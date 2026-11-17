El delantero sevillano, natural de Pilas, está jugando desde hace varias temporadas en el Lincoln Reps Imps FC con el que está disfrutando de jugar competiciones europeas. El atacante recomienda a todo futbolista probar una aventura como la suya que le ha dado mucho en el plano deportivo, personal y económico

Kike Gómez, a sus 32 años, ha hecho prácticamente toda su carrera futbolística en el fútbol de Gibraltar. Brilló en el Europa, pero es en el Lincoln Red Imps FC en donde se ha consolidado. Una aventura que le ha traído muchos beneficios a este sevillano que estuvo en el radar del Sevilla FC cuando estaba en la cantera del Pilas, el equipo de su localidad natal. Un movimiento que no se pudo dar por culpa del traslado.

Kike Gómez cuenta su historia en una extensa entrevista en ESTADIO Deportivo en donde recuerda sus inicios, cómo dejó el fútbol y también cómo se inicia su aventura en el fútbol de Gibraltar. También repasa sus temporadas y cómo está disfrutando de disputar la UEFA Conference League en donde ha marcado un gol en esta temporada, al Brann. El delantero reflexiona también sobre todo lo que ha vivido y recomienda a otros futbolista a probar y disfrutar experiencias similares a la suya.

- ¿Cómo empiezas a jugar fútbol? ¿Dónde te formas? ¿Por qué canteras pasas?

Yo empiezo a jugar desde chiquetito aquí en mi pueblo, en Pilas. Ahí juego hasta juvenil... antes pasé por la Selección Sevillana, el Sevilla me buscó varias veces, pero no pude ir por el tema del traslado. Después dejé el fútbol. Desde los 16 hasta los 19 años dejé el fútbol y después me fui a Benacazón con mi tío y volví a mi pueblo otra vez a Pilas. Ascendimos de categoría y ya me fui a Coria. En Coria estuve también en División de Honor juvenil. Y ya después de Coria me vine para Gibraltar. Me fichó un equipo de en equipo de aquí: el Europa. Estuve en Europa dos años, después estuve en la Balona media temporada y me fichó el Lincoln. Es verdad que salí hace dos años, media temporada me fui a Bollullos, cedido. y ya aquí otra vez en el Lincoln.

- ¿Cómo surge esa opción de irte a Europa? ¿Cómo fue irte a Gibraltar y empezar una carrera allí y prácticamente digamos hacer toda tu carrera allí en Gibraltar?

Pues fue un partido amistoso que vino el Europa a jugar contra el equipo mi pueblo: el Pilas. Para que tú veas lo curioso que es que vinieron a ver a mi hermano chico que en ese momento él era menor de edad y no se podía ir claro, como no es mayor de edad no te puedes ir a otro club. Entonces me llamaron a mí al siguiente año y ya está y así fue.

- ¿Cómo es la vida allí? Vivís en la Línea Concepción...

Entrenamos en Gibraltar y vivimos en la línea y es como vivir en Sevilla. Es lo mismo.

- En ese momento ya veo que juegas previas de competiciones europeas.

En ese momento no había UEFA Conference League. Era solo de UEFA Champions League la primera ronda y ya caías eliminado porque tocaban equipos muy buenos... como tenías un coeficiente muy bajo Gibraltar te metías contra equipos que te ganaban y después pasabas a la ronda de la UEFA Europa League. de la UEFA En la UEFA y no tenéis suerte tampoco No, en la UEFA también no, En la UEFA Europa League recuerdo uno de los años que nos enfrentamos al Rangers que llegó ese año a la final, la que pierde en el campo de Sevilla. Estaba de entrenador Gerrard. A ese equipo nos enfrentamos en la tercera ronda de clasificación para la UEFA Europa League y nos metieron 5 goles.

Kike Gómez, delantero del Lincoln Red Imps FC, durante un partido. / IMAGO

- ¿Cómo llegas al Lincoln? que al fin y al cabo es el equipo por decirlo de alguna forma, de tu vida

Haciendo muy bien las dos temporadas en el Europa. Marcándole goles al propio Lincoln y poniéndole los partidos complicados.

- ¿Qué te ha dado el Lincoln en tu carrera deportiva?

Estabilidad económica, tranquilidad... también han pasado muchos jugadores que han jugado a alto nivel y sigo con jugadores que han jugado a alto nivel y bueno te enseñan y aprendes de ellos y al final tú te vas formando como un mejor futbolista.

- Debido a esa estabilidad económica y personal que te ha dado el fútbol en Gibraltar, ¿le recomiendas dar ese salto a otros jugadores que estén en el fútbol modesto?

