Unai Núñez se presenta con un objetivo en el Espanyol: “Quiero convencerles”

Unai Núñez inicia una nueva etapa en el Espanyol con la intención de recuperar protagonismo tras varias cesiones. El central del Celta se muestra ambicioso, dispuesto a jugar donde lo necesite Manolo González y con la mirada puesta en convencer al club

Unai Núñez ya ejerce como nuevo jugador del Espanyol. El central, propiedad del Celta, afronta en Barcelona una nueva cesión, la cuarta consecutiva, con la intención de recuperar protagonismo y convertirse en una pieza importante para el conjunto dirigido por Manolo González.

El defensa vasco, que cumplirá 30 años el próximo enero, fue presentado ayer miércoles y dejó claro desde el primer momento que llega a Cornellà con “ganas e ilusión”. Después de debutar con el Espanyol en el amistoso frente al Coventry, ahora espera estrenarse ante su nueva afición.

Su contrato de cesión se extiende hasta el próximo 30 de junio e incluye una opción de compra para el club catalán. Una posibilidad que Núñez no oculta que le gustaría convertir en una realidad, aunque prefiere no adelantarse demasiado. “Mi objetivo es hacerlo lo mejor posible para poder convencerles, pero eso es mirar muy a largo plazo”, explicó el central.

La petición de Manolo González

Núñez también habló de lo que espera de él el entrenador. El técnico le ha pedido que mantenga sus principales virtudes defensivas, pero también que siga aportando en la construcción desde atrás.“Que sea yo mismo, que tenga contundencia”, explicó el futbolista. Una característica que considera prácticamente innata: “La contundencia me viene de serie”.

Al mismo tiempo, reconoce haber evolucionado con balón y estar preparado para asumir más responsabilidades en la salida. “A los defensas se nos insiste en tener salida de balón. En eso he mejorado mucho”, señaló.

Aunque su posición natural es la de central, Núñez no pone condiciones a la hora de jugar. Si Manolo González considera que puede ayudar desde el lateral, también está dispuesto. “Si el míster me pide que juegue de lateral, lo hago encantado. Tampoco estoy tan lejos de mi posición. Jugaré donde me ponga el entrenador y donde pueda ayudar”, afirmó.

Monchi destaca su experiencia

El director general deportivo del Espanyol, Ramón Rodríguez, Monchi, valoró especialmente la predisposición mostrada por el jugador para incorporarse al proyecto. El club buscaba un futbolista que pudiera adaptarse rápidamente y Núñez encaja en ese perfil gracias a su experiencia. “Hemos buscado seguridad y una adaptación rápida. Tiene más de 200 partidos jugados con exigencias importantes”, destacó el dirigente.

Monchi también puso en valor su capacidad para sacar el balón desde atrás y su rendimiento en los duelos individuales. “Es una apuesta segura, porque tiene una trayectoria importante”, resumió.

Una nueva oportunidad tras varios cambios de destino

La llegada al Espanyol supone otro capítulo en los últimos años de la carrera de Núñez. El defensa llegó al Celta en el verano de 2022 y tuvo un papel importante durante sus dos primeras temporadas en Vigo. Sin embargo, posteriormente dejó de entrar en los planes de Claudio Giráldez y comenzó una etapa marcada por las cesiones.

Primero regresó al Athletic Club, su club de formación, a préstamo. La temporada pasada inició el curso en Italia, defendiendo la camiseta del Hellas Verona, donde acumuló minutos pese a la complicada situación colectiva.

En el mercado invernal decidió cambiar de escenario y regresó a LaLiga para incorporarse al Valencia. Ahora vuelve a cambiar de destino con la intención de encontrar estabilidad y recuperar un papel protagonista.