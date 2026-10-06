Un blindaje masivo en Los Bermejales y Entrenúcleos para asegurar los cimientos verdiblancos

El extremo Raya Oya, sondeado por el Real Madrid, último que renueva en los escalafones inferiores, donde se ha apostado por atar este verano al técnico del Betis Deportivo, tras el que firmaron estiletes como Rubén de Sá, Morante, Enzo Fierro y Kwame Sosu, así como gente de contención como Migue Romero, Mario Navarro y Fabián Embalo

Miguel Calzado, director de fútbol formativo del Real Betis, no para. Este primer martes de octubre se hacía oficial la ampliación de contrato del extremo Rafa Oya hasta el 30 de junio de 2030, noveno movimiento de este tipo en tres meses frenéticos donde el 'staff' verdiblanco ha apostado por asegurar los cimientos de una cantera que, como vienen demostrando muchos de sus equipos estos años, es sinónimo de alegrías. El propio 'jefe' confesaba hace unos días en Canal Sur Radio que la idea de los dirigentes es emular a corto-medio plazo lo que ocurre en clubes como el Athletic Club, que ya tienen interiorizado en su ADN tirar de los chavales de su cantera para la elite.

Evidentemente, no todos podrán llegar. Incluso, algunos como Pablo García tendrán que salir en busca de más oportunidades, como está demostrando el del Parque Alcosa en el Real Racing Club de Santander, reforzando su posición en la selección española sub 21. No en vano, el atacante acaba de firmar un 'hat-trick' ante Rumanía para certificar la presencia de la 'Rojita' en el próximo Europeo. Pero lo importante es seguir remando y acaparando elogios, como los que se ha llevado el infantil B, flamante campeón en Orlando (Florida) del X Torneo Internacional LaLiga FC Futures.

Desde el banquillo a la delantera

Todo comenzó unos días después de que el Betis Deportivo perdiese la categoría y se viera abocado a luchar en el Grupo 4 de Segunda RFEF. Lejos de prescindir de Dani Fragoso, el 19 de junio pasado se ratificaba la presencia del catalán en el banquillo, de momento, hasta 2028, continuidad a la que ha seguida la de varios componentes de su columna vertebral, así como la de otras 'perlas' de los escalafones inferiores heliopolitanos. Gente de banda, varios de ellos de ataque, pero también de contención, atendiendo a cada caso. Como la respuesta al interés del Real Madrid por el extremo jiennense de 18 años Rafa Oya, que seguirá tres años y medio más.

Además, firmaron también hasta 2030 el emergente José Antonio Morante, en dinámica habitual del primer equipo que adiestra Manuel Pellegrini, aunque aprovecha sus 'ratos muertos' para golear con el filial o la selección española sub 20. Hasta 2029 se han comprometido igualmente los atacantes Kwame Sosu y Enzo Fierro (autor de cinco tantos en las cinco primeras jornadas con el B), así como los carrileros Mario Navarro y Rubén de Sá, el central Fabián Embalo y el pivote Migue Romero. No serán los últimos, pero, sin duda, el tercer trimestre del año no ha podido ser más productivo.