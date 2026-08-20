Troy Parrott ya está en Sevilla para unirse al Real Betis

El delantero irlandés ha aterrizado esta tarde en el aeropuerto de San Pablo y, una vez que pasa el reconocimiento médico habitual en estos casos, se convertirá en el cuarto refuerzo para los verdiblancos en el mercado veraniego

Troy Parrott ha llegado esta tarde al aeropuerto de San Pablo de Sevilla para completar los trámites de su fichaje por el Real Betis. El irlandés, una vez que pase el pertinente reconocimiento médico, se convertirá en la cuarta incorporación veraniega de los heliopolitanos tras las de Diego Conde, Fran García y Facundo Bernal. El deseado y necesario delantero ya está en la ciudad hispalense.

Durante las últimas horas y días se precipitaron los acontecimientos para que se produjera el acuerdo entre las partes. Parrott ha llegado en un vuelo privado a primera hora de esta tarde a Sevilla. El atacante firmará con la entidad verdiblanca por cinco temporadas y el traspaso se tasa en 16 millones de euros más 4 en variables que el Betis paga al AZ Alkmaar.

Troy Parrot, la necesaria competencia y alternancia para el Cucho Hernández en la delantera

La posición del delantero era una de las claramente subrayadas por la dirección deportiva del Betis que busca competencia y alternancia para el Cucho Hernández. Las salidas este verano de Cédric Bakambu y el Chimy Ávila también colocaban la necesidad de un punta ya en el mero hecho cuantitativo, dado que sólo quedaba en plantilla el Cucho Hernández en un año que se prevé especialmente intenso por la presencia del equipo bético en la Champions League.

Claro que Parrott también está llamado a elevar las prestaciones en esta parcela ofensiva. De ahí la importante apuesta que hace el Betis por este delantero de 24 años y 1,85 metros de altura, internacional con la selección de Irlanda y que también contaba con otras propuestas para salir de la Eredivisie en este mercado de verano.

Algunos aficionados estaban presentes en el aeropuerto para recibir a Parrott, ataviados con camisetas y bufandas. También como curiosidad alguno con un loro de peluche, en un claro juego de palabras con el apellido del que será el nuevo delantero bético que en las próximas horas pasará el reconocimiento médico para que posteriormente se oficialice su fichaje.

Los números de Troy Parrott antes de llegar al Real Betis

El fichaje de Troy Parrott el Betis, que se hará oficial una vez que supere el reconocimiento médico, supone una importante apuesta para la delantera del equipo béticos. Los números del atacante irlandés así lo acreditan y ahora tratará de hacer lo mismo vestido de verdiblanco. Por ejemplo la temporada pasada el futbolista marcó 31 goles y dio 12 asistencias en 48 partidos oficiales con el AZ Alkmaar, entre las distintas competiciones.

Parrott también cuenta con el aval de ser el habitual delantero titular de la selección de Irlanda. Ha sido 37 veces internacional con el combinado irlandés en la categoría absoluta con la que ha anotado 11 goles y ha dado 3 asistencias. Un interesante bagaje también en este capítulo para un jugador con experiencia internacional.

Parrott, cuarto fichaje del Betis que no será el último

El fichaje de Parrott llega a once días de que se cierre el mercado de verano y supone cumplir con una de las demarcaciones señaladas en la hoja de ruta de la dirección deportiva del Betis. Se trata del cuarto fichaje pero no será el último, salvo sorpresa. Asuntos como el de Dani Ceballos, aún sin equipo, y la posibilidad de un nuevo centrocampista con un perfil más defensivo están sobre la mesa. Todo, además, aderezado con el capítulo de salidas, donde habrá que estar pendiente a nombres como los de Iker Losada o Pablo García.