Sí. Evidentemente. A ver al principio me costó pero después de ver que es una Primera división, que juegas UEFA Champions League, juegas UEFA Europa League... ahora estamos en la tercera competición europea... económicamente hablando es mucho mejor que Primera RFEF o Segunda RFEF... la liga de Gibraltar el nivel de los equipos de la mitad de la tabla hacia abajo es más flojo pero para pelear la liga tienes que ganar todos los partidos y eso requiere un nivel alto todo el año.

Kike Gómez y los puntos positivos de jugar en Gibraltar: "Ahora estamos en la tercera competición europea... económicamente hablando es mucho mejor que Primera RFEF o Segunda RFEF"

- No se permiten fallos debido a la diferencia que hay, entiendo...

Exacto.

- Con el cambio de formato de las competiciones europeas sin duda habéis sido los grandes beneficiados...

Sí, sí, que la UEFA Conference League se haya creado nos ha venido muy bien. Este año está el Monaco, por ejemplo, el Getafe y a ellos también les va a venir bien económicamente... pues imagínate al Lincoln... imagínate el salto que les da y cada año irá creciendo mucho más.

- La temporada pasada en la Conference que hacéis un buen papel en línea general, ¿cómo fue la temporada pasada?

Jugamos la previa de la Champions, perdimos y pasamos a la tercera ronda de la UEFA Europa League. Le ganamos al Noah de Armenia, pero nos eliminó al Sporting de Braga que es el que elimina al Betis.

- Hacéis un gran papel conseguís dos victorias metes dos goles... ¿Cómo vivís el año pasado la UEFA Conference League?

Bueno el primer partido fuimos a Bosnia y allí nos metieron cinco. Cambiamos las pilas. Sabíamos que aquí en casa somos fuertes y le ganamos al Lech Poznan 2-1. Para nosotros esa victoria fue darnos cuenta podíamos competir y ya a raíz de ahí sacamos 7 puntos pero al final nos quedamos fuera por el tema de los goles en contra, sino hubiésemos entrado en la otra fase.

- Os mata esa derrota en Varsovia que es un 4-1...

Para que tú veas el campeón de la UEFA Conference League de ese año, el Crystal Palace, empató contra un equipo al que debería haber ganado. Si eso hubiera pasado, hubiésemos entrado también, pero al final empataron y nos quedamos fuera.

- Y este año has empezado muy bien en la UEFA Conference League con el Lincoln, marcando un gol...

En Noruega contra el Brann pero nos expulsaron a uno al minuto de meter yo. Entonces nos marcaron un gol de falta y nos remontaron. Nos metieron cinco minutos después... fue una pena.

Kike Gómez, delantero del Lincoln Red Imps FC, celebra el gol que el marcó al Brann en UEFA Conference League. / IMAGO

- Y contra el Twente... ahí se notó la diferencia de nivel ¿no?

Ese equipo está más trabajado que nosotros, el presupuesto es muchísimo más alto y hay jugadores de mucho nivel

- Y llega el partido contra el Hadjuk Split al que ganáis...

El año pasado también le ganamos al Rijeka, que también es de Croacia y que también marqué yo y a los primeros cinco minutos sabía que podíamos hacerle daño al Hadjuk Split como así fue.

- ¿Os veis con opciones reales de clasificaros para la siguiente ronda de la UEFA Conference League?

Vernos, vernos.. a ver, siendo realistas todo va a depender del encuentro de ahora en Albania (contra el Rgnatia)… si allí sacamos los tres puntos yo creo que puede que entremos, puede... pero si no... después viene el Midtjylland de Dinamarca que también es un equipo fuerte, que va mal, pero la intención de ellos es meterse. Entonces vendrán con todo. Y después vamos a Mónaco.

- El calendario no ha sido beneficioso para vosotros y hay un poco de temor que pase como el año pasado con la diferencia de goles...

Claro. Lo del año pasado lo mismo. Al Legia lo cogimos en una forma mala y al final nos metieron cuatro goles allí.

- Tienes 32 años, ¿te planteas volver o tu plan es quedarte allí?

Estuve en La Balona en Segunda B y allí jugué muy poco porque el entrenador no contó conmigo y ya en el Lincoln al final de la temporada metieron la UEFA Conference League. Entonces jugué la UEFA Conference League y hombre yo como futbolista he vivido partidos de Segunda B y de UEFA Conference League y yo te digo que yo prefiero jugar UEFA Conference League. La competición europea es mucho más bonito. Jugar en una categoría como Primera RFEF con los campos y los partidos que hay que algunos son como Segunda división. Económicamente no le veo yo el tener que irme a otro lado.