, por último, Valencia.

El comunicado oficial del Espanyol

De esta manera, el Espanyol, que venía negociando con el Celta de Vigo, ha anunciado la llegada de Unai Núñez:

El RCD Espanyol de Barcelona y el RC Celta de Vigo han llegado a un acuerdo para la cesión de Unai Núñez (Sestao, Vizcaya, 30/01/1997) hasta final de temporada, aunque el conjunto blanquiazul se reserva una opción de compra.

Unai Núñez, que ha superado la revisión médica en la Clínica Corachan, es un central consolidado y con una amplia trayectoria en la élite. En la máxima categoría ha disputado 237 partidos oficiales entre el Athletic Club , Celta , Valencia y Hellas Verona , además de participar con la selección española absoluta en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2020. En su palmarés profesional cuenta con una Supercopa conquistada en el 2021 con el Athletic2 y el Athletic Club.

Bienvenido!