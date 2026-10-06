Pequeña 'ayuda' de De la Fuente a Pellegrini, pero sólo a corto plazo

Fran García no tuvo minutos ni calentó siquiera en Split y volverá descansado y a tiempo de preparar el choque dominical ante Osasuna, primero de nueve en apenas 28 días; sin el lesionado Junior hasta después del próximo parón, tocará buscar soluciones en el lateral izquierdo

Este martes se confirmaba que Junior Firpo sufre una lesión muscular en su aductor izquierdo, sufrida al poco de comenzar el penúltimo partido de la selección de la República Dominicana en este eterno parón Fifa, que le tendrá aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego, por lo que, salvo milagrosa recuperación, el zaguero criado en Fuengirola aunque nacido en Santo Domingo de Guzmán se perderá los nueve partidos en 28 días que se avecinan para el Real Betis, complicando la política de rotaciones impuesta desde su llegada por Manuel Pellegrini, con más variantes en otras demarcaciones.

Al menos, pensará el chileno, Luis de la Fuente no exprimió a Fran García, que redebutaba en Oviedo con la absoluta de España el pasado sábado, pero que se quedó sin minutos (ni siquiera calentó con alguna opción de suplir a Marc Cucurella) en Split, por lo que regresará (podría, incluso, llegar a la sesión de este miércoles 7 de octubre a las 10:30 horas en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol) decansado y a tiempo para preparar el duelo liguero del domingo que viene (a las 18:30 horas) en casa ante el CA Osasuna, cuando será titular. Luego, en la sucesión de duelos, con el estreno también en la Copa del Rey, el 'Ingeniero' tendrá que tirar de alternativas.

Una de ellas, sin duda, es Valentín Gómez, que ya actuó escorado una quincena de veces el curso pasado, pese a ser central. La recuperación de Marc Bartra, que ha seguido un plan personalizado durante este 'impasse', y Diego Llorente, que puede jugar ya sin máscara y ha dejado atrás sus molestias musculares, alivian el panorama en el centro de la defensa, donde se mantiene firme Natan de Souza, por lo que el argentino podría virar cuando sea necesario. Además, aunque hace mucho que no ejerce tan retrasado a pie cambiado, Aitor Ruibal se encuentra también muy cerca de su reaparación.

Dani Fragoso tiene donde elegir y para 'prestar'

De momento, los únicos con dorsal más allá del '25' que han ido convocados en los ocho primeros partidos oficiales de la temporada fueron los porteros Manu González (todas las veces) y Álvaro de Pablo (tres), así como el extremo José Antonio Morante (otras tres), aunque son varios los que se han ejercitado alguna vez con los mayores. No será extraño que Manuel Pellegrini tire de los dos laterales izquierdos del Betis Deportivo, el titular Ian Forns y un Carlos de Roa que ha sido utilizado preferentemente por Dani Fragoso como central zurdo. El polivalente Rubén de Sá o los menos habituales Thiago Acevedo y Vasco Sousa, los complementos para el segundo equipo